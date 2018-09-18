СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-18T15:06:47+03:00

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18 сентября Александр Лукашенко назначил бывшего министра промышленности Виталия Вовка своим помощником – инспектором по Витебской области. Напомним, опальный министр промышленности был снят после разноса, который президент устроил в Орше за то, что его поручения были не выполнены. К слову, тогда в Орше президент сказал Вовку так:

- У него выбор один: или тюрьма, или сюда, публично об этом говорю, - сказал президент в середине августа. - Как вариант, направьте Вовка (бывший министр промышленности Виталий Вовк, - ред.) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность.

Чуть позже президент объяснил назначение Вовка на новую должность.

- Виталий, что касается тебя, конечно, тут разговоров будет куча. Одни будут радоваться, другие будут сожалеть. У нас же немало в народе людей, которые руки потирают: чиновнику голову «отрубить» бы, «повесить» кого-то... Разные будут позиции и точки зрения, - слова президент приводит belta.by. - Но имей в виду: Орша остается за тобой. Это твоя зона ответственности. И, я думаю, в этой должности у тебя есть возможность многие вопросы взять на контроль, подсказать и организовать, как их решить. Главное, чтобы опыт был перенесен туда.

Так же президент отметил, что, возможно, в первое время некоторые будут смотреть на Виталия Вовка с той позиции, что это экс-министр, «израненный человек: голову опустит и будет ходить по Витебской области».

- Чтобы этого не было, - подчеркнул президент. - С сегодняшнего дня после назначения ты должен проводить там линию президента железобетонно и выполнять свои функциональные обязанности, не глядя ни на кого. Да, там есть губернатор, ему поставлены задачи. Можешь - помогай, а, в общем-то, надо взять на контроль исполнение всех тех поручений, которые касаются Витебской области.

Александр Лукашенко отметил, что должность помощника приравнена к министру, а полномочия инспектора - еще выше, они касаются кадровых вопросов.

- Наконец-то, наверное, в Администрации поняли, что такое кадровая работа. Я надеюсь на это. Поэтому надо смотреть и в Витебской области. Надо видеть там свои кадры и не ждать, что со стороны кто-то приедет, из Минской области или Минска, чтобы работать в Витебской области, - сказал президент. - Я думаю, с твоим опытом это несложная для тебя работа. И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, - мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод (с сентября 2011 года по декабрь 2014 года Виталий Вовк возглавлял Минский завод колесных тягачей, - ред.). Любо дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Вот откровенный и честный ответ. А то, что у тебя голова на плечах, я нисколько не сомневаюсь. (…) И на этой должности (может, это не последняя твоя должность), думаю, что ты пользу для страны принесешь.

После назначения Виталий Вовк пообщался с журналистами и рассказал, что в первую очередь нужно выполнить поручения главы государства по развитию Оршанского региона. Второе - усилить позиции промышленного сектора Витебской области. А дальше - кадровая работа.

- Я ставлю перед собой большие задачи, будем работать вместе с аппаратом облисполкома, Администрацией президента. Главная задача, чтобы Витебская область развивалась и стала одной из лучших, - сказал Виталий Вовк. - Тяжелая задача. Не быстро, но я считаю, что она выполнима.

ДОСЬЕ КП

Виталий Вовк родился в 1962 году в городе Калинковичи Гомельской области. В 1984 году окончил Белорусский политехнический институт, в 2009 году - Академию управления. В 1984-2001 годах работал на Минском автомобильном заводе, затем - на Минском заводе колесных тягачей. Работал на руководящих должностях нескольких предприятий, с сентября 2011 года - генеральный директор ОАО «Минский завод колесных тягачей». С декабря 2014 года по август 2018 года - министр промышленности Беларуси.