В минском «Динамо» уже девять легионеров

СЕГОДНЯ 11:51 2018-09-18T11:51:22+03:00

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23-е место среди 25 команд КХЛ, одна победа в шести матчах - так «зубры» начали сезон. Ниже только «Амур» и «Сибирь». Новосибирский клуб уже сменил тренера, призвав на помощь белоруса Александра Андриевского. Руководство «Динамо» все еще верит в Горди Дуайера. Хотя на чем основывается эта вера, трудно понять. Если приплюсовать к товарищеским матчам официальные, то в этом сезоне из 15 игр динамовцы выиграли только две. После последнего поражения от «Сочи» (1:3) журналисты напомнили тренеру об обещаниях, что в официальных матчах мы увидим совсем другую команду. А она все так же бессильна.

- Предсезонка служит для оценки игроков, - сказал Дуайер. - Так что сейчас да, вы видите другую команду. Мы продолжаем работу и движение вперед. Конечно, еще не все игровые компоненты на высоте. Но рады, например, за Пулккинена, который регулярно забивает. Теперь нам важен вклад и других хоккеистов. Кроме того, именно сейчас нужна больше всего поддержка болельщиков!

А поддержка тает на глазах. На матч с «Сочи» пришли всего лишь 10 тысяч зрителей, и это в начале сезона, да еще в пятницу! 74,1% участников опроса pressball.by считают, что главному тренеру столичного "Динамо" канадцу Горди Дуайеру пора в отставку.

Но пока кадровые перемены происходят в составе. «Динамо» заключило контракт с 30-летним российским нападающим Денисом Казионовым. Этот мощный форвард приехал в Минск из Магнитогорска, где выходил на лед в четвертом звене и завидной результативностью не отличался. В 46 играх минувшего сезона он набрал лишь 12 очков (7+5), это девятая сумма баллов среди нападающих «Магнитки». А в плей-офф за 11 матчей он не набрал ни одного очка. Учтем еще, что до «Динамо» он сменил дюжину клубов. Но, возможно, динамовское руководство действительно сумело разглядеть в нем усиление.

Казионов уже девятый иностранный хоккеист в «Динамо». Хотя после минувшего сезона на разных уровнях говорили, что число легионеров будет сокращаться. Но дело даже не в количестве, а в качестве. Пока динамовский легион, исключая лишь вратаря Энрота, команду за собой не тащит. А мы помним, что «Динамо» только тогда на высоте, когда в ударе легионеры.

Сегодня «зубры» начинают гостевую серию матчем с «Локомотивом», затем последуют игры с «Северсталью» и московским «Динамо».