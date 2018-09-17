2018-09-17T23:28:49+03:00
Общество

Rammstein пишет новый альбом в Минске!

Музыканты группы приехали в белорусскую столицу, чтобы записаться с оркестром и хором Белтелерадиокомпании.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Музыканты Rammstein не исключают, что этот альбом может стать последним в карьере группы. Фото: RammsteinМузыканты Rammstein не исключают, что этот альбом может стать последним в карьере группы. Фото: Rammstein
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Соцсети взбудоражены – один за одним пользователи выкладывают совместные фото с музыкантами группы Rammstein, которые гуляют по минской улице Зыбицкой. В основном на фото гитарист этой группы Пауль Ландерс. Кроме того, он сфотографировался и с белорусским композитором Леонидом Шириным в студии продюсерского центра «Спамаш».

Оказалось, Rammstein решил поработать над созданием нового альбома у нас, в Минске. 14-15 сентября встретились с участниками оркестра и хора Белтелерадиокомпании и что-то записывали. Что именно – держится пока в строжайшей тайне. Судя по всему, весь процесс происходит в Большой студии Дома радио.

Музыканты Rammstein репетируют с оркестром Белтелерадиокомпании. Фото: Rammstein

Музыканты Rammstein репетируют с оркестром Белтелерадиокомпании. Фото: Rammstein

Эта коллаборация стала возможна благодаря немецкому импрессарио и дирижеру Вильгельму Кайтелю, с которым Белтелерадиокомпания давно и плодотворно сотрудничает.

Хор Белтелерадиокомпании прозвучит в новой работе легендарной немецкой группы. Фото: Rammstein

Хор Белтелерадиокомпании прозвучит в новой работе легендарной немецкой группы. Фото: Rammstein

Rammstein анонсировали 2 новогодних концерта в Мексике (31 декабря и 2 января) с ссылкой на билетного оператора, в пресс-релизе которого сообщается, что посетители этих выступлений «вероятно первыми услышат новые песни»: «На данный момент группа находится на заключительном этапе работы над седьмым студийным альбомом. Его релиз произойдет до конца этого года».

Белорусский композитор Леонид Ширин с музыкантами Rammstein. Фото: личный архив

Белорусский композитор Леонид Ширин с музыкантами Rammstein. Фото: личный архив

Надо заметить, гитаристы Рихард Круспе и Пауль Ландерс еще весной намекали на то, что альбом получится необычным и выйдет в канун Нового 2019 года. В интервью для журнала Metal Hammer они говорили, что готовятся «сделать альбом поворотным этапом в карьере группы». Позднее Круспе намекнул, что предстоящий релиз возможно будет финальным: «Я почему-то чувствую. Могу ошибаться, но альбом станет последним выстрелом, который мы сделаем».

Музыкант Пауль Ландрес с нашим фотокорреспондентом Дмитрием Ласько на Зыбицкой.

Музыкант Пауль Ландрес с нашим фотокорреспондентом Дмитрием Ласько на Зыбицкой.

Напомним, что предыдущий лонгплей группы — Liebe ist fur alle da — вышел почти 10 лет назад - в 2009 году.

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