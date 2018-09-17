Экономическое обоснования использования услуги IaaS

17 Сент. 22:30 2018-09-17T22:30:17+03:00

Сегодня каждая организация стремится использовать средства наиболее целесообразно и каждое используемое решение рассчитывается на окупаемость

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Чтобы минимизировать затраты выбираются современные технологии, одной из которых является аренда вычислительных ресурсов облачного провайдера. Насколько экономически обоснованно использование IaaS?

Оценка и расчеты – залог верного решения

Не каждая компания способна обозначить и оценить главные критерии перехода в облако, чтобы принять правильно решение. В итоге, из-за ошибочных расчетов делаются неправильные выводы о том, что использование облака в перспективе выходит дороже, чем собственная инфраструктура. Но это не так!

Для того чтобы доказать обратное, возьмем в качестве примера проект – запуск интернет-магазина крупного продавца электроники. Главные задачи инфраструктурного проекта – обеспечение надежности, доступности и возможность распределения нагрузки. Компания планирует удвоить число магазинов в ближайшие два года с 20 до 40, а также запустить услугу онлайн-резервирования товаров.

Для решения поставленной задачи необходимо определить, что выгоднее: купить оборудование и построить собственную инфраструктуру или арендовать виртуальные вычислительные ресурсы в рамках услуги IaaS. Важно выбрать наиболее экономически целесообразное решение, удовлетворяющее задачам надежности и производительности.

Компоненты системы

В первую очередь необходимо точно определить техническую составляющую проекта, без которой невозможно сделать экономические расчеты. По проекту необходимы:

- Сервер Nginx (Intel Xeon 2.6 GHz, 4С, RAM 12 GB, HDD 1,5 TB SAS) – 1 шт.

- Веб-сервер (Intel Xeon 2.6 GHz, 4C, RAM 20 GB, HDD 1,5 TB SAS) – 2 шт.

- Сервер БД (Intel Xeon 2.6 GHz, 16C, RAM 56 GB, HDD 1,5TB SAS) – 2 шт.

- Сервер журналов Memcached, Logs (Intel Xeon 2.6 GHz, 2C, RAM 12 GB, HDD 3TB SAS) – 2 шт.

Строим собственную ИТ-инфраструктуру

Для того чтобы соответствовать требованиям по доступности и нагрузке, выберем решение, основанное на использовании блейд-серверов Cisco UCS c Fabric Interconnect. Оно отлично зарекомендовало себя в корпоративном секторе. Систему хранения построим на оборудовании NetApp. Компоненты необходимо задублировать, как это предписано проектом.

При развертывании собственной ИТ-инфраструктуры компания сталкивается с капитальными и эксплуатационными затратами, поэтому вместо одной статьи расходов на оборудование их становится значительно больше.

В первую очередь при закупке оборудования и построении инфраструктуры учитывают затраты на создание аппаратной платформы:

- затраты на проектирование – 2 000$;

- затраты на серверы – 120 000$;

- затраты на систему хранения данных – 100 000$;

- затраты на сетевое оборудование и соединительные кабели – 50 000$;

- затраты на обучение специалистов – 2 000$;

- затраты на инсталляционные работы по установке, коммутации и настройке оборудования – 1 000$.

Итого, затраты на создание аппаратной платформы – 275 000$.

Помимо затрат на оборудование, необходимо приобрести программное обеспечение:

- затрат на лицензии ПО (VMware) – 30 000$;

- затрат на установку и настройку ПО – 500$ (в рамках ежемесячного оклада за работу);

- затрат на обучение специалистов работе с ПО – 0$ (обошлись собственными знаниями).

Итого, затраты на программную составляющую – 30 500$.

Помимо единовременных затрат, необходимо учитывать эксплуатационные (аренда, электропитание, техническое обслуживание, ремонт и т.п.). Так как они имеют повторяющийся характер, то их обычно рассчитывают в долларах за год. К ним относятся (в месяц):

- затраты на эксплуатацию площадки размещения (серверная) – 0$ (собственное помещение);

- затраты на эксплуатацию аппаратного комплекса – 8 000$;

- затраты на эксплуатацию программного обеспечения – 500$;

- затраты на персонал, занятый поддержкой ИТ-инфраструктуры – 1 500$;

- затраты на управленческий персонал – 500$.

