Певица и дизайнер Наталья Кудрина поделилась эротическим фото из Парижа
Фигура Натальи Кудриной впечатляет и вызывает уважение. Завистники, которые подумали, что красотке все дано от природы, могут выдохнуть. Певица регулярно занимается боксом и следит за своим питанием. А шоколад Наталья заменила на лайки подписчиков в Инстаграме, которых она балует откровенными фото. Последнее - и вовсе сразило наповал.
- Разве красивое может быть вульгарным? - подписала снимок Наталья. И уже собрала полтысячи лайков. Фото: Инстаграм.
- Стояла девушка в окне,
Прохожих взгляды привлекая:
Одних приятно возбуждая,
Других, конечно, раздражая,
Стояла девушка в окне.
P.S. Разве красивое может быть вульгарным? - подписала последний интригующий снимок Наталья, отметив, что она в Париже.
«Комсомолка» собрала самые горячие снимки певицы и дизайнера за это лето.
Фигура Натальи Кудриной впечатляет и вызывает уважение. Фото: Инстаграм
Певица регулярно занимается боксом и следит за своим питанием. Фото: Инстаграм
А шоколад Наталья заменила на лайки подписчиков. Фото: Инстаграм
Фото: Инстаграм