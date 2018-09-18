Детский психолог об оптимальном возрасте первоклашки: В английской школе легко и пятилеткам, а нашу не всегда потянет смышленый шестилетка

«Комсомолка» узнала об этом у детского и семейного психолога Светланы Дедовой.

На недавнем форуме педработников Минска прозвучало, что с каждым годом в детских садах столицы остается все больше детей школьного возраста. В минувшем учебном году их посещало 5184 ребенка, которым на 1 сентября было 6 лет, и эта цифра за год выросла на 500 человек. Причем по состоянию здоровья в школу не пошли только 6% шестилеток, остальные - по желанию родителей. Представители сферы образования уверены, что оценка родителей субъективна. А семьи хотят продлить своему чаду детство и говорят о психологической неподготовленности к школе.

- Диагностику готовности к школе проводят в садах и у психологов. Но в последние годы таких обращений стало меньше, - говорит Светлана Дедова. - Семьи по опыту старших детей или друзей-соседей видят: не стоит вести детей в первый класс, если ребенок не готов. Сегодня родители стали более рациональными, не звучит, как прежде, аргумент (особенно от пап): «А что, мой ребенок хуже остальных? Он и в шесть лет умница!»

Сторонники мнения, что в первый класс должны идти шестилетки, часто приводят в пример Великобританию, где детки идут в школу с пяти лет. Но первые годы там - по сути наш детский сад с играми и уроками по пять минут с получасовыми перерывами в начале учебного года. К концу года занятия длятся уже до получаса. А к нашим условиям ребенок должен быть готов. И тут речь не только об интеллектуальном развитии - восприятие, память, мышление. Важны волевая и произвольная сферы - ребенок должен быть готов высидеть уроки, слушать на них учителя, выполнять задания. И не лезть во время урока под стол, чтобы поиграть с игрушками, а тем более не нести их полный рюкзак в школу. Это нередко случается у шестилеток. Конечно, рука должна быть готова к письму. Но кроме тонкой моторики и силы (ее развивает, к примеру, лепка из пластилина) важна и зрительно-моторная координация, когда ребенок может скопировать написанное прописными буквами.

- Почему же тогда в садах активно советуют отправлять в школу шестилеток?

- Знаю, что когда шестилетки остаются в саду, воспитатели причитают, мол, ребенок по второму кругу проходит программу. Но виднее все-таки родителям. К тому же надо отделять психологию от экономики. Понятно, что содержать ребенка в детсаду более затратно, чем в школе. Достаточно посмотреть на частоту питания, оценить стоимость кроватей для сна детей. Это не говоря о свободных местах в садиках рядом с домом для трехлеток - в районах новостроек их зачастую не хватает. Что же касается психологии, то наши программы нацелены для шестилеток, семилеткам они нередко слишком легки.

Психолог Светлана Дедова уверена: "Если родители чувствуют, что не готовы отпустить, то не надо отдавать его в школу в шесть лет". Фото: Личный архив

Я помню, как в 1990-х обожглись на решении отправлять в школу только шестилеток и разрешили принимать еще и семилеток. Шестилетки сразу шли в начальную школу на четыре года. А вот в отношении семилеток была дифференцированная система, которая мне очень нравилась. Этот ребенок мог попасть на трехлетний курс, если он хорошо справляется, интеллектуально посильнее, может скорее пройти программу. А на четырехлетний брали тех семилеток, кто недотягивал.

- Какие еще нюансы начала учебы в шесть и семь лет можно назвать? Скажем, есть ли особенности у мальчиков и девочек?

- Такая разница более заметна, когда ребенка отдают в сад. Трехлетние девочки более социализированы, чем их ровесники-мальчики, которые сильнее привязаны к маме. А к первому классу некоторые родители просчитывают, на какой период выпадет пик подросткового возраста. У девочек это где-то 12 лет, а у мальчиков - примерно 14. То есть у тех мальчишек, кто пошел в 6 лет, этот период может попасть на 9-й класс. Это время экзаменов, а учиться школьник не хочет и не может. А если переходный период затянется на 10-11-й классы? У семилеток эта ситуация встречается в 7-8-х классах, то есть к 9-му учеба может выровняться.

