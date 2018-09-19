Загадки рынка труда Беларуси: много вакансий, которые некому занять

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-18T16:35:24+03:00

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Количество вакансий каждый месяц бьет рекорды: на начало августа в Республиканском банке вакансий было 77 тысяч свободных рабочих мест, теперь их количество перевалило за 81 тысячу. Вдобавок к этому почти на каждом магазине висят объявления: требуется продавец, кассир, уборщик, повар, кондитер, комплектовщик, обвальщик мяса… И при этом без работы сидят порядка 260 тысяч человек, или 5,1% от численности рабочей силы (эта цифра получена по методологии Международной организации труда)!

«Квалифицированных продавцов просто нет, они на вес золота»

Попробуем разобраться, почему торговые сети постоянно ищут сотрудников. Нет ли тут какого-нибудь подвоха? В магазинах уверяют - все честно, на рабочую силу огромный спрос.

- Сейчас во всех сетях открывается большое количество магазинов, - рассказали «Комсомолке» в одной из крупных торговых сетей. - Если год назад у нас было 50 магазинов, то теперь уже 70. Подобрать персонал стало очень сложно. Во-первых, такого количества квалифицированных специалистов просто нет, они на вес золота. Во-вторых, текучка. Продавцы могут отработать контракт, уйти к конкурентам, потом вернуться. Уборщицы часто уходят в офисы: их проще убирать, чем торговые залы. Люди постоянно ищут, где лучше.

- А как насчет зарплат? Иногда в объявлениях продавцам обещают платить по 900 рублей, это реально?

- Конечно. Чаще всего зарплата состоит из фиксированного оклада и мотивационной части. Она зависит от многих факторов, например выработки. Иногда продавец может получать даже больше.

Но есть нюанс: что называется, с улицы устроиться работать продавцом нельзя, нужно образование. Достаточно будет специальных курсов. Некоторые крупные сети готовы сами обучать новичков, но те, кто позволить себе этого не может, ждут работников с дипломами.

Продавцы - это лишь один пример. На самом деле те, кто ищет работу, и те, кого ищут работодатели, - это совершенно разные люди. Например, в Республиканском банке вакансий больше всего предложений для водителей, врачей, медсестер, продавцов и поваров. При этом резюме в основном оставляют подсобные рабочие, экономисты, бухгалтеры, грузчики и различные специалисты. Так что, если работу по специальности найти не получается, освоить новую профессию - вполне себе выход. Тем более это можно сделать бесплатно через службу занятости. Массовым такой путь пока не стал: например, в Минске за первые восемь месяцев года такой возможностью воспользовались 426 человек.

- Они прошли обучение по 25 профессиям, специальностям, образовательным программам, - рассказали нам в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. - Наибольшей популярностью пользуется обучение профессиям администратора, водителя троллейбуса, дорожного рабочего, контролера-кассира, продавца, повара, секретаря, мастера по маникюру и педикюру.

Работающих за границей белорусов стало на 12,5 тысячи больше

Некоторые из тех, кто мог бы занять многочисленные вакансии на родине, уезжают на заработки в другие страны.

- Мне нужны деньги - семья, кредит на квартиру. Езжу по Европе дальнобойщиком, зарабатываю в два-три раза больше, чем мог бы заработать в Минске. Даже не вижу смысла здесь что-то искать, - признается минчанин Олег.

Сколько еще белорусов пошли таким же путем, подсчитать сложно. Например, Белстат раз в квартал изучает проблемы занятости с помощью выборочного обследования домохозяйств (по сути, проводит опрос). Судя по его результатам, во втором квартале этого года за границей работало 88 тысяч белорусов. Это тоже больше, чем во втором квартале 2017-го - тогда уехавших было 75,8 тысячи. Можно ли верить этим цифрам?

- Нет причин не доверять результатам выборочного обследования рабочей силы, но нужно учитывать его методологию, - комментирует социолог Елена Артеменко. - Белстат считает трудовыми мигрантами тех, кто работает за границей 12 месяцев и больше и о ком сообщили члены их семей, так как оценка делается по результатам опроса домохозяйств. Таким образом, в эту статистику попадают не все. В ней нет тех, кто переехал всей семьей, тех, кто работает за границей меньше года, а также нерегулярно либо вахтовым методом. То, что количество уезжающих растет, можно объяснить постепенным восстановлением экономики России, куда едет работать большинство.

- Отток рабочей силы может как-то негативно повлиять на нашу экономику?

- Для нас эта ситуация, скорее, показатель не очень хорошего экономического положения, особенно в регионах. В какой-то степени трудовая миграция снижает проблему безработицы. Можно сказать, это клапан, через который выходит пар. К тому же мы можем быть донором низкоквалифицированных кадров, когда у нас есть возможность взамен привлекать высококвалифицированных иммигрантов. Для той же IT-отрасли это вполне реально, и экспаты готовы приезжать в Беларусь. Но в других сферах картина не такая оптимистичная.

«9% работников признались, что скрывают часть доходов»

А еще есть те, кто на самом деле работает, но государство об этом ничего не знает. Ведь такие люди не платят налоги и страховые взносы. Бороться с ними власти пытались и кнутом и пряником. Например, тот же налог на тунеядство был нацелен в том числе на борьбу с теми, кто получает зарплаты в конвертах. Пока этот сбор не отменили, налоговая успела разослать «письма счастья» 470 тысячам белорусов! Конечно, в тени из них работают не все, но многие. А когда идея с налогом не сработала, государство решило пойти другим путем и расширило список деятельности, которой можно заниматься, не будучи ИП. Главное - написать заявление и заплатить фиксированный налог. Поможет ли такая мера, сказать сложно.

- Наши коллеги из BISS в 2015 году проводили исследование теневой экономики Беларуси и нашли, что в тени находится где-то треть экономической активности в стране, - говорит Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - При этом 9% работников признались, что работают неофициально или скрывают часть доходов. Такая распространенность теневой экономики связана с привлекательностью ухода от налогов: высокие социальные взносы делают рабочую силу очень дорогой, а сами работники несильно рассчитывают на пенсии, поэтому им не нужен факт выплаты высоких взносов. Кроме того, некоторые виды предпринимательской деятельности все еще тяжело или невозможно осуществлять в правовом поле.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Раньше в инициативе со стороны работника не было необходимости, но ситуация меняется»

- В Беларуси многие годы работал такой социальный контракт: государство предоставляет всем работу, взамен все честно платят налоги и социальные взносы, - поясняет Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - Пусть предоставляемые государством рабочие места не были особо интересными и перспективными, их основным преимуществом была нетребовательность, стабильность и надежность. В инициативе со стороны работника большой необходимости не было. Конечно, те, кто хотел развития и деятельности, могли быть недовольны, но для них был рынок труда в частном секторе, где были большие возможности и большие риски в виде зарплат в конвертах и неясного будущего. Сегодня ситуация меняется. За последние пять лет госпредприятия активно сокращают занятость - поддерживать ее прежний уровень невозможно, да и не нужно. Социальный контракт меняется, государство уже не готово предоставить работу всем желающим. Конечно, людям нужно время и, возможно, помощь, чтобы адаптироваться к новым условиям. Например, пока не все готовы переехать ради новой работы. Это в США или Европе, где все живут на съемных квартирах, переезд ради работы - норма. Для нашей культуры это в новинку. Чтобы облегчить культурный переход, государство могло бы создать специальные программы поддержки мобильности, помогать людям решать вопросы с жильем, получением новых компетенций, трудоустройством второго супруга и так далее.