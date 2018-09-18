В Минске приедут топовые фигуристы
С 21 по 27 января 2019 года в Минске состоится 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию. На «Минск-Арене» белорусские зрители впервые смогут увидеть сильнейших фигуристов континента, включая мировых лидеров и Олимпийских чемпионов.
Чемпионат Европы по фигурному катанию – старейший международный турнир под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), который проводится с 1891 года. Об уровне соревнований говорит тот факт, что практически все победители и призеры чемпионатов Европы последних лет становились обладателями медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, в том числе золотых.
Алина Загитова (Россия) - Олимпийская чемпионка 2018 года. Фото: isu.org
Все мероприятия чемпионата будут проходить на льду «Минск-Арены». Спортсмены разыграют медали в четырех видах программы: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.
Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.
Абонемент на все мероприятия чемпионата стоит от 100 до 250 рублей. Абонементы на отдельные дни – от 5 до 50 рублей. Продажа на Ticketpro.by, Справки по телефону +375 29 650 99 99.
Понедельник 21 января
Весь день – официальная тренировка
Вторник 22 января
Весь день – официальная тренировка
Среда 23 января
11:00 – Женщины – короткая программа
18:00 – Церемония открытия на льду
18:45 – Пары – короткая программа
Четверг 24 января
12:00 – Мужчины – короткая программа
19:00 – Пары – произвольная программа
Пятница 25 января
11:30 – Танцы на льду – Ритмичный танец
18:00 – Женщины – произвольная программа
Суббота 26 января
11:15 – Мужчины – произвольная программа
16:25 – Танцы на льду – Произвольный танец
Воскресенье 27 января
15:00 – Гала-концерт
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»