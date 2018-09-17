2018-09-17T17:28:24+03:00
Спорт

Александра Герасименя родила дочь

Мама спортсменки рассказала, как выбирали имя для девочки
Владимир КРИУЛИН
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В августе 2017 года Александра Герасименя и Евгений Цуркин сыграли свадьбу. Фото: Илья СадовскийВ августе 2017 года Александра Герасименя и Евгений Цуркин сыграли свадьбу. Фото: Илья Садовский
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Белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийский игр Александра Герасименя получила свою самую большую награду. Сегодня она стала мамой.

Напомним, в августе прошлого года Александра вышла замуж за белорусского пловца Евгения Цуркина.

Мама Александры Оксана Николаевна поделилась радостью от столь приятной новости:

- У нас девочка Софийка. Имя выбрали заранее. Вес - 3630 гр, рос – 53 см. Родила в 15.38.

- Как имя выбирали?

- Это имя нравится Саше, почему не знаю. Если бы мальчик родился, Женя должен был дать имя. Когда узнали, что будет девочка, то имя уже было готово.

- Папа присутствовал при родах?

- Пока не знаю. Саше только что позвонила, она уставшая, отдыхает, к ней поеду вечером. Но Женя в Минске, так что должен быть рядом.

- Какие у Александры планы относительно спортивной карьеры? Раньше она говорила, что хочет еще выступать.

- Это мы посмотрим по самочувствию. Одно дело, что говорила раньше, состояние души ведь может поменяться.

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