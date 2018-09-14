2018-09-14T17:46:22+03:00
Минск

Нашел крестик. К чему бы это?

Сообщаем об очередных находках, доверенных «Городской молве»!
Раиса ЮДИНА
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Вернуть крестик хозяину - это точно к добру и радости! Фото pixabayВернуть крестик хозяину - это точно к добру и радости! Фото pixabay
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Найти крестик – если верить приметам, то событие это неоднозначное. Одни говорят, к удаче, другие наоборот. Но разве пройдешь мимо такой находки, если есть надежда найти хозяина, которого потеря крестика уж точно сильно огорчит?! Поэтому сообщения о найденных крестиках постоянно поступают нам на «Городскую молву». Сегодня находок немного, а крестиков среди них - аж два!

В Лошице в июле был найден нательный крестик, возможно, детский.

Золотая цепочка с крестиком найдена 21 августа на ул.Панченко.

Трудовая книжка на имя Старовойтовой Елены Викторовны 1972 года рождения найдена в районе Комаровки.

Хотите узнать подробности? Звоните в редакцию «Ва-банкъ» по телефону 293-74-60.

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