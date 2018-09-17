Александр Солодуха: 18 лет пел песню о дочке, а потом у меня появилась Варенька

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-17T17:52:32+03:00

Александр Солодуха называет себя шестикратным папой - у него четверо детей и двое внуков. А скоро станет еще больше.

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Торговый центр Galleria Minsk в субботу превратился в большой дом. На первом этаже расположился гараж, выше - спальня, детская и кухня. Так прошли оупен-классы «ПапаPro». На каждой из тематических площадок - мастер-классы, лекции и много подарков. Те, кто побывал во всех шести зонах, наверняка смогут похвалиться тем, что прошли курс молодого отца. За день, по подсчетам организаторов, на мероприятие пришло около 10 тысяч человек. Это мамы, папы, будущие родители и, конечно, дети. Для малышей тоже было полно развлечений - самые разные игры и мультики.

Учили и развлекали не только мам и пап, но и детей.

Взрослые успели провести crash-тест подгузников, особенно развлекались здесь папы: выливали воду, растягивали и проверяли на прочность.

Хоть мероприятие и называется "Папа PRO", развлечения были для всей семьи.

- Молодые родители зачастую теряются даже при виде подгузника, не говоря уже о прочих премудростях детской гигиены, - с улыбкой отметила представитель бренда Bella Baby Happy Ольга Скиндер. - Сегодня мы хотим помочь им разобраться в правилах гигиены ребенка, научиться правильно надевать подгузник и рассказать, что такое индикатор влагонаполнения, поговорить о таких простых на первый взгляд вещах, как влажные салфетки, ватные диски. И наши папы удивляют: активно пробуют все вместе с женами, изучают и даже читают состав!

Папы с детьми сидели за настоящими школьными партами.

Еще одна зона - гараж. Здесь родители узнали все о детской безопасности в автомобиле и потренировались устанавливать детское автокресло вместе с телеведущим Павлом Сыроежкиным. На центральной площадке папы и мамы послушали про партнерские роды и узнали откровенные истории звездных отцов. При этом сидели они за настоящими школьными партами. Это неспроста: родители ведь учились осознанному родительству. Например, музыкант и папа двоих детей Александр Патлис рассказал, как привить свои ценности, чтобы ребенку было не обидно. Инста-блогер Александр Гранкин поделился с гостями своей историей, как пошел в декретный отпуск и завел об этом блог (кстати, по совету тещи!). А двухметровый баскетболист и многодетный папа Александр Куль рассказал о партнерских родах. Активно встречали Александра Солодуху, который называет себя шестикратным папой и загадочно говорит об очередном пополнении.

Александр Гранкин ушел в декретный отпуск и завел об этом блог - по совету тещи.

- С Наташей у нас четверо детей и двое внуков, через пару месяцев мы ждем еще пополнения, - сказал Александр Солодуха. - Мы не делим детей и внуков, это все общие дети! Мы собираемся вместе на Новый год, день рождения папы и дедушки, а летом на шашлыки, хотя времени катастрофически не хватает.

Музыкант и дважды папа Александр Патлис рассказал о том, как в его семье воспитывают детей.

На уточнение, будет ли у Александра пятый ребенок, он загадочно ответил: «Поживем - увидим». «Комсомолка» уже писала о будущем пополнении в семье артиста, а точнее о беременности невестки Юлии.

В кухне папы готовили мужские завтраки и получали подарки от партнеров.

- Трудно поверить, что я дедушка при семилетней дочке, - улыбнулся Александр Солодуха и стал рассказывать о второкласснице Варе: - У нее уже есть успехи в вокале и хореографии! Кстати, это отдельная история, что меня связывает с дочкой. Конечно, это наш легендарный хит «Здравствуй, чужая милая», где есть слова о глазах дочки. 18 лет я пел эту песню, и наконец дочка родилась. Для папы дочка - это все!

Известный педиатр Дмитрий Чеснов рассказал о правильном зонировании детской.

В детской комнате известный педиатр Дмитрий Чеснов рассказал родителям о безопасном зонировании и составах детской косметики. В спальне с дерматовенерологом Светланой Якубовской и гинекологами Дианой Мардас и Татьяной Пашук родители - настоящие и будущие - обсудили самые интимные вопросы: планирование беременности, партнерские роды и женское здоровье.

Те, кто оформлял страховку, участвовали в розыгрыше.

В кухне папы готовили мужские завтраки и обсуждали вкусовые предпочтения беременных жен.

Папы вместе с маленькими дочками! Что может быть лучше?

Все получили подарки от партнеров.

Справка: Оупен-классы «ПапаPro» проводятся в столице впервые командой проекта Pro при поддержке Министерства здравоохранения РБ и Министерства труда и социальной защиты РБ как логичное продолжение конгрессов «МамаPro». Все о вопросах безопасности ребенка, здорового и правильного питания, психологии и сексологии обсудили в зонах партнеров оупен-классов - компаний Bella Baby Happy, «Белгосстрах», KIA, МТБанк, Bambolina и Fisher Price. В рамках мероприятия работал папа-маркет, который помог сориентироваться в области осознанного родительства.