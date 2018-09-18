Врач-кардиолог: «Инфаркт может начаться с болей в животе или ночной одышки»

18 Сент. 22:35 2018-09-18T22:35:54+03:00

Все чаще инфаркт встречается у мужчин-белорусов в возрасте от 30 лет – все дело в дисбалансе работы и отдыха, нервах и неправильном питании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разбираемся, сколько времени нужно, чтобы определить инфаркт, почему этот недуг все чаще встречается у мужчин в возрасте 30+ и чем опасна его безболевая форма

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Инфаркты в Беларуси - давно не приговор, их быстро и успешно лечат. Но число людей с таким диагнозом по-прежнему высоко. "Комсомолка" беседует на эту тему с врачом-кардиологом высшей категории медицинского центра «Эксана» Ириной Лутик.

Как определить инфаркт?

У инфаркта миокарда есть несколько форм. И некоторые из них «шифруются» - без обследований диагноз не поставить.

Типичная форма. Болит, сжимает, давит, распирает в груди. Человек обливается потом, у него частый пульс и слабость, появляется страх смерти. Такие кратковременные приступы сначала могут появиться как ответ на физическую нагрузку, затем - во время отдыха.

- Через несколько недель боль становится сильной и не проходит. Если приступ длится более 10 - 20 минут, скорее всего, речь об инфаркте, - говорит кардиолог Ирина Лутик.

Обратите внимание: болевые ощущения в спокойном состоянии при высоких цифрах давления - это реакция сердца на сжатые сосуды, которые словно просят расширить их.

Нетипичные формы. Например, форма, которая начинается с болей в животе. Пациентам точно так же, как и в случае с сердцем, болит, давит, распирает и даже жжет, но не в груди, а в области живота. У человека будет тошнота, рвота (причем после нее легче не становится), потливость, частый пульс и слабость.

- Как правило, боль начинается посреди грудной клетки, а потом опускается. Но кардиограмма показывает: речь об инфаркте, - говорит кардиолог.

Астматическую форму нередко переносят те, у кого уже был инфаркт несколько лет назад, - как правило, пожилые люди.

- У них на сердце образовались рубцы, и в ответ на очередное сужение сосудов, пораженных бляшками, сердце уже не реагирует болью. Зато выбрасывает крови меньше, чем надо. Неспособность сердца вытолнуть из себя кровь заставляет его работать вдвойне, что повышает нагрузку на легкие. Этот орган тоже не справляется, и появляются нехватка воздуха (одышка), шумное дыхание и даже розоватая пена у рта - в мокроту попадают клетки крови. Такая форма чаще наблюдается ночью.

Церебральная форма напоминает инсульт: головокружение, половина туловища не слушается, опускается угол рта, язык путается во рту, человек говорит невпопад, возможна потеря сознания. Но на кардиограмме, а она снимается у всех, может быть инфаркт миокарда.

- Скорее всего, речь о многососудистом поражении - бляшки образовались и в сердце, и в сосудах головного мозга. Проявление инсультом говорит о том, что поражение последнего более существенно, - отмечает врач.

Безболевая форма выявляется при очередном медосмотре, когда кардиограмма показывает рубцы, но человека ничего не беспокоит. Да, были внезапная слабость или потеря сознания, а на выходе только изменения по ЭКГ.

Как действовать при признаках инфаркта?

- Чем меньше времени при инфаркте сердцу перекрывается кислород, тем лучше, - говорит кардиолог. - На пораженном участке начинается омертвение мышцы, которая уже не восстановится. Рубец будет на всю жизнь. А вдобавок появятся нарушения сердечного ритма, одышка, отеки ног.

Сразу после выявления инфаркта пациент направляется на чрескожное коронарное вмешательство: врачи находят на месте инфаркта сужение сосуда и ставят там стент. То есть 10 минут от попадания к врачам - и человек практически здоров, а на лекарственное восстановление и возврат к активной жизни уходит пару месяцев, а не лет.

Кардиолог говорит, что благодаря массмедиа стало больше случаев, когда люди довольно быстро, в течение часа-двух после приступа, обращаются в «скорую», а дома держат аспирин и нитроглицерин.

Как помочь реабилитироваться после инфаркта?

Когда человеку только поставили стент, у него эйфория, ведь его спасли. Но нередко вскоре человека настигает депрессия. Все же предстоит внезапно менять образ жизни.

Поскольку чаще всего страдают от инфаркта мужчины, большая роль в их реабилитации лежит на женах.

- Мужчины часто забывают пить таблетки в одно и то же время, а препаратов в первый год после инфаркта много. Не всякий мужчина кардинально пересмотрит рацион, а супруга сможет придумать вкусные диетические блюда без холестерина. Я убеждена: благодаря хорошей жене мужчина может после реабилитационного периода вернуться к труду без ущерба, - замечает Ирина Лутик.

НА ЗАМЕТКУ

На что обратить внимание, чтобы уберечься от инфаркта?

Неуправляемые факторы риска

- Пол. Мужчины болеют чаще, а умирают внезапно. Врачи полушутя говорят: до 40 лет женщин защищают их половые гормоны, а мужчину - только женщина рядом.

- Возраст. К сожалению, после сорока и даже после тридцати в наше время инфаркт - закономерное стечение обстоятельств. Помолодели инфаркты у мужчин из-за образа жизни и отношения к ней: у них много работы, они мало спят, ведут ночной образ жизни, много нервничают и нерегулярно питаются.

- Наследственность. Мы имеем склонность к тем заболеваниям, что и наши близкие первой и второй линии родства: родители, братья и сестры, бабушки и дедушки - особенно при том же образе жизни и питании, отношении к проблемам. «Если родители нервничали из-за работы, то и мы станем так же относиться к ней», - приводит пример кардиолог.

Управляемые факторы риска

- Употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни.

- Хронический стресс.

- Повышение давления. Главное - вовремя его распознать. Проблемы начинаются от неправильного образа жизни и могут обернуться осложнениями в головном мозгу, сосудах шеи, сердце, почках, сосудах ног. Так что при повышенных цифрах давления надо идти в медучреждение.

- Повышенный уровень сахара, что говорит о нарушении обмена веществ. На неправильное питание поджелудочная железа отвечает повышенным выбросом сахара. «Люди с повышенным сахаром в крови быстрее получают инфаркт. Это даже более негативный фактор, чем остальные вместе взятые», - отмечает Ирина Лутик.

- Высокий уровень холестерина. Врачи ориентируются на уровень плохого холестерина и соотношение между хорошим и плохим.

- Если с первой категорий рисков от нас мало что зависит, то во втором случае - все в наших руках: здоровый образ жизни, позитивное мышление, своевременные обследования. Кроме того, есть немало средств для профилактики и предупреждения болезни: витамины, активные добавки и многое другое. Не стоит этим пренебрегать, - подчеркивает врач.