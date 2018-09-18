2018-09-18T15:37:25+03:00
Общество

Белорусские потребители выбирают для себя все самое лучшее

В этом году 20 сентября стартует всебелорусский опрос потребителей для фестиваля-конкурса «Выбор года». Около 1000 человек в Минске и областных центрах примут участие в опросе исследовательской компании МАСМИ
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Интервьюеры будут задавать вопросы горожанам в личном интервью: какие товары и услуги они знают и приобретают и какие считают лучшими. Возможно, многие из читателей уже неоднократно участвовали в опросе и высказывали свое мнение относительно тех или иных товаров. Кроме вопроса о лучших товарах, в анкету включен вопрос: «Какие товары и услуги вы приобретаете?» Таким образом, исследователи получают информацию о том, насколько доступны качественные товары и услуги населению нашей страны.

17 лет подряд оргкомитет фестиваля-конкурса «Выбор года» изучает предпочтения потребителей и мнение экспертной группы относительно лучших товаров и услуг на белорусском рынке. За это время было отмечено немало любопытных фактов. Например, если покупатель когда-то определился с тем, что для него лучший шоколад «Икс», то он никогда не перейдет в лагерь любителей шоколада «Игрек», но при этом вафли и печенье он будет обожать только «Игрек». Интервьюеры часто отмечают высокую осведомленность белорусов о качестве тех товаров и услуг, которыми они никогда не пользовались. Это говорит о том, что, как только появится возможность их приобрести, потребители будут во всеоружии. Для фестиваля-конкурса «Выбор года» основная задача и заключается в том, чтобы дать как можно больше информации о лучших и качественных товарах покупателям, чтобы они сократили свое время на поиски и выбор, получив надежные рекомендации для лучших покупок.

По данным исследования за 2017 год, 83% проявляют интерес к товарам и услугам, отмеченным медалью «Выбор года», при этом 16% сразу выберут такой товар. Остальные приобретут эти товары, как только появится возможность.

В конце ноября будут подведены итоги конкурса. Результаты потребительского опроса будут суммированы с оценками Экспертного совета, Рекламной комиссии, Высокого жюри, Оргкомитета и проверены аудиторской компанией. Исследование вместе с проверкой занимает около трех месяцев, и в середине декабря будут объявлены победители. Традиционно на сайте проекта будет организована прямая трансляция церемонии награждения.

Как раз к Новому году будут доступны новые данные для выбора лучших подарков и можно будет составлять списки желанных покупок на весь следующий год. Пусть у каждого будет возможность приобрести для себя и своей семьи все самое лучшее.

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