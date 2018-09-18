Сергей Шойгу: Вина за гибель экипажа лежит на Израиле

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-18T16:29:38+03:00

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Над акваторией Средиземного моря был сбит возвращавшийся на базу в Сирии российский самолет Ил-20. Как могут развиваться события дальше?

Несмотря на то, что Россия является союзником Асада, самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками. Как сообщает CNN со ссылкой на чиновников Пентагона, 17 сентября сирийские системы ПВО пытались отбить ракетный удар Израиля, и одна из ракет попала в российский военный самолет.

Это происходило в то время, когда истребители F-16 Израиля наносили авиаудары по целям в провинции Латакия. По данным Sky News Arabia, Израиль поднял в воздух свои самолеты, чтобы нанести ущерб объектам, принадлежащим проиранскому движению «Хизбалла».

Российский Ил-20 выполнял функции радио-электронной борьбы, пытаясь свести к минимуму эффективность ракетных атак по провинции, в которой располагаются военные объекты. Речь как раз и идет об авиабазе Хмеймим в провинции Латакия, на которой расположены российские системы ПВО С-400 «Триумф», защищающие стратегические объекты режима Башара Асада.

Sky News Arabia также добавляет, что несколько израильских ракет разорвались на юге провинции Латакия и поразили одну из тренировочных площадок «Хизбаллы».

Израиль предупредил Россию за минуту до удара

Но несмотря на то, что российский самолет был сбит сирийской системой ПВО, Москва обвинила в катастрофе именно Израиль.

- Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200, - сказал представитель Минобороны России.

При этом он сообщил, что Израиль уведомил командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии за минуту до удара, что не позволило вывести самолет в безопасную зону.

В этой связи Россия расценила действия Израиля как враждебные и оставила за собой право на ответные действия. Посла Израиля Гарри Корена вызвали в МИД РФдля дачи пояснений. В Израиле пока никак не комментируют инцидент с российским самолетом.

- Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих, - заявил Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. - Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги. Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Предупреди Израиль о готовящихся ударах заранее, у российского командования было бы время увести Ил-20 на безопасное расстояние. В конце концов, на объектах атаки ведь тоже могли быть российские спецы. И за 1 минуту они бы точно не успели эвакуироваться. Американцы перед своими ударами оставляли время (1,5 часа) для маневра.

Израиль под прицелом российских ракет

Министр бороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва оставляет за собой право ответных действий. А первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что России нужно уничтожить аэродром в Израиле, откуда взлетели F-16.

- Я призываю системы «Бастион», С-400, «Искандер» показать, как они реально работают, - заявил он.

В целом ситуация похожа на ту, когда в 2015 году турецкие ПВО сбили российский самолет СУ-24. С той только разницей, что в конце концов президент Турции Реджеп Эрдоган сначала извинился перед Россией за инцидент, а потом и кардинально изменил свою политику в отношении Москвы, став ее союзником на Ближнем Востоке.

Израиль же никогда не пойдет на попятную хотя бы из-за того, что является одним из ключевых союзников США в этом регионе. Достаточно вспомнить скандальный перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Несмотря на серьезную критику со стороны своих европейских союзников, Белый дом предпочел им Израиль и сделал задуманное. Так что любая агрессия в отношении этой страны будет мгновенно вызвать не менее жесткую ответную реакцию со стороны США.