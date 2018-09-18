2018-09-18T18:30:25+03:00
Общество

Стрельба в центре города: ГАИ гонялась за нарушителем со смоленскими номерами

У торгового центра «Корона» на Кальварийской инспекторы стреляли по колесам – но остановить не смогли [фото, видео, обновляется]
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:

Погоня ДПС в Минске. Источник: Егор Лейт

Изменить размер текста:

В центре Минска после обеда экипажи ГАИ с мгалками гнали нарушителя – говорят – от самого Заславля, потом - по Тимирязева. Погоня продолжилась на парковке у супермаркета «Корона» на Кальварийской улице. Бордовая Audi 80 с номерами Смоленской области заехала на парковку, а потом под автомобильный мост. За ней гнались шесть автомобилей ГАИ. Сотрудники ГАИ открыли стрельбу по колесам – к счастью, никто из прохожих не пострадал. Однако водителю удалось вывернуться – он выехал на Кальварийскую и уехал в сторону станции метро «Пушкинская». Через какое-то время машину остановили – на улице Жудро, возле метро «Спортивная».

- Рядом стоят еще две помятые машины - Renault и Citroen, - сообщают очевидцы.

- Его там жестко зажали, так он задним ходом в другую тачку въехал, ну а потом руки за голову, мордой в асфальт, - сообщает еще один очевидец.

По словам очевидцев, водитель - взрослый мужчина, на вид примерно 50 лет.

- В машине проводят обыск, водитель задержан, сидит в машине ГАИ, сообщает очевидец.

По данным «Комсомолки», эта Audi 80 находится в Минске по меньшей мере с нового года. Фото: avto-nomer.ru.

По данным «Комсомолки», эта Audi 80 находится в Минске по меньшей мере с нового года. Фото: avto-nomer.ru.

По данным «Комсомолки», эта Audi 80 находится в Минске по меньшей мере с нового года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Белорусские потребители выбирают для себя все самое лучшее
В этом году 20 сентября стартует всебелорусский опрос потребителей для фестиваля-конкурса «Выбор года». Около 1000 человек в Минске и областных центрах примут участие в опросе исследовательской компании МАСМИ
«Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою» - наш топ-5 лучших песен о путешествиях и для путешествий
Когда в Беларусь приходит осень, волей-неволей начинаешь задумываться, куда бы отправиться, где солнце потеплее, погода посуше и в целом атмосфера чуть позитивнее
Видеоблогеры из школы-интерната для незрячих детей: «За 11 лет могут не узнать вкус жареной картошки, а их Инстаграм комментирует Стас Костюшкин»
Они видят только первые две строчки в таблице для проверки зрения, но не хотят учить шрифт Брайля и иногда по своей воле живут без родителей
Новости 24
В Минске установят таромат
Российские правоохранители помогут белорусским во время II Европейских игр
В Заславле найдена пропавшая 14-летняя девочка
В лесу под Гродно нашли девочку
Гайдукевич-младший собирается баллотироваться в президенты
В Скиделе девочка уснула на коврике под дверью своей квартиры, а отец ругался матом и не открывал
Назначены новые послы Беларуси в Латвии и Финляндии
Поляк «ожил» в морге и поехал на вечеринку выпить за свое здоровье
Доллар и евро на торгах снова подешевели
Лукашенко провел кадровые перестановки: бывший министр промышленности станет помощником президента
Рубль за час: в Минске станут платными еще четыре парковки
В Городокском районе в общественных местах разложили противочумные коврики
Ослепило солнце: в ДТП попала семья с пятилетним ребенком, женщина погибла
Уже сегодня обладателя столичной квартиры от «Евроопт» определит актер Сергей Жбанков
В Барановичах ищут вора, который снимает квартиры и выносит из них все ценное
Фотограф «Комсомолки» о встрече с гитаристом Rammstein в Минске: «Два часа разговаривал со всеми на улице»
Белорусы стали брать меньше кредитов
Александра Герасименя опубликовала первое фото малыша
Минск стал самым популярным городом СНГ для осенних путешествий
В Амстердаме в самолет «Белавиа» запустили сначала иностранцев, потом граждан СНГ
Сотрудники ГАИ реанимировали водителя, которому стало плохо за рулем
Белтелерадиокомпания реализует совместный проект с группой Rammstein
В Кобрине автобус наехал на школьницу
В Быховском районе нельзя будет купить алкоголь ночью, здесь проведут эксперимент