Нашел крестик. К чему бы это?
Найти крестик – если верить приметам, то событие это неоднозначное. Одни говорят, к удаче, другие наоборот. Но разве пройдешь мимо такой находки, если есть надежда найти хозяина, которого потеря крестика уж точно сильно огорчит?! Поэтому сообщения о найденных крестиках постоянно поступают нам на «Городскую молву». Сегодня находок немного, а крестиков среди них - аж два!
В Лошице в июле был найден нательный крестик, возможно, детский.
Золотая цепочка с крестиком найдена 21 августа на ул.Панченко.
Трудовая книжка на имя Старовойтовой Елены Викторовны 1972 года рождения найдена в районе Комаровки.
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