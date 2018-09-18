Видеоблогеры из школы-интерната для незрячих детей: «За 11 лет могут не узнать вкус жареной картошки, а их Инстаграм комментирует Стас Костюшкин»

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-18T13:21:40+03:00

Роман пришел в интернат работать воспитателем в 23 года. В его классе оказались одни парни Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Они видят только первые две строчки в таблице для проверки зрения, но не хотят учить шрифт Брайля и иногда по своей воле живут без родителей

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- У нас есть говорящий попугай Жако. Он знает больше трех тысяч слов и поет песни, - директор Молодечненской школы-интерната для детей с нарушениями зрения Наталья Глинская приглашает нас пройти по коридорам.

Наталья Глинская работает директором школы-интерната больше 10 летФото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь учится чуть больше 100 человек из Минской области. Каждый третий - сирота. Почти все живут в школе от каникул до каникул. Иногда мамы и папы первоклашек снимают квартиры в Молодечно, чтобы забирать их после уроков домой. Но уже после первой четверти дети просятся, чтобы их оставляли в школе.

- Ребята, которые к нам попадают, - это те, кто видит только буквы Ш, Б и М, Н, К, какие бы очки ни надевали (первые две строчки в таблице для проверки зрения - Ред.), - рассказывает директор. - У многих есть сопутствующие заболевания.

Как живут видеоблогеры в школе-интернате для детей с нарушениями зрения.Микита НЕДАВЕРКОВ

«Будет сидеть с лупой, но только не учить Брайль»

В школе все оборудовано для детей с нарушениями зрения. Вывески на кабинетах невысоко на дверях дублируются шрифтом Брайля, плавные пороги, на кухне все обязательно на своих местах. Заходим в кабинет коррекционных занятий.

Вывески на дверях дублируются ниже шрифтом БрайляФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вывески на дверях дублируются ниже шрифтом БрайляФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дети знают, что бабочка летает, а цветы растут, но как это выглядит, не представляют, если никогда не видели, - учитель истории Владимир Борисов объясняет, как работает специальный принтер. - Потому я рисую цветок, пропускаю через принтер - и он появляется на листе бархатистым. Можно пощупать и понять форму.

Специальный принтер работает по принципу обычного, но вместо плоского рисунка получаем объемный, который можно пощупатьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Всем детям в школе-интернате обязательно развивают осязание, тактильную чувствительность. Педагог говорит, что детям психологически очень тяжело начать учить Брайль. Это для них значит перейти в другую категорию. Он будет сидеть с лупой и говорить: а зачем мне этот Брайль? Мол, технологии так развиваются, в интернете и по голосу все можно, на компьютере печатать можно с голосовым набором. Да, технологии развиваются, можно весь дом обставить и давать голосовые команды. Но в любом случае ему придется изучать Брайль - рано или поздно. Зрение ведь может ухудшаться.

Это кабинет сенсорной реабилитации. На занятиях снижается агрессивность, тревожность, возбужденность, стрессы и страхиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь приглушенный светФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети развивают тактильную чувствительностьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Школьники занимаются с педагогом и восстанавливают эмоциональное состояниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

И по словам педагогов, чем раньше начать, тем лучше. Знать о шеститочии - системе, на которой строится шрифт Брайля, - лучше еще до школы. Незрячие дети начинают читать по Брайлю в том же возрасте, что берутся за изучение букв зрячие.

- По-хорошему, с незрячими детьми надо проводить работу с самого рождения, надо обучать родителей, как обращаться с незрячими детьми, чтобы ребенок потом мог адаптироваться.

Кукла для изучения шеститочия - системы, на которой строится шрифт Брайля. По ней учат детейФото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас пять лет училась девочка Эльвира - она с рождения была слепоглухая, - рассказывает директор Наталья Глинская. - Попала к нам лет в четырнадцать. Прекрасно социализировалась в школе. Жила здесь, сама себя обслуживала, меня узнавала по браслету. Мы хотели научить ее читать, но уже было поздно. А вот Даник - мальчишка, который пел на концерте (журналистов в интернате встречали концертом. - Ред.). Он такой адаптированный, издалека вы не поймете, что он незрячий. Вообще, некоторые носятся так, что и не поймешь - у детей нет страха передвижения в пространстве, хотя для незрячих он свойственен. Но это уже адаптация.

Журналистов в школе встречали с концертомФото: Святослав ЗОРКИЙ

На третьем этаже в интернате есть большая брайлевская библиотека. Там есть вся школьная программа. Например, «Каласы пад сярпом тваім» Короткевича - это 16 книг.

- С учебниками есть небольшая проблема. Когда издается новый учебник, учебник по Брайлю выходит быстро - на следующий год. Но это время все происходит на профессионализме педагога: рассказы, запоминание. Большая часть материала идет под запись.

Для сравнения: обычное издание «Каласоў» - около тысячи страниц. На языке Брайля - 16 томовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Под клавиатурой - Брайлевский дисплей. На нем текст дублируется шрифтом БрайляФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети-сироты из школы интерната находятся в общереспубликанской базе. Это значит, что их могут усыновить в семьи, но такое - редкость.

- Был случай, когда удочерили девочек, но через полгода их забрали из семьи. Все хотят здоровых и красивых детей. К нам в основном попадают дети из домов-интернатов и детских домов.

«Старался контролировать каждое действие, но понял, что это не надо»

Ребята в интернате учатся в небольших классах - до 12 человек. В некоторых и по шесть. В каждом классе - два воспитателя: один приходит с утра, перед тем как ребята просыпаются, второй занимается с ними после уроков.

- У нас все как в армии: режим, меню. И так изо дня в день, - улыбается Наталья Глинская. - Детей кормят по перспективному меню, зависит оно от сезона. Я постоянно поднимаю этот вопрос: ребенок может прожить в интернате и до 17 лет не узнает, что такое жареная картошка или жареное яйцо! Поэтому на каникулах я им разрешаю отступления. Один из собственников пиццерий в Молодечненском районе на каникулах делает праздник для наших детей и привозит пиццы, чизбургеры.

В школьном меню есть четкие правила. Но на каникулах директор разрешает детям съесть, например, пиццу и выпить колуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Школы-интернаты для детей с нарушениями зрения есть в каждой области. О молодечненской мы узнали благодаря Инстаграму 25-летнего Романа Русого, который работал здесь воспитателем.

Молодой человек мог бы добавлять приставку «экс» к своей должности, потому что с 1 сентября он работу сменил, но делать этого не собирается. В Инстаграм-аккаунте Романа по-прежнему написано «воспитатель лучших детей» и появляются забавные видео с ребятами.

- В выходные по-прежнему приезжаю к ребятам, - объясняет Роман. - Когда я пришел в 2015-м работать, скажу честно, сложно было общаться с парнями. Я был слишком жестоким, старался контролировать каждое их действие. Ввел даже американскую систему: если кто-то вышел из класса, он получает флажок. Пока флажок не вернули, другой человек не может выйти из класса. Через два месяца я понял, что это глупо. Съездил купить кроссовки для одного парня, второму выбрали телефон, стали ближе общаться. Они и так дисциплинированные, тогда я выбрал тактику «педагог-друг», хотя многие мне говорили, что так нельзя.

- И что, теперь вообще все можно, никаких запретов?

- Вести себя плохо нельзя, ходить на улицу без спроса, ругаться матом. Вообще, ребята - настоящие партизаны, вы от них ничего не добьетесь. Но это не потому, что они молчуны, а потому что закрываются: на съемках - открытые, а так стараются не сболтнуть лишнего.

Просим, чтобы Роман рассказал о каждом из парней.

Роман. Занимается бодибилдингом, очень сильно интересуется модойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Савелий. Выпивает за пять секунд литр кефира. Прирожденный гимнастФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вадим. Лидер, к его советам прислушиваются. Капитан футбольной команды школыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван. Местная звезда и актив школы. Участвует во всех школьных концертах и мероприятияхФото: Святослав ЗОРКИЙ

Валера. Дефекты речи компенсирует чувством юмора и артистизмом. На него можно положиться на 100%. Не любит мясоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Серега. В совершенстве знает итальянский язык и просто звезда!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Серега плохо запоминает фразы, но видео, где он поет, набрало больше сотни тысяч просмотров»

Подписчиков, которые следят за жизнью ребят в Инстаграме, не так много, около тысячи. «Ну какие мы видеоблогеры? Так, только учимся», - улыбается Роман. Но справедливости ради отметим, что благодаря