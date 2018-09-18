Выиграет ли Роналду Лигу чемпионов с третьим клубом в карьере?

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-18T11:35:44+03:00

Сегодня стартует главный клубный турнир мира. Перед началом нового сезона Лиги чемпионов мы навели фокус на пять главных интриг, которые будут еще сильнее притягивать внимание к футбольному зрелищу

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Оправдает ли «Манчестер Сити» статус фаворита?

Мадридский «Реал» сделал то, что не удавалось никому в современную эпоху турнира (с 1991 года), - выиграть Лигу чемпионов два раза подряд. Прошлогодняя победа и вовсе стала третьей кряду. Но за лето в стане «Реала» поменялось очень многое: ушел главный тренер Зинедин Зидан и «вечный двигатель» Криштиану Роналду. Такие серьезные изменения резко меняют расклад сил. Теперь-то мадридцы вряд ли снова выиграют турнир. Хотя так же говорили после их второй победы подряд в 2017-м…

Пока же «Реал» выбыл даже из пятерки главных претендентов на титул на версии букмекеров. Сейчас расклад такой: «Манчестер Сити» - 5.75, «Барселона» - 6.50, «Ювентус» - 7.00, ПСЖ - 8.00, «Бавария» - 9.00, «Реал» - 9.50.

Расчет букмекеров можно объяснить тем, что на бумаге у «МанСити» самый сильный состав, а команда под руководством Гвардиолы прогрессирует (после третьего места в чемпионате Англии было безоговорочное чемпионство в минувшем сезоне). Пусть в прошлой Лиге чемпионов они споткнулись на «Ливерпуле» в 1/4 финала, номинально «Сити» - самая грозная команда. Пока у «Барселоны» есть Месси, она тоже всегда будет среди фаворитов.

Как проявит себя Роналду?

После чемпионата мира переход Роналду в «Ювентус» стал главным событием лета. Туринцы за три последних сезона дважды играли в финале, но всякий раз уступали. Многие отмечали, что им не хватало звездного игрока. Роналду - лучший вариант на эту роль. С «Юве» он может выиграть Лигу чемпионов в шестой раз (с «Реалом» выигрывал четырежды, с «Манчестер Юнайтед» - один раз). Есть предположение, что в еврокубках он будет отрываться и куражиться. После первых трех туров в чемпионате Италии Роналду 35% ударов исполнил из-за пределов штрафной, в Испании этот показатель равнялся 21%. Объяснение: в Италии и середняк играет в обороне так плотно, что дает минимум шансов на удар даже Роналду. Свои первые мячи он забил в минувшее воскресенье.

Сможет ли Буффон наконец выиграть титул?

Итальянский вратарь драматично завершил выступление за «Ювентус» в Лиге чемпионов, когда был удален в эпохальном матче с «Реалом». Но вешать бутсы на гвоздь он и не собирался - перешел в ПСЖ. С французским клубом он намерен выиграть недостающий титул в карьере - Лигу чемпионов. Когда в атаке играют такие ребята, как Мбаппе, Кавани, Неймар, то все возможно. Кстати, 40-летний вратарь в Лиге чемпионов дебютировал в 1997 году, Мбаппе тогда еще не родился.

Что покажет «Ливерпуль»?

В прошлом году мерсисайдцы побили рекорд «Барселоны» по голам в одном розыгрыше. В чемпионате Англии команда Юргена Клоппа начала мощно: пять побед в пяти турах при всего двух пропущенных мячах (раньше этот компонент проседал). Возможно, «Ливерпуль» - команда, за которой будет следить интереснее всего.

Что Гончаренко противопоставит грандам?

Наш интерес: как Виктор Гончаренко поведет в бой московский ЦСКА. Команде белорусского тренера жребий выбрал двух топ-соперников: всегда звездный «Реал» и набирающая мощь «Рома». «Армейцы» точно поборются с чешской «Викторией» за третье место, но ведь Гончаренко подопечным наверняка скажет: можно замахнуться на большее. К слову, Гончаренко вышел на первое место по проценту набранных очков (66,67) в истории ЦСКА, опередив Слуцкого (66,51).

Расписание матчей первого тура (на фото время начала по CET, по белорусскому времени на час позже)

В этом сезоне минимум два матча в игровой день будут начинаться в 19.00.

Матчи 18 сентября. Фото: twitter.com/ChampionsLeague