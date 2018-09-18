После концерта Валерии в Гомеле футбольное поле выглядит как странный след от НЛО

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-18T12:25:53+03:00

Так поле в Гомеле выглядело во время матча. Сцена на поле простояла неделю. Фото: vk.com/fc_gomel

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В понедельник в 21-м туре чемпионата Беларуси «Гомель» обыграл «Городею» - 2:0. В первом тайме гомельчане показали классный атакующий футбол, но так получилось, что после матча больше обсуждают другое.

В центральном круге газона стадиона «Центральный» остался выжженный (или поблекший) след. Твиттер «Прессбола» сообщил, что это последствия концерта Валерии, которая на минувших выходных выступала в Гомеле на день города. Как нам позже стало известно, сцену в начале прошлой недели установили для проведения Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод». Уже потом в субботу на ней несколько часов выступала Валерия.

Концерт Валерии в Гомеле. Фото: newsgomel.by

Сцену для выступления установили заранее (за неделю), и та простояла слишком долго, что и сказалось на виде (и, должно быть, качестве) газона.

Странный круг на поле породил много шуток в соцсетях, в частности в паблике «Котики про футбол».

Фантазия на тему. Фотоколлаж: vk.com/goatsby

Для справки: тепловая карта показывает, где чаще всего оказывались футболисты. Фотоколлаж: vk.com/goatsby