«Ваши дети не знают белорусских космонавтов»

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-14T17:17:35+03:00

Герой СССР Анатолий Арцебарский восхитился организацией в Беларуси конгресса космонавтов и огорчился тем, что молодое поколение больше не грезит романтикой полетов

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Вчера люди высокого полета, прибывшие в Минск на XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, высадили аллею в минском Ботаническом саду.

Причем это были не просто деревья, а можжевельник скальный Скайрокет («Взлет»). Как рассказала нам сотрудница сада, метровые саженцы специально для космонавтов подобрали, со временем у них даже оттенок будет голубой. Всего высадили 85 деревьев. Кстати, такие саженцы продают по 220 рублей за штуку.

Среди тех, кто поставил можжевельник на взлет, были и белорусские космонавты Петр Климук и Олег Новицкий. Каждое дерево персонально подписано не будет, но в начале аллеи на камне перечислят всех участников этого события.

Люди высокого полета высадили аллею в минском Ботаническом саду.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Будет там и имя москвича Анатолия Арцебарского, последнего советского космонавта, удостоенного звания Героя СССР.

- Мы приезжаем на конгрессы, чтобы с друзьями повидаться, послушать тех, кто только вернулся из полета. В Беларуси очень понравилось. Во-первых, конгресс был на уровне президента. Он сам выступал, говорил неформально от сердца. Во-вторых, вся организация была на высшем уровне. Отличный отель, вкусно кормили. Из тех конгрессов, где я был, этот - №1. Я 27 лет назад был в космосе, а конгрессы проводятся ежегодно. На днях выступал в минской гимназии. Они вопросы задавали, и я им. Но я вас огорчу. Дети не знают своих белорусских космонавтов, ни одной фамилии не назвали. А там были ребята всех возрастов.

Космонавт Олег Новицкий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А Гагарина знают?

- Гагарина знают и Терешкову. И больше никого. Даже Леонова не знают.

- Но вы просветили?!

- Рассказал, конечно. Но и в России дети никого, кроме Гагарина, не знают, а еще от них можно услышать, что Гагарин - американец. Слава богу, что в Беларуси этого не сказали. Так что дети интересуются другими сферами жизни.

Первый белорусский космонавт Петр КлимукФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А романтика космоса…

- …от них, к сожалению, далека. Это печально, ведь именно космонавтика собирает все передовые достижения науки: от биологии до математики.

Каждое дерево персонально подписано не будет, но в начале аллеи на камне перечислят всех участников этого события.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, в учебнике «Человек и мир» за 4-й класс написано о трех белорусских космонавтах: Петре Климуке, Владимире Коваленке и Олеге Новицком. Но если бы дети знали все, что написано в учебниках…

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