Ученый, который растит арбузы для президента: «Кто попробовал белорусские арбузы, теперь только их берет. Там ведь химии практически нет»

СЕГОДНЯ 13:24 2018-09-17T13:23:51+03:00

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Отличный урожай на участке возле резиденции президента показали все телеканалы. Александр Лукашенко собрал картофель и арбузы: на площади в 1,6 га собрали 42 т, и это только на одном поле. Тут же на поле их вымыли и разрезали: арбузы внутри оказались ярко-розовыми. Александр Лукашенко с помощниками попробовали ягоду, судя по лицам, она оказалась сладкой и вкусной.

- Отличный урожай! - подтвердил нам завлабораторией агрохимии и питания растений Института овощеводства НАН Беларуси Мечислав Степуро. - Президент с помощниками убирали в среду, я во вторник был на участке. В результате получилось под 40 тонн с гектара. Почва там легкая, малопродуктивная, но правильная система питания, я сам ее разрабатывал, там больше 15 элементов питания.

- Попробовали? Как на вкус арбузы?

- Конечно, я продегустировал, очень вкусные! Сочные, сладкие. В них сахаристость на 1 - 1,5% выше, чем в астраханских! То есть больше сахара, они слаще. И вообще те, кто попробовал белорусские арбузы, теперь их берут в первую очередь. Важный фактор еще и то, что мы химии практически не применяем. А в арбузах, которые везут издалека, продают тут и они не гниют месяцами, представляете, сколько ее? Потому и отравлений арбузами столько.

- Какие сорта растут у президента?

- Это голландские гибридные сорта «Раманза F1» и «Топ Ган». Русские сорта не садим, пробовали - не идут они у нас, урожайность на 30 - 40% меньше, арбузы мельче. Мы все же к Голландии ближе. Да, семена дороже, но лучше заплатить в 1,5 раза больше и собрать хороший урожай. Арбузы хорошо растут, но, чтобы получилась эта культура, надо много знать.

- Такое чувство, что не только у президента, но и по стране стали больше выращивать арбузов…

- Больше, конечно! Президент еще в 2014 году поручал на 500 га посадить арбузов, сейчас у нас всего около 1000 га арбузов. Говорили по радио, что по стране соберут около 500 тонн арбузов - не понимаю, откуда эта цифра. По моим подсчетам, 5000 тонн соберут! Ноль потеряли. Эта культура новая, но очень рентабельная: около 130 - 150% рентабельности. Мы ее еще не экспортируем, но, думаю, будем, - уверен Мечислав Францевич.