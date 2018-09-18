В Беларуси начала вещать новая радиостанция «Центр FM»

СЕГОДНЯ 00:00 2018-09-17T15:07:57+03:00

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На белорусских радиоволнах появилась новая станция - «Центр FM». Ее направление - современная ритмичная, энергичная, но неагрессивная поп-музыка. Что касается новостей - в центре внимания будут международные и региональные новости, которые имеют значение здесь и сейчас. Поэтому ее слоган - «Живи настоящим!».

Об особенностях новой радиостанции рассказал ее директор Александр Серебренников:

- При создании радиостанции как целостного продукта (в техническом и в творческом плане) были использованы и отлично зарекомендовавшие себя технологии, и новаторские идеи. Например, большая часть рубрик утреннего и вечернего шоу - авторские, использующие интересные, незаезженные подходы и идеи.

Каждый будний день с 7.00 до 10.00 в эфире шоу «Центробежное утро» нас разбудят Алексей Петровский, Денис Степанов и Катерина Козловская. Изюминка утренней программы - ведущие будут общаться сразу на двух языках: белорусском и русском.

С 12.00 до 15.00 в прямой эфир для радиослушателей будет выходить Женя Задора, которая поделится интересными и забавными историями.

Поднимать настроение вечером с 17.00 до 20.00 по будням будет шоу «Лайфхакеры», ведущими которого стали Женя Задора и Антон Жданов. В отличие от других радиостанций, в это время акцентировать внимание на дорожной обстановке ребята не будут, упор будет сделан на другое, а на что именно - сюрприз!

Директор радо «Центр FM» Александр Серебренников. Фото: радио «Центр FM».

Кроме того, и в дневное, и в вечернее время радиослушатели смогут передать приветы родным и близким, поздравить их со значимыми событиями в жизни. Самых активных ждут приятные и полезные подарки от «Центр FM» и партнеров радиостанции.

Все происходящее в уютной и высокотехнологичной студии «Центр FM» можно будет в ближайшее время увидеть в режиме онлайн с нескольких камер на сайте www.centerfm.by.

ПОЛЕЗНЫЕ ЧАСТОТЫ

Услышать радиостанцию в Минске можно на частоте 101.7 FM, в Полоцке и Новополоцке - 107.0 FM, в Витебске - 93.3 FM, в Гродно - 90.4 FM. К новому году «Центр FM» услышит также Гомель и Могилев. Планируется, что в скором будущем «Центр FM» начнет вещание и в других городах Беларуси.