На внешних рынках - позитивные изменения

СЕГОДНЯ 16:51 2018-09-17T16:51:03+03:00

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую

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За последнюю неделю белорусский рубль ослабел. Курс доллара снизился на 1,1% до 2,1364, евро подешевел на 0,4% до 2,4873, а курс российского рубля вырос на 1,3% до 3,1332. В целом к корзине национальная валюта потеряла 0,2%.

На этот раз для рубля есть хорошие новости: российская валюта начала отыгрывать потери и за последние несколько дней укрепилась примерно на 3%. Похожую динамику продемонстрировали многие валюты развивающихся стран, которые до этого падали на протяжении нескольких недель. Поводом для смены настроений в отношении валют развивающихся стран мог стать тот факт, что США пригласили Китай к переговорам по вопросам торговли. Инвесторы расценили это как снижение рисков, связанных с торговыми войнами, которые чреваты замедлением глобального экономического роста. А непосредственно российский рубль поддержало и неожиданное повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 7,25 до 7,5%, а также решение российского регулятора приостановить покупки валюты на внутреннем рынке вплоть до конца текущего года.

Вслед за восстановлением позиций российской валюты, на белорусском рынке произошло снижение курсов доллара и евро и рост курса российского рубля. Первое порадует население, второе - экспортеров.

Вместе с тем геополитические риски для российского рубля сохраняются. Да и возникшие позитивные настроения в отношении валют развивающихся стран могут снова так же резко смениться негативом, поскольку ключевые проблемы все еще остаются нерешенными.

Так или иначе, укрепление российского рубля в последние дни - хорошая новость и для нашего рынка. Не исключено, что на этом фоне доллар и евро в ближайшие дни продолжат снижение, а российский рубль - рост. Однако с учетом неопределенности на внешних рынках белорусам все же стоит быть готовыми к любым колебаниям валютных курсов.