Александра Герасименя родила дочь
Белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийский игр Александра Герасименя получила свою самую большую награду. Сегодня она стала мамой.
Напомним, в августе прошлого года Александра вышла замуж за белорусского пловца Евгения Цуркина.
Мама Александры Оксана Николаевна поделилась радостью от столь приятной новости:
- У нас девочка Софийка. Имя выбрали заранее. Вес - 3630 гр, рос – 53 см. Родила в 15.38.
- Как имя выбирали?
- Это имя нравится Саше, почему не знаю. Если бы мальчик родился, Женя должен был дать имя. Когда узнали, что будет девочка, то имя уже было готово.
- Папа присутствовал при родах?
- Пока не знаю. Саше только что позвонила, она уставшая, отдыхает, к ней поеду вечером. Но Женя в Минске, так что должен быть рядом.
- Какие у Александры планы относительно спортивной карьеры? Раньше она говорила, что хочет еще выступать.
- Это мы посмотрим по самочувствию. Одно дело, что говорила раньше, состояние души ведь может поменяться.
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