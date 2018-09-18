Саснович на упреки из-за ошибок ответила стихом, звучащим как рэп

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-18T16:37:44+03:00

Александра Саснович хорошо владеет не только ракеткой, но и словом. Фото: Инстаграм Александры Саснович

Теннисистка написала искренний пост о любви к белорусскому языку

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад в Инстаграме белорусская теннисистка Александра Саснович написала пост:

Мне не сорамна ГАВОРЫЦЬ -

Я люблю радную мову!

Маю, людзi, прапанову -

Каб спрачацца, а не спорыць!

(авторский стиль сохранен)

Сасновiч: я люблю мову. Фото: Инстаграм Александры Саснович

В комментариях были как теплые отзывы, так и упреки, что в тексте есть ошибки.

Сегодня Александра сделала еще один пост:

Мне не сорамна "гавАрыць",

I не сорамна мне "гавОрыць" -

Я не буду "спрачацца" з тым

Хто захоча са мною "спорыць"!

Бо не у' лiтарах, людзi, сэнс!

I не у' правилах iх напiсання -

Кожны з нас мае права на chance

Здзейснiць сення сваё жаданне:

Проста рыфму знайсцi "словАм",

Што з'явiлiся раптам самi

И няхай гэта будзе "спам" -

Не памрэм ад таго мы з вамi!

(авторский стиль сохранен)

Текст теннисистки звучит как рэп. Фото: Инстаграм Александры Саснович

Такой ответ с самоиронией и рифмовкой вызвал восторженную реакцию, многие заместили, что текст звучит как рэп. С этим трудно не согласиться. Кажется, теннисистка могла в конце добавить слово «раунд» (как в рэп-баттлах). Ну или «гейм», если использовать теннисную терминологию.