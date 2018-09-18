В Беларуси бензин стоит дороже, чем в Смоленске

18 Сент. 22:36 2018-09-18T22:36:28+03:00

Топливо в Беларуси повысилось 16-й раз с начала года. И каждый раз повышение происходит на 1 копейку. Фото: Иван ВИСЛОВ

В стране 16-й раз с начала года подорожало топливо

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16 сентября в стране снова подорожало топливо, и снова - на 1 копейку за литр. Это уже 16-е подорожание бензина и дизеля с начала года. Кажется, автомобилисты привыкли к таким сообщениям, хотя многие вздыхают, мол, «стрелка топливного бака опускается все ниже». Если разово поднять стоимость топлива на копейку, вроде незаметно. Но в сумме оно подорожало с начала года на целых 16 копеек, а это уже серьезная цифра.

Объяснения очередного изменении цены - стандартные.

- С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию политики, направленной на поэтапное повышение цен на автомобильное топливо, - поясняли в пресс-службе «Белнефтехима» за сутки до повышения стоимости.

С учетом повышения топливо на заправках теперь стоит так: АИ-92 - 1 руб. 35 коп., АИ-95 - 1 руб. 43 коп., АИ-98 - 1 руб. 64 коп., ДТ - 1 руб. 43 коп.

В последний раз топливо дорожало 9 сентября. Тогда цена барреля нефти марки BRENT составляла порядка 77,2 доллара. Сейчас нефть стоит 78,6 доллара.

В концерне «Белнефтехим» не раз подчеркивали, что повышать стоимость топлива будут, пока цены не сравняются с ближайшими соседями, в частности, упор был сделан на российский рынок. Мол, ненормально, когда в стране, где добывают нефть, бензин стоит дороже, чем в стране, которая только перерабатывает эту самую нефть.

ЧТО ПОЧЕМ?

«Комсомолка» решила посмотреть, сколько осталось еще повышать стоимость бензина и дизеля, чтобы цены в Беларуси и России сравнялись? Для примера мы взяли стоимость одного литра бензина АИ-95. В России сравнили ценник Смоленска (одна из самых близких к белорусской границе территорий) и Москвы.

Смоленск - $0,65

Минск - $0,67

Москва - $0,67

Киев - $1,11

Вильнюс - $1,37

Варшава - $1,37

Рига - $1,51