Итого, эксплуатационные затраты – 10 500$ (в месяц) или 126 000$ (в год).

Так как мы рассматриваем долгосрочный проект, то в перспективе нескольких лет расходы выглядят так:

- 1 год – 275 000$ + 30 500$ + 9 месяцев по 10 500$ (так как 3 месяца шла установка и запуск) = 400 000$;

- 2 год – 126 000$;

- 3 год - 126 000$.

Итого, затраты за 3 года – 652 000$.

Берем облачную инфраструктуру в аренду по модели IaaS

Рассмотрим альтернативный вариант, в котором вся вычислительная инфраструктура берется в аренду у облачного провайдера. Для преобразуем требуемые ресурсы в числовые показатели ядер CPU, RAM и дискового пространства. Получаем следующее:

Первая площадка провайдера - vDC1

- vCPU (3.0 GHz) – 50

- RAM (1 GB) – 150

- HDD SAS (1 GB) – 10000

- SSD (1 GB) – 800

Вторая площадка провайдера – vDC2

- vCPU (2.0 GHz) – 30

- RAM (1 GB) – 80

- HDD SAS (1 GB) – 8000

Для обеспечения надежности и доступности используются две площадки облачного провайдера. В случае отказа одной, всю нагрузку на себя возьмёт резервная, расположенная в другом ЦОД. Также, при пиковых нагрузка на интернет-магазины, резервная площадка сможет добавить вычислительной мощности.

При использовании услуги IaaS, заказчик перекладывает капитальные и эксплуатационные затраты на хостинг-провайдера, оплачивается лишь стоимость арендуемых ресурсов.

Посчитаем стоимость аренды облачных ресурсов, взяв средние рыночные цены:

Первая площадка провайдера - vDC1

- vCPU (3.0 GHz) – 50 * 5$ = 250$;

- RAM (1 GB) – 150 * 10$ = 1500$;

- HDD SAS (1 GB) – 10000 * 0.10$ = 1000$;

- SSD (1 GB) – 800 * 1$ = 800$.

Вторая площадка провайдера – vDC2

- vCPU (2.0 GHz) – 30 * 5$ = 150$;

- RAM (1 GB) – 80 * 10$ = 800$;

- HDD SAS (1 GB) – 8000 * 0.10$ = 800$.

Итого, затраты виртуальную инфраструктуру (в месяц) – 5300$.

При подсчете построения собственной инфраструктуры, мы берем самые высокие характеристики, рассчитывая на максимальную нагрузку. В случае IaaS можно оплачивать ресурсы по потребностям, в зависимости от фактически потребляемых мощностей. Облачные технологии избавляют от необходимости закладывать ресурсы с запасом, как в случае с покупкой оборудования.

Что выгоднее?

Подведем итоги и сравним стоимость владения собственной инфраструктурой со стоимостью услуги IaaS в перспективе на 3 года вперед.

- Затраты на собственную инфраструктуру - 652 000$.

- Затраты на аренду IaaS – 36 месяцев * 5300$ = 190 800$.

Расчеты показывают, что аренда виртуальной инфраструктуры в первые 3 года дешевле построения собственной в 3 раза. Через 9 лет, когда затраты сравняются, необходимо будет производить обновление морально устаревшего оборудования, а это связано с новыми капитальными затратами. В случае аренды облачной инфраструктуры, модернизация и обновление аппаратных средств лежит в зоне ответственности облачного провайдера.

Также, при необходимости компания в любой момент может увеличивать или уменьшать количество ресурсов в короткие сроки.

Итоги

Сравнивая рассматриваемые варианты, получаем следующее: использовать облачную услугу в модели IaaS выгоднее. Более того, выбор такой модели позволяет сэкономить не только средства, но и время, так как не надо заниматься поиском поставщика, заказом оборудования и доставкой, а также тратить время на на инсталляцию и настройку оборудования, сервисов и тестирование. На это может уйти несколько месяцев.

Если арендовать облачную инфраструктуру IaaS, то подготовка и инсталляция занимает около 2 недель. При этом сотрудники компании занимаются задачами, для решения которых требуется знание специфики бизнеса. IaaS позволяет организации снизить затраты и уменьшить занятость собственных специалистов – выгодное решение!

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