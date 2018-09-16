СЕГОДНЯ 00:10 2018-09-16T15:19:35+03:00

Жители райцентра утверждают, что от построенного китайцами предприятия исходит вонь, как от гнилой капусты, а власть уверяет - нарушений нет [фото + видео]

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Проблема завода беленой целлюлозы в Светлогорске, к сожалению, никак не решается уже почти год. Все это время жители крупного райцентра жалуются на неприятный запах, возникший еще при проведении пуско-наладочных работ на новом заводе, построенном китайской корпорацией. Не пропал запах и после того, как предприятие ввели в эксплуатацию. Люди жалуются на ухудшение здоровья, удушье, тошноту и рвоту. Руководство завода и города уверяло, что «дурно пахнущие газы» были не вредны для здоровья, а затем и вовсе пропали. Однако местные жители говорят, что проблема по-прежнему актуальна.

Символ акции - зеленые шарикиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Поэтому в субботу в центре Светлогорска прошел массовый флешмоб против «вонючего завода» - так его называют многие жители райцентра. Точнее, не против самого завода, а против того, чтобы он источал те самые «дурно пахнущие газы».

Протест возник стихийно после того, как власти не дали добро на проведение митинга - оказалось, что как раз в то время и в том месте запланирована акция БРСМ. Когда стало известно, что райисполком не разрешил массовое мероприятие, в городе и местных группах в соцсетях стали распространять объявления о флешмобе на центральной площади, призывая брать с собой зеленые шарики и надевать медицинские маски.

В Светлогорске люди вышли на флешмоб против «вонючего завода»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако ко времени флешмоба площадь тоже оказалась занята - там школьники репетировали танец. И тоже с шариками, но только красными.

На площадь привели детей для репетирования танцаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пришедшие на флешмоб остались на тротуаре. Люди общались, просто стояли - ни лозунгов, на транспарантов. Но вскоре подошел милиционер с мегафоном и стал призывать всех разойтись, предупреждая, что акция не санкционирована, и ее участники могут получить штрафы или сутки ареста. Но и пенсионеры, и люди среднего возраста, и семьи с детьми оставались у площади. Лица всех участников акции на камеру снимал милиционер в штатском.

Милиционер призывал к порядку, а его в ответ - к совестиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Неужели вам самим приятно дышать этим воздухом? У вас что, детей нет? Вы за них не волнуетесь? - пытались призвать правоохранителей к совести одни протестующие.

Другие просто улыбались:

- Мы пришли на танец детей посмотреть. Неужели и гулять по городу нельзя?

Провести митинг васти не разрешилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Через полчаса стал накапывать дождь и люди начали расходится. На пике флешмоба мы насчитали около 200 участников акции. Интересно, что именно в это время ветер принес неприятный, мягко говоря, запах.

- Это страшный завод, и людям приходится ощущать это на себе, - рассказывает «Комсомолке» о проблеме Светлогорска его жительница Галина. - Страшная вонища, глаза чешутся, першение в горле. Дети очень многие болеют горлом, хотя нам говорят, что это обычная инфекция. И после того, как заявили, что неполадки устранили, ничего не изменилось. Буквально в августе, когда была жара, у нас были открыты окна, и вдруг я проснулась ночью от удушья. В испуге поднялась и побежала на кухню, думала, что не выключила газ. А потом выглядываю в окно, а оттуда идет не просто неприятный запах, а именно вонь гнили, газа, кислой капусты…

Люди пришли с шариками и маскамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По словам женщины, люди понимают, что городу надо заводы, что огромные деньги вложены и необходимо их отрабатывать:

- Но неужели нельзя что-то предпринять? Чтоб и люди жили, и завод работал? Ведь наш город почти курортный - река, лес. Но Светлогорск стал мертвым. Бордюры побелены, цветочки стоят, чистенько, красиво, а вокруг - тишина. Как на кладбище.

Многие пришли целыми семьямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

НА ЗАВОДЕ УВЕРЯЮТ, ЧТО «ПРЕВЫШЕНИЙ НЕТ»

Накануне власть провела для протестного комитета экскурсию по новому заводу. Людям показали весь технологический процесс, поводили по территории предприятия, рассказали о том, что завод зарабатывает валюту.

- Сейчас все дурно пахнущие газы поступают в содорегенерационный котел и сжигаются, - уверял технолог. По-моему, запаха уже нет, все газы поступают в котел. Откуда берутся эти газы и вонь, не могу сказать.

Запахи на самом заводе он назвал локальными, а гендиректор - фоновыми, «в которых нет превышения допустимых концентраций».