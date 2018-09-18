Стрельба в центре города: ГАИ гонялась за нарушителем со смоленскими номерами

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-18T18:30:25+03:00

У торгового центра «Корона» на Кальварийской инспекторы стреляли по колесам – но остановить не смогли [фото, видео, обновляется]

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В центре Минска после обеда экипажи ГАИ с мгалками гнали нарушителя – говорят – от самого Заславля, потом - по Тимирязева. Погоня продолжилась на парковке у супермаркета «Корона» на Кальварийской улице. Бордовая Audi 80 с номерами Смоленской области заехала на парковку, а потом под автомобильный мост. За ней гнались шесть автомобилей ГАИ. Сотрудники ГАИ открыли стрельбу по колесам – к счастью, никто из прохожих не пострадал. Однако водителю удалось вывернуться – он выехал на Кальварийскую и уехал в сторону станции метро «Пушкинская». Через какое-то время машину остановили – на улице Жудро, возле метро «Спортивная».

- Рядом стоят еще две помятые машины - Renault и Citroen, - сообщают очевидцы.

- Его там жестко зажали, так он задним ходом в другую тачку въехал, ну а потом руки за голову, мордой в асфальт, - сообщает еще один очевидец.

По словам очевидцев, водитель - взрослый мужчина, на вид примерно 50 лет.

- В машине проводят обыск, водитель задержан, сидит в машине ГАИ, сообщает очевидец.

По данным «Комсомолки», эта Audi 80 находится в Минске по меньшей мере с нового года. Фото: avto-nomer.ru.

По данным «Комсомолки», эта Audi 80 находится в Минске по меньшей мере с нового года.