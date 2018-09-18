«Могли дать только стакан воды за весь день». СК проверит заявления обвиняемых по делу Коржича о давлении на них в КГБ
В суде по делу о гибели Коржича закончили допрашивать обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 18 сентября до обеда зачитывали материалы дела и исследовали вещественные доказательства.
Гособвинитель Юрий Шерснев еще раз вернулся к допросам обвиняемых в КГБ: на прошлых судебных заседаниях Барановский, Вяжевич и Скуратович говорили, что сотрудники ведомства оказывали на них давление. Напомним, Барановский рассказывал, что все явки с повинной писал под диктовку. Говорил, что его били - до сих пор ходит в туалет с кровью. Но в суде сержант не смог вспомнить фамилии тех, кто на него оказывал давление, и когда конкретно происходили эти случаи.
- А были ли такие случаи на самом деле, если вы не можете ничего вспомнить? - спрашивает прокурор.
- Послушайте, если бы этого не было, я бы не говорил. Я следователю в протоколе все указывал, - отвечает Барановский.
Скуратович рассказывает, что физического давления на него не оказывали, только психологическое. По его словам, давление выражалось в том, что его с утра до вечера держали на допросах без обеда, могли дать только стакан воды за весь день.
- В первый раз я только приехал с гауптвахты, где нужно целый день стоять по стойке смирно. И потом с 6 вечера до часу ночи я был на допросе. Как-то не прикольно давать показания, когда ты спать хочешь. Я устал и писал то, что мне говорили: из-за этого оговорил Барановского, сказал, что передавал ему деньги, которые мне дал рядовой. На самом деле такого не было.
Обвиняемый Вяжевич тоже сказал о том, что оговорил Барановского и Скуратовича.
Но привлекать к ответственности сотрудников, которые оказывали на них давление, обвиняемые не захотели. Скуратович сказал, что не видит в этом смысла, а Барановский посчитал, что ничего не изменится.
- По сути, я себя не считаю униженным и оскорбленным, - прокомментировал Вяжевич.
Несмотря на это, прокурор ходатайствовал о проведении проверки Следственным комитетом по тем случаям, которые озвучили обвиняемые, и попросил сделать перерыв в судебном заседании на время проведения проверки - длится она обычно до 10 дней. Кроме того, 1 октября начнут слушать дело старшего лейтенанта Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала, которых обвиняют в превышении власти, злоупотреблении властью или бездействии власти. Обвиняемые проходят потерпевшими по этому делу и смогут дать показания.
В суде объявили перерыв - слушание дела продолжится 8 октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Опасаюсь последствий со стороны КГБ»: суд по делу Коржича сделали частично закрытым
Обвиняемый Антон Вяжевич не хочет, чтобы его показания попали в СМИ (читать далее)
«У статистов спины в побелке были. А у Саши таких следов не было»
В суде допросили свидетелей, которые участвовали в следственном эксперименте (читать далее)
Суд по делу Коржича: «Командир роты выдавал денежное довольствие не полностью»
На судебном слушании продолжают допрашивать обвиняемых (читать далее)
«Мне очень сильно ударили в почку. Все явки с повинной я писал под диктовку сотрудника КГБ»
Обвиняемый по делу Коржича сержант Барановский дает показания в суде (читать далее)
Что стало известно за месяц суда по делу о гибели Коржича
Свои показания уже дали потерпевшие, медики и начальство учебного центра (читать далее)
Эксперт-психиатр: "По меркам психиатрии Коржич был практически здоров"
Специалист утверждает, что соматоформная вегетативная дисфункция достаточно легкое и кратковременное расстройство (читать далее)
Еще больше материалов по теме: «Армия: смерть солдат в Печах»