Саснович на упреки из-за ошибок ответила стихом, звучащим как рэп
Несколько дней назад в Инстаграме белорусская теннисистка Александра Саснович написала пост:
Мне не сорамна ГАВОРЫЦЬ -
Я люблю радную мову!
Маю, людзi, прапанову -
Каб спрачацца, а не спорыць!
(авторский стиль сохранен)
Сасновiч: я люблю мову. Фото: Инстаграм Александры Саснович
В комментариях были как теплые отзывы, так и упреки, что в тексте есть ошибки.
Сегодня Александра сделала еще один пост:
Мне не сорамна "гавАрыць",
I не сорамна мне "гавОрыць" -
Я не буду "спрачацца" з тым
Хто захоча са мною "спорыць"!
Бо не у' лiтарах, людзi, сэнс!
I не у' правилах iх напiсання -
Кожны з нас мае права на chance
Здзейснiць сення сваё жаданне:
Проста рыфму знайсцi "словАм",
Што з'явiлiся раптам самi
И няхай гэта будзе "спам" -
Не памрэм ад таго мы з вамi!
(авторский стиль сохранен)
Текст теннисистки звучит как рэп. Фото: Инстаграм Александры Саснович
Такой ответ с самоиронией и рифмовкой вызвал восторженную реакцию, многие заместили, что текст звучит как рэп. С этим трудно не согласиться. Кажется, теннисистка могла в конце добавить слово «раунд» (как в рэп-баттлах). Ну или «гейм», если использовать теннисную терминологию.
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