- Не только ребенок, но и родители должны привыкнуть к тому, что у чада начинается новая жизнь. А еще к тому, что их «самый-самый» ребенок в школе, скорее всего, станет «одним из».

- Если родители чувствуют, что не готовы отпустить, то не надо отдавать его в школу в шесть лет. Что касается оценочных моментов, то позиция «я лучше всех» всегда будет очень болезненна. Очень сложно быть лучше всех и всегда. Ребенок и вправду может учиться лучше всех, но, к примеру, в спорте у него не сложится. А неправильно сформированная планка - это в будущем жизнь в напряжении и зависимость от оценки окружающих. То есть когда ты просто хороший - это нормально, а вот лучше всех - тяжелая ноша. Заметила, что мамам легче принять этот расклад, а вот папам подавай какое-то достижение.

А еще хорошо, когда родители любят своего ребенка, радуются каждому его достижению, но не сравнивают его с другими, независимо от того, был он лучший или худший. Если уж сравнивать, то с самим собой: вчера ты делал хуже, а сегодня лучше. Ребенок увидит свой прогресс и станет отталкиваться от своей планки. А лучше всего для формирования самооценки спросить у самого ребенка: «А как тебе?» Так и родители не будут расстраиваться, если их школьника поначалу не будут постоянно хвалить.

- Кстати, а как родителям первоклассника правильно общаться с учителем, воспринимать его возможную критику в адрес ребенка?

- Главное правило для родителей на всех этапах жизни - оставайтесь на стороне ребенка. Если в принципе учитель удовлетворяет, сотрудничайте, используйте формулировки: «Как вы думаете?», «Как будет лучше?». Так статус учителя поднимается, он готов больше выкладываться.

Вместе с тем нельзя пускать учителей в границы ответственности родителей. Например, звонки домой с требованием, чтобы родители делали с детьми уроки. Их с первоклашками стоит делать на уровне помощи в организации процесса, распределении времени. Если ребенку не хватает внутреннего контроля, то пока пусть будет внешний. Родитель поможет распределить время для занятости и перерывов. А потом потихоньку отпустит своего школьника в этом вопросе. Ведь когда родители пишут с младшей школы рефераты детям (а этого, по сути, требуют учителя), ребенок не поймет, что это его задания, его отметки, зато точно уловит: домашнее задание нужно родителям, а не мне. В то же время родителям важно быть доступным для ребенка, если он будет просить помощи, которая должна быть уместной и дозированной, только там, где ребенок не в состоянии сделать сам и (но не «или») где он просит помощи.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Готов или нет?

Детский психолог назвала особенности поведения, навыки и знания ребенка, на которые стоит обратить внимание, чтобы определить его готовность к школе

- Если сын или дочка не готова выполнять конкретные указания взрослых (сегодня все делают с удовольствием, а назавтра отнекиваются), со школой стоит повременить. На уроках такому ребенку будет сложно, ведь он не живет по предложенным правилам.

- Напишите 2-3 слова (желательно не простые, как «мама», а такие, чтобы в них были буквы У, Ф, Щ) и дайте ребенку его списать. Если у него получилось похоже и читабельно, то зрительно-моторная связь уже есть, пора задуматься о школе.

- Ребенок должен понимать, почему хочет пойти в школу и что будет там делать. Хорошо, когда он говорит, что ему интересно учиться, с помощью школы можно подготовиться к будущей профессии или хотя бы «Я уже взрослый». А вот «Мама сказала, что надо идти» - совсем не то. Ну а если малыш думает так: в школе есть дети, и я буду с ними играть, - наверное, лучше еще годик побыть в саду.

- Психологи считают: если выпало хотя бы четыре зуба, ребенок готов к школе, а мозг только к 6,6 года развивается для усидчивости. Поскольку это дело ученых, как практик могу сказать: обращайте на эти нюансы внимание в том числе.

КСТАТИ

В Кодексе об образовании сказано: «В 1-й класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет». То есть никто не запрещает ребенку идти в школу в семь лет. С родителей, которые не собираются отдавать ребенка в школу в 6 лет, в садах не имеют права требовать какие-либо справки или заключение психолога о том, что ребенок морально и психологически не готов к учебе.