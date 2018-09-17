СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-17T20:08:34+03:00

За пять лет Беларусь опустилась на четыре строчки в Индексе человеческого развития. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Этот индекс раз в год составляют эксперты из ООН. Они оценивают 189 стран по нескольким параметрам: валовый национальный продукт на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая и фактическая продолжительность обучения в течение жизни. По этим критериям, полагают специалисты, можно предположить, сколько возможностей и свобод (а именно это в данном случае подразумевается под человеческим развитием) есть у жителей конкретной страны.

В этом году составители Индекса человеческого развития (ИЧР) поставили нас на 53-ю строчку рейтинга. Несмотря на то, что наше место далеко от первых позиций, мы все равно оказались в группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития наряду с лидерами. В прошлом году, правда, мы занимали 52-е место. А всего за последние пять лет опустились на четыре строчки.

Увы, в этом году в индексе нас обогнали практически все соседи. Дальше всех вырвалась Польша, она занимает 33-е место. Россия заняла 49-е. Единственной страной, занявшей в рейтинге место ниже нашего, стала Украина, ее эксперты поместили аж на 88-ю строчку.

Лидерство эксперты ООН присудили Норвегии. За ней следуют Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкают же список Бурунди, Чад, ЮАР, Центральноафриканская Республика и Нигер.

«Общая тенденция во всем мире идет в сторону продолжения человеческого развития, совершенствования», говорится в докладе. Если в 2010 году в группе с «очень высоким» уровнем человеческого развития было 46 стран, то по результатам 2018-го - уже 59. Число стран с низким уровнем за это время уменьшилось с 49 до 38.

В анализе данных видно, какая разная судьба уготована жителям стран-лидеров и аутсайдеров, отмечают эксперты. Так, ребенок, родившийся в Норвегии, стране с самым высоким индексом, проживет более 82 лет, почти 18 из них уйдет на обучение. А малыш, появившийся на свет в Нигере (последнее место), едва дотянет до 60, а на учебу ему отведено лишь 5 лет. В Беларуси цифры такие: средняя продолжительность жизни - 73 года, продолжительность учебы - 12,5 года.

Кроме того, в докладе отмечается и гендерное неравенство. Во всем мире средний ИЧР для женщин на 6% ниже, чем для мужчин. По мнению экспертов, это обусловлено более низким уровнем дохода и образования у женщин многих стран.