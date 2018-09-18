2018-09-18T18:41:14+03:00
Спорт

Арина Соболенко опубликовала фото с бойфрендом

Судя по снимкам, у теннисистки близкие отношения с хоккеистом
Захар ПЛАТОНОВ
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Арина Соболенко и Матвей Божко. Фото: Инстаграм Арины СоболенкоАрина Соболенко и Матвей Божко. Фото: Инстаграм Арины Соболенко
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко ненадолго заехала в Минск. За это время она успела прогуляться по городу и заинтриговать болельщиков фотографиями с молодым человеком.

Судя по романтичному содержанию снимков, у Арины и Матвея близкие отношения. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

Судя по романтичному содержанию снимков, у Арины и Матвея близкие отношения. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

Судя по романтичному содержанию снимков, на фото ее бойфренд. Это белорусский хоккеист Матвей Божко. 22-летний мощный защитник (рост 200 сантиметров, вес 106 килограммов) выступал за «Динамо-Молодечно», юношеские команды минского «Динамо» и «Могилев». Сейчас он играет в форме оршанского «Локомотива». В комментариях отмечают, что Матвей – брат подруги Арины.

Судя по всему, из-за графика игр, Арины и Матвей могут видеться очень редко. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

Судя по всему, из-за графика игр, Арины и Матвей могут видеться очень редко. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

Напомним, недавно Арина Соболенко стала третьей белорусской теннисисткой, которая смогла выиграть турнир WTA.

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