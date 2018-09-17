2018-09-17T14:12:03+03:00
Общество

«Опасаюсь последствий со стороны КГБ»: суд по делу Коржича сделали частично закрытым

Обвиняемый Антон Вяжевич не хочет, чтобы его показания попали в СМИ
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Обвиняемый выступил с просьбой, чтобы судебное слушание проходило в закрытом режимеОбвиняемый выступил с просьбой, чтобы судебное слушание проходило в закрытом режимеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Во время судебного слушания прокурор предложил зачитать показания Антона Вяжевича из материалов дела. Но обвиняемый выступил с просьбой, чтобы судебное слушание проходило в закрытом режиме.

- Я опасаюсь негативных последствий со стороны КГБ в мой адрес и моих близких, - сказал Антон Вяжевич. - Не хочу, чтобы информация попала в СМИ и была неправильно изложена.

По словам обвиняемого, к нему было применено физическое и психологическое воздействие со стороны сотрудников КГБ.

Гособвинитель Юрий Шерснев возразил против закрытого судебного заседания.

- Я поддерживаю гособвинителя. У нас секретов никаких нет. Я хочу, чтобы правда восторжествовала. Чтобы это знали все, - говорит мама Коржича Светлана Николаевна.

Судья определил сделать суд частично закрытым.

Напомним, ранее Евгений Барановский рассказал в суде, что сотрудники КГБ применяли к нему физическую силу и ударили в почку. После этого он ходит в туалет с кровью до сих пор.

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