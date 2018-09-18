Осы нападают: одна женщина умерла, десятки детей покусаны

18 Сент. 22:37 2018-09-18T22:37:32+03:00

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В последнее время борьба с жалящими насекомыми напоминает сводки с поля боя. И дня не проходит, чтобы осы не выбрали себе новую жертву. Август и сентябрь считаются традиционно самыми «кусачими» месяцами. В это время шансы быть ужаленными осами, шершнями, пчелами и прочими жалящими насекомыми резко возрастают.

В воскресенье в Слуцке мяч, с которым играли дети, упал в декоративный колодец. Одна из девочек попыталась его достать, но из колодца вылетели осы и начали жалить детей. Досталось и взрослым - женщине, которая бросилась на помощь девочке, нескольким прохожим. Оказалось, декоративный колодец построили вокруг старого пня, внутри которого было большое дупло. Там и обосновались осы.

После того как «скорая» забрала пострадавших, приехали спасатели и уничтожили гнездо. Вначале его залили водой, потом бензином и подожгли. То, что осталось от гнезда, посекли на части лопатами.

12 сентября в Слуцком районе осы стали причиной летального исхода. 63-летняя женщина вместе с мужем была на даче в деревне Мелешки. Она варила варенье, когда муж, разгребая кучу соломы, потревожил осиное гнездо. Осы несколько раз укусили мужчину, но он не обратил на это особого внимания. Потом осы напали на женщину. Насекомые ужалили пенсионерку четыре раза, и у нее случился анафилактический шок. Женщина умерла. В Гродно в больницу попали пятеро воспитанников детского сада - ребятишек осы покусали во время прогулки.

В целом же на счету слуцких спасателей по состоянию на 14 сентября было уже 78 ликвидированных гнезд ос и шершней. 44 таких вызова было в августе, за две недели сентября - 17, а в Гродненской области с начала года сотрудники МЧС выезжали уничтожать гнезда более 1300 раз.

БУДЬ В КУРСЕ!

МЧС рассказало, как максимально обезопасить себя от укусов жалящих насекомых.

- Держитесь подальше от чердаков, сараев, дуплистых деревьев, старых пней. Именно там чаще всего гнездятся осы. С опаской надо относиться к дырам в земле - там тоже может оказаться гнездо. Поэтому в августе и сентябре лучше не ходить босиком.

- Разозлить ос, пчел или шершней может резкий запах парфюмерии, алкоголя или пота. Поэтому, если вы любите оставлять после себя шлейф запахов, будьте начеку - за вами могут погнаться осы.

- Старайтесь не надевать слишкомяркую одежду. Осы и пчелы могут принять вас за цветок.

- Конечно же, привлекают ос оставленные на столе сладости или фрукты, открытая бутылка со сладким напитком. Если вы оставили бутылку открытой, прежде чем сделать глоток, внимательно осмотрите ее - внутри может оказаться насекомое!

- Если осы уже вьются вокруг вас, не отмахивайтесь от них слишком активно - резкие движения могут спровоцировать агрессию. Если оса сидит на одежде - осторожно стряхните ее. Не гоняйтесь за ней, пытаясь ее прихлопнуть! Если вы раздавите осу, она выделит особые вещества, запах которых разозлит весь рой.

- Если вас уже укусили, осмотрите место укуса и аккуратно вытащите пинцетом жало (как правило, жалом «жертвуют» пчелы, но и осы иногда оставляют его в ранке). Примите антигистаминный препарат, обработайте ранку дезинфицирующим раствором и прислушивайтесь к своим ощущениям. Если у вас повысилась температура, началась рвота или появился ком в горле - вызовите врача. Обязательно нужно вызвать «скорую», если укусы пришлись в лицо, язык, шею - отек может быстро распространиться на дыхательные пути, и человек задохнется.