Алеся ЯРМОЛЕНКО: От меня прежней только отчество и осталось!

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-18T13:02:15+03:00

Алеся говорит, что за границей ее уже не всегда узнают даже наши соотечественники. Фото: личный архив

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«Сябры» уже много лет не давали сольных концертов в Минске. И вот, 31 октября во Дворце Республики мы увидим юбилейный концерт нашего самого известного ансамбля. Поздравить коллег по сцене изъявили желание многие известные артисты ближнего и дальнего зарубежья - состав участников пока обсуждается. А накануне мы встретились с певицей Алесей. Напомним, в 39 лет она родила сына Макара и уже два года находится в декрете. Муж певицы - крупный бизнесмен, перевез семью на Кипр, и теперь они живут то у моря, то в Минске.

Семья Алеси - сыновья Анатоль и Макар, муж Леонид. Фото: личный архив

«Нахожусь в пенсионно-декретном отпуске»

- Алеся, можешь вспомнить свое первое появление на сцене?

- Когда отмечала свой день рождения, затеяли викторину с вопросами о моем творчестве. Меня то и дело просили о подсказках - а я и сама не помню ответы! Там как раз был такой вопрос: когда я впервые вышла на сцену? Пришлось лезть в интернет, чтобы вспомнить! Это были съемки программы «Песню берите с собой», 1991 год. Я стояла за клавишными в маминых туфлях на полтора размера меньше, в пиджаке нашего барабанщика (он был такого же телосложения), мне впервые накрасили ресницы, сделали маникюр. И я в основном думала о том, как выстоять эти два часа. Но тем не менее на телевидение потом стали приходить письма с вопросом: кто эта прынцесса? Ведь в «Сябрах» никогда не было женского вокала, а я еще и подпевала. На тот момент я училась всего-то в 9-м классе… В общем, это появление на сцене все и изменило: накрылись планы на мединститут, и я пошла учиться в Институт культуры.

Такими "Сябры" были в начале века. Фото: личный архив

- Оказывается, Юра Шатунов уже получает пенсию. А ведь и ты могла бы!

- Так я и говорю, что нахожусь в пенсионно-декретном отпуске (смеется). Не скрываю свой возраст и отношусь к нему легко. Папа, конечно, не очень рад, что я сейчас мало работаю с ансамблем. Но я и не говорила, что ухожу насовсем.

- Анатолий Иванович говорил, что ты сейчас что-то новое записываешь…

- Это скорее его желание, которое он озвучивает. Хотя что-то и вправду пишу. Но есть такая проблема - дефицит хороших песен. Я просила Нину Богданову написать мне что-нибудь, но она сама сейчас ждет ребенка, и ей не до меня. Хотя и говорит, что кое-что у нее есть. Но где бы ни выступала, все хотят старые хиты - «Птицы мои, птицы», «По телеканалам». Так же и с «Сябрами» - всегда просят спеть «Алесю». Эти песни, в принципе, можно петь всю жизнь. Но мы постоянно делаем и новые.

С любимым папой Анатолием Ярмоленко. Фото: личный архив

Если честно, я сейчас увлечена не столько творчеством, сколько семьей. Когда сын Анатоль был маленьким, я мало им занималась, в основном помогала моя мама. А с Макаром, которому всего два года, стараюсь восполнить этот пробел. Я отличная домохозяйка, мама, полностью занимаюсь ребенком, сама встаю к нему ночью. А Анатоль уже вырос, и у нас с ним отношения, как у очень хороших друзей. Он со мной делится всеми секретами - даже теми, которые бабушке и дедушке не расскажет.

«Папа - это старая школа, будет выступать до последнего»

- Как у Анатоля-младшего дела? Он ведь тоже в «Сябрах».

- Заканчивает в следующем году музыкальный колледж, а там посмотрим. Если захочет учиться дальше, я буду рада. У него есть девушка Дана, встречаются почти два года, хотя вместе пока не живут. Хорошая девочка, она разносторонняя натура, учится на юриста, но очень хорошо рисует, они даже пробовали петь дуэтом.

Три поколения: Анатоль, Алеся и Анатолий Иванович. Фото: личный архив

- А как младший Макар?

- О, гены никуда не деть! Когда я пела Анатолю колыбельные, он всегда со мной ноты вытягивал. Так и у младшего, чувство ритма безупречное, со слухом все хорошо. Ну и артист, сразу видно! Как бы мы ни настаивали: покупайте Макару в подарок калькулятор и счеты, все равно дедушка привозит ему то дудочку, то барабаны, то гармошечку. Мой муж, Леонид, будет настаивать на экономическом образовании, я пока думаю. Но если Макар захочет заниматься музыкой в свое удовольствие - то все будут только за. Муж же видит, какая непростая работа у артиста. Иногда говорит папе: Анатолий Иванович, отдохните, побудьте у нас на Кипре. Море, солнце! Папа приезжает, но через пару дней начинает собираться домой, объясняя: «Позвонили, есть большой сольный концерт в Москве, нужно отработать по полной программе. Поеду!» Отдыхать не умеет… Это старая школа, они до последнего будут выступать. Иногда даже я папу не понимаю - но осуждать его не могу. Это ведь дело всей его жизни, даже семья у него находится на втором месте после сцены.

Алеся теперь знает: в 42 жизнь только начинается! Фото: личный архив

- Да ладно, твои папа и мама в белорусском шоу-бизнесе - самая крепкая пара!

- Да, 48 лет женаты, а знакомы больше, так что уже полвека вместе. Причем за все это время не были замечены в каких-то побочных связях, до сих пор у них очень нежные отношения. Мама, когда приезжает ко мне, первым делом просит подключить вай-фай, потому что ей «надо поговорить с Толей». Недавно мама провела со мной целый день, и в какой-то момент мы забыли о телефоне. Спохватились - а там уже 12 пропущенных от папы: «Где вы, куда делись»? Вот такие отношения… Это уже, наверное, даже больше, чем любовь.

- Ты стараешься быть такой же заботливой, как они?

- Мой муж говорит: ты не растворяйся в ребенке. Он вырастет и улетит в самостоятельную жизнь, а мы с тобой останемся вместе до самой старости. Он знает, что говорит, для него это уже четвертый ребенок - это для меня Макар только второй. Анатоль теперь тоже его ребенок (смеется). Так что Леонидовичей теперь много! Отношения между всеми детьми очень хорошие, поздравляют друг друга с днями рождения, переписываются, мы вместе ездим отдыхать и путешествовать.

- Есть дни, когда вы собираетесь вместе?

- Дни рождения и Новый год. Стараемся, во всяком случае. Правда, в этом году впервые я отмечала Новый год без своих родителей и Анатоля, со своей личной семьей - Макаром и Леонидом. Это оказалось, честно говоря, морально непросто. Но сразу после Нового года мы собрались вместе.

Два Анатоля. Фото: личный архив

«Постоянно спорю с подружками по поводу естественного старения»

- Ты сама призналась, что легко говоришь о возрасте…

- Помню, как в детстве подсчитывала, что в 2000 году мне будет 24 года. Я думала: ой, это же так нескоро, наживусь еще. А сейчас понимаю, что в 42 жизнь только началась! Вот только здоровье ни за какие деньги не купишь. Поэтому я уже сейчас заранее этим озабочена. Но родителям так и не смогла объяснить, что такое глютен. Ну, хоть рыбий жир употребляют - и то хорошо.

- Ты ведь не только за здоровый образ жизни, но за красоту во всех проявлениях, даже если это пластическая хирургия. Это я намекаю на твой нос…

- Мне же его сломали на сцене в Могилеве! Мы взяли нового танцора, он делал гимнастический элемент и нечаянно зарядил мне пяткой в нос. Я как-то допела, да еще и на «Дожинки» выступать поехала. Показалась потом хирургу и прошу его: даже если там нет перелома, все равно скажите папе, что нужно делать операцию. Врач посмотрел и говорит: у тебя перелом со смещением, нужно делать ее в любом случае. Дело в том, что я давно хотела изменить форму носа, но папа был категорически против! И в этот раз, заподозрив подвох, не поверил - поехали со снимком к другому хирургу, и тот подтвердил: да, нужно оперировать! Меня спрашивали потом, как я того танцора наказала, а я в ответ шутила, что, наоборот, благодарность ему выписала. Сбылась мечта. Правда, когда мне сняли повязку, я кричала: верните обратно мой нос! Но сейчас уже привыкла, конечно, хотя дышится все равно не очень, что-то там травмировали. Больше я ничего не шила, но косметологи говорят, что уже пора. Нет, конечно, когда я приезжаю в Беларусь, делаю косметологические инъекции, гиалуроновую терапию, мезотерапию - все комплексом. Я этого не боюсь совершенно и постоянно спорю с подружками по поводу естественного старения. Я категорически против него. Если у тебя болит какой-то орган, ты же его лечишь, в том числе и хирургическим путем. А кожа - это тот же орган, который занимает большую площадь на теле, так почему не надо ею заниматься?

В "Сябрах" выступают уже три поколения ЯрмоленкоФото: Павел МАРТИНЧИК

«Имя на Алесю так и не поменяла»

- На Кипре, где вы сейчас живете, знают, что ты селебрити?

- Ой, ну нет, конечно! Каблуки там вообще непонятно куда носить. Так что я гульку из волос делаю, надеваю шорты с майкой - и пошла. Только ближний круг знакомых знает, кто я, да и то я не специально рассказывала. Был случай со знакомой, с которой мы два года до этого общались. Увидели как-то афишу, анонсирующую концерт «Синей птицы» и «Песняров». А она говорит: «Эх, а я бы хотела еще «Сябров», пусть бы и они приехали». Я не сдержалась и говорю: «Хочешь, я тебе прямо сейчас спою?» Надо было видеть ее лицо (смеется). «Какая же я дура, - говорила она. - И как же я раньше не догадалась!»

Да и вообще, мажор и селебрити - это не про меня. Я и в школе старалась лишний раз не называть свою фамилию, чтобы не было вопросов. Если уж на то пошло, то это скорее сыну Анатолю некуда деваться - у него же еще и имя-фамилия совпадают с папиными.

- А по паспорту ты так и осталась Ольгой, как тебя при рождении назвали?

- Так и не поменяла. Искуи Абалян как-то видела мой снимок на доске среди коллег, награжденных медалью Франциска Скорины, я там подписана Ольга Анатольевна Минец (фамилия супруга. - Ред.). Там еще и стрижка каре - меня вообще сложно было узнать. Искуи смеялась, что от меня там только отчество и осталось.

Сергей МАЛИНОВСКИЙ.

Нынешний состав ансамбля "Сябры"

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31 октября во Дворце Республики состоится юбилейный сольный концерт ансамбля «Сябры». Билеты: 45 - 98 руб. Т.(029) 616-99-96.