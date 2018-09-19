2018-09-19T17:23:12+03:00
Общество

В Гродно трехлетняя девочка гуляла одна в лесу, а в Скиделе малышка спала в подъезде. Что сейчас будет с их семьями?

Ни та, ни другая семья раньше не стояла на учете
Алеся ДОБЫШ
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Сейчас девочка и ее братья находятся в социально-педагогическом центре. Фото: УВД Гродненского облисполкомаСейчас девочка и ее братья находятся в социально-педагогическом центре. Фото: УВД Гродненского облисполкома
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В четверг днем 18 сентября в лесу под Гродно дачник заметил маленькую девочку, которая ходила по лесу без взрослых. Мужчина передал её милиции.

Сотрудники УВД в тот же день нашли родителей девочки: оказалось, что её мама выпила на пикнике и уснула, а отец ушел раньше.

В семье, кроме 3-летней дочки, растут еще трое сыновей – 5, 9, 11 лет. Сейчас всех их забрали в социально-педагогический центр в Гродно, с ними работают психологи, а органы опеки занялись родителями. Раньше семья на учете не стояла.

- В тот день родители не отвели детей в школу и садик. Старшие остались дома, а девочку они взяли с собой и отправились на пикник, - рассказала начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Гродно Елена Адамович.

По ее словам, раньше оснований для того, чтобы признать семью неблагополучной, не было. Они никогда не попадали в поле зрения ни милиции, ни органов опеки. Семья живет в обустроенной трехкомнатной квартире в Гродно, у младшей девочки - своя комната.

- К ним регулярно приходили специалисты учреждений образования, в которых учатся дети. Оба родителя работают: мама - уборщицей в магазине, папа - грузчиком. У детей было все необходимое, в холодильнике - достаточно еды. После того, что случилось, комиссия приходила к ним домой: все было в порядке, разве что постели не заправлены, но это ведь не преступление,- отмечает специалист. - Родители полностью выполняли свои обязанности, всегда приходили на собрания в школу и садик. Мы опросили соседей: они не слышали скандалов, не замечали, чтобы в этой семье употребляли спиртное. Сейчас проводим социальное расследование, будем выяснять, были ли какие-то факты скрытого неблагополучия, - продолжает Елена Адамович.

Решение о том, как долго дети пробудут вне семьи, будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних.

- Забрать детей - самое простое, мы хотим разобраться в ситуации и сделать это так, чтобы дети не пострадали. Мы придумали для них легенду, что это временное приключение, путешествие. Мама может навещать детей, она поддерживает легенду, чтобы у детей не было психологической травмы.

«Родители никогда не приходили в садик с запахом алкоголя»

А в Скиделе тем временем обсуждают другой случай: 17 сентября в интернете появилась фотография, на которой маленькая девочка в розовом платье спит на коврике у двери квартиры.

Спящую у двери девочку увидели соседи. Фото: 015.by

Спящую у двери девочку увидели соседи. Фото: 015.by

Соседи, которые нашли девочку, говорят, что стучали в дверь, где живут родители малышки, но им никто не открыл - тогда решили вызвать милицию. Когда на место приехал милиционер, девочка была уже дома с папой.

В семье растет трое детей: младшие девочки ходят в садик, старшая пошла в первый класс. Мама девочек в декретном отпуске, папа работает грузчиком. В школе и садике к родителям никогда не было претензий.

- Я в недоумении из-за этой ситуации, - говорит Елена Алексеева, заведующая детским садиком, куда ходят девочки. - Родители контактные, исполнительные - всегда делали все, что просили воспитатели. Не было такого, чтобы они утром привели ребенка или пришли за ним вечером с запахом алкоголя. Плату за садик они вносили вовремя, приходили на утренники. Дети всегда были чистые и опрятные. Они очень ласковые, открытые - не было такого, чтобы они чего-то боялись, были напряжены, не хотели возвращаться домой.

Рассказы соседей об этой семье противоречивые. Одни говорят, что отца детей иногда видели пьяным - в такие дни из квартиры слышались крики и ссоры. Другие отмечают, что это обычная семья, за которой не замечали ничего плохого.

Сейчас специалисты признали, что дети находятся в социально опасном положении. В понедельник комиссия по делам несовершеннолетних будет решать - возвращать их в семью или на время поместить их в приют, а родителям дать время на исправление.

- Уже известно, что в тот день отец был нетрезвый, - говорит заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского райисполкома Андрей Батуро. - Раньше нам не поступало никаких сведений из милиции или садика, школы, больницы о том, что есть какие-то признаки неблагополучия. Дети сейчас живут у тети в Гродно, они в безопасности.

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