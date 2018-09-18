После концерта Валерии в Гомеле футбольное поле выглядит как странный след от НЛО
В понедельник в 21-м туре чемпионата Беларуси «Гомель» обыграл «Городею» - 2:0. В первом тайме гомельчане показали классный атакующий футбол, но так получилось, что после матча больше обсуждают другое.
В центральном круге газона стадиона «Центральный» остался выжженный (или поблекший) след. Твиттер «Прессбола» сообщил, что это последствия концерта Валерии, которая на минувших выходных выступала в Гомеле на день города. Как нам позже стало известно, сцену в начале прошлой недели установили для проведения Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод». Уже потом в субботу на ней несколько часов выступала Валерия.
Концерт Валерии в Гомеле. Фото: newsgomel.by
Сцену для выступления установили заранее (за неделю), и та простояла слишком долго, что и сказалось на виде (и, должно быть, качестве) газона.
Странный круг на поле породил много шуток в соцсетях, в частности в паблике «Котики про футбол».
Фантазия на тему. Фотоколлаж: vk.com/goatsby
Для справки: тепловая карта показывает, где чаще всего оказывались футболисты. Фотоколлаж: vk.com/goatsby
Как без шуток про уборку урожая? Фотоколлаж: vk.com/goatsby
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