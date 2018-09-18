В Минске были свои мушкетеры

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-18T12:49:52+03:00

А еще историки установили, что на белорусских землях находилось более 60 военных церквей, и четыре – в самом Минске

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Историк Александр Величко и протоиерей Иоанн Хорошевич выпустили книгу «Военные церкви и белорусские полки русской армии». Здесь дан обзор стационарных военных церквей, которые в свое время размещались на белорусских землях. Военными считались крепостные, гарнизонные, корпусные, портовые, корабельные, полковые (в основном), батальонные, лагерные, лазаретные, военно-кладбищенские и походные церкви.

Военное священство в дореволюционной России (куда входила и наша территория) находилось вне юрисдикции епархиальных управлений. Так, с 1800 года все полковые священники находились в ведении обер-священника (позднее протопресвитера) армии и флотов. А он, в свою очередь, напрямую подчинялся императору - главе Русской Православной Церкви в синодальный период.

В минском военном лазарете тоже имелась своя церковь.

- Фактически протопресвитер стоял выше епархиальных архиереев, его влияние распространялось на всю Россию, тогда как епископа – только в пределах своей епархии, но он оставался простым белым протоиереем, - приводит факты Александр Величко.

- По рангу духовного ведомства протопресвитер приравнивался к архиепископу и генерал-лейтенанту – в среде военных. Другие военные священнослужители тоже соответствовали армейским чинам. Например, главные священники военных округов по статусу равнялись генерал-майору, - корпусные, дивизионные, бригадные и гарнизонные благочинные – полковнику, а, к примеру, рядовые священники – к капитану. И оклады военного духовенства приравнивалось к армейским чинам с присущими тем льготами.

Также в книге приведена краткая история полков, которые при формировании получали белорусские названия.

Скобелевкая улица, бывшая Батальонная, Вела к казармам 119-го пехотного Коломенского полка.

- Даже названия звучат весьма романтично и интригующе, вызывая желание прочесть полковую историю, - замечает Александр Величко. – Вот смотрите: Клястицкий гусарский, Несвижский карабинерный, Минский мушкетерский, Белорусский драгунский и Стоходский, Лепельский, Бобруйский, Мстиславский, Полоцкий, Столинский или Витебский пехотные полки...

Знаки 6-го гусарского Клястицого генерала Кульнева полка и знак 54-го пехотного Минского полка.

Многостраничное полноцветное издание посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны, которое отмечается в этом году. Книга вышла в твердом переплете в альбомном формате А4. В какой-то степени, отмечает Александр Величко, именно вековые даты Первой мировой войны стали импульсом для многих публикаций на тему истории того периода.

- Несколько десятилетий результаты Первой мировой войны умышленно замалчивались. Хотя и само это событие грандиозно, и вытекающие из нее преобразования масштабны. В отечественной историографии Первую мировую сделали в определенной степени тенью или вступлением к Гражданской, а с подачи Ленина назвали Империалистической, словно это всего лишь порождение империализма, а все проходило где-то далеко.

Коломенская улица. Названа в честь 119-го пехотного коломенского полка.

БУДЬ В КУРСЕ!

В Минске с 1864 года размещалась вторая бригада 30-й пехотной дивизии, в ее состав входили 119-й Коломенский и 120-й Серпуховский пехотные полки. В городе находились 4 военные церкви. В военно-местном лазарете (теперь здание Следственного комитета на улице Фрунзе) - домовая церковь святой блаженной княгини Ольги, в 1898-м построили Александро-Невский храм-памятник (он сохранился на территории Военного кладбища), к ней приписали деревянную Преображенскую церковь Скобелевского лагеря. Еще два храма находились на Конском рынке и за Переспой – на Братском военном кладбище. Последнюю, кстати, по просьбе императрицы Александры Федоровны спроектировал известный художник Александр Бенуа.