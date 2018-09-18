Певица и дизайнер Наталья Кудрина поделилась эротическим фото из Парижа

Фигура Натальи Кудриной впечатляет и вызывает уважение. Завистники, которые подумали, что красотке все дано от природы, могут выдохнуть. Певица регулярно занимается боксом и следит за своим питанием. А шоколад Наталья заменила на лайки подписчиков в Инстаграме, которых она балует откровенными фото. Последнее - и вовсе сразило наповал.

- Разве красивое может быть вульгарным? - подписала снимок Наталья. И уже собрала полтысячи лайков. Фото: Инстаграм.

- Стояла девушка в окне,

Прохожих взгляды привлекая:

Одних приятно возбуждая,

Других, конечно, раздражая,

Стояла девушка в окне.

P.S. Разве красивое может быть вульгарным? - подписала последний интригующий снимок Наталья, отметив, что она в Париже.

«Комсомолка» собрала самые горячие снимки певицы и дизайнера за это лето.

Фигура Натальи Кудриной впечатляет и вызывает уважение. Фото: Инстаграм

Певица регулярно занимается боксом и следит за своим питанием. Фото: Инстаграм

А шоколад Наталья заменила на лайки подписчиков. Фото: Инстаграм