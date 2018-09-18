«Могли дать только стакан воды за весь день». СК проверит заявления обвиняемых по делу Коржича о давлении на них в КГБ

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-18T15:09:13+03:00

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В суде по делу о гибели Коржича закончили допрашивать обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 18 сентября до обеда зачитывали материалы дела и исследовали вещественные доказательства.

Гособвинитель Юрий Шерснев еще раз вернулся к допросам обвиняемых в КГБ: на прошлых судебных заседаниях Барановский, Вяжевич и Скуратович говорили, что сотрудники ведомства оказывали на них давление. Напомним, Барановский рассказывал, что все явки с повинной писал под диктовку. Говорил, что его били - до сих пор ходит в туалет с кровью. Но в суде сержант не смог вспомнить фамилии тех, кто на него оказывал давление, и когда конкретно происходили эти случаи.

- А были ли такие случаи на самом деле, если вы не можете ничего вспомнить? - спрашивает прокурор.

- Послушайте, если бы этого не было, я бы не говорил. Я следователю в протоколе все указывал, - отвечает Барановский.

Скуратович рассказывает, что физического давления на него не оказывали, только психологическое. По его словам, давление выражалось в том, что его с утра до вечера держали на допросах без обеда, могли дать только стакан воды за весь день.

- В первый раз я только приехал с гауптвахты, где нужно целый день стоять по стойке смирно. И потом с 6 вечера до часу ночи я был на допросе. Как-то не прикольно давать показания, когда ты спать хочешь. Я устал и писал то, что мне говорили: из-за этого оговорил Барановского, сказал, что передавал ему деньги, которые мне дал рядовой. На самом деле такого не было.

Обвиняемый Вяжевич тоже сказал о том, что оговорил Барановского и Скуратовича.

Но привлекать к ответственности сотрудников, которые оказывали на них давление, обвиняемые не захотели. Скуратович сказал, что не видит в этом смысла, а Барановский посчитал, что ничего не изменится.

- По сути, я себя не считаю униженным и оскорбленным, - прокомментировал Вяжевич.

Несмотря на это, прокурор ходатайствовал о проведении проверки Следственным комитетом по тем случаям, которые озвучили обвиняемые, и попросил сделать перерыв в судебном заседании на время проведения проверки - длится она обычно до 10 дней. Кроме того, 1 октября начнут слушать дело старшего лейтенанта Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала, которых обвиняют в превышении власти, злоупотреблении властью или бездействии власти. Обвиняемые проходят потерпевшими по этому делу и смогут дать показания.

В суде объявили перерыв - слушание дела продолжится 8 октября.

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