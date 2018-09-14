Глава БФСП Михаил Прокопенко: «При вручении медали Анастасия заплакала»

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-14T18:38:46+03:00

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Напомним, Анастасии Прокопенко вручили бронзовую медаль Пекина-2008.

В 2008 году она была четвертой, а но в марте 2017-го стало известно, что украинку Викторию Терещук (у нее была бронза) при перепроверки допинг проб нашли запрещенное вещество. Бронза должна была отойти белоруски, но все свершилось лишь сейчас.

- Отметили в кругу команды только вчера, когда завершились соревнования, - рассказал KP.BY председатель Белорусской федерации современного пятиборья и супруг Анастасии Прокопенко Михаил Прокопенко. - Что касается олимпийской медали, то давно знали, что украинскую спортсменку дисквалифицировали, но решение о передачи медали приняли совсем недавно на последнем заседании исполкома МОК. За неделю до выезда в Мексику узнали, что есть вероятность, что медаль вручат на чемпионате мира. Об этом я не информирован ни Анастасию, ни ее личного тренера. Это был сюрприз для всех.

- Как Анастасия восприняла, что вы ни как глава федерации, ни как супруг не говорили об этом?

- Нормально. Все знали, что вопрос о передачи медали чисто технический. Мексика получилась для нее счастливой: стала чемпионкой мира в личном зачете, в эстафете с Ириной Просенцовой.

Мама двоих детей выиграла чемпионат мира в пятиборье

А тут еще олимпийскую медаль возвратили. Хотя хочется сказать: дорога ложка к обеду… Если бы церемония была в Пекине в 2008 году…

- То есть эмоции были, но не такие яркие…

- У Анастасии были яркие эмоции. Это я как председатель федерации говорю про ложку к обеду. В любом случае, это приятный момент, это история, это медаль не только Анастасии, но и всей страны. Ранее у Беларуси только забирали олимпийские медали, а сейчас передали. Приятно, что справедливость восторжествовала.

- Возникает вопрос: премиальные, которые были положены за бронзу Пекина-2008 могут быть выплачены сейчас?

- Об этом даже не задумывался. Этот вопрос на третьем-четвертом плане. Это вопрос к Минспорта и нормативной документации. Мы спокойно, нормально к этому относимся. Анастасия продолжает спортивную карьеру и шаг за шагом идет к своей цели. Не деньги главное, а результат.

- Главная цель – Токио-2020?

- Конечно, как и для любого спортсмена.

- Как дети поддерживали?

- Дочка Лиза осталась в Слуцке с родителями Анастасии, сын Антон остался в Минске с моими родителями, ходил в школу. Регулярно созванивались, была очень сильная поддержка. Дети говорили, мол, мама выиграй там всех. Это уже стало хорошей традицией, когда дети звонят и настраивают ее дополнительно.

- Какие еще интересные детали?

- Каждый день по прогнозу погоды ожидался дождь во время соревнований. Но всякий раз дождь шел до или после стартов. С погодой повезло. А борьба в личном зачете была интересная. Анастасия показала характер, собранность. Последнюю серию отстреляла чисто, все четыре серии получились на уровне мирового рекорда. Ее оппонентка на последней стрельбе наоборот не смогла справиться с эмоциями, с «высотой». Соревнования в Мексике проходили на высоте 1200 метров над уровнем моря, сильно ощущается гипоксия. Даже хорошие стрелки не справлялись не из-за нервов, а из-за нехватки кислорода, приходя на стрельбище многие думали, как отдышаться, а не как стрелять, Анастасия же спокойно думала о работе. Хотелось мы отметить, что главный тренер Вальдемар Дариуш де Макай грамотно спланировал подготовку, наша команда две недели находилась в Италии в условиях высокогорья со сборными Италии, Венгрии, Египта. Затем приехали в Мехико для адаптации. Время показало, что команды, которые приехали не из высокогорья, а из равнины, провалили выступление. У России из мужского состава никто не попал в финал личного первенства, такое было впервые.

- Еще, наверное, вы как муж выступили в роли тренера-психолога.

- (смеется) Знаете, я на чемпионате мира еще выполнял функцию технического делегата Международной федерации, отвечал за соблюдение правил и проведение соревнований. Да, я был на аренах рядом. Возможно, мое присутствие рядом помогало. Может, даже не как успокаивающая таблетка, а как раздражитель, вызывающий желание доказать. В общем, она делала свою работу, я – свою.

- Какие сувениры привезете? Например, сомбреро, которые были при награждении.

- Это все есть. Самое главное – медали чемпионата мира. И приятно дополнение – бронза Олимпиады. Настя даже заплакала, когда вручали эту медаль. Это очень серьезная медаль. Получается, она достигла эту цель в 23 года. А спустя 10 лет еще стала чемпионкой мира в индивидуальном зачете. Это дорого стоит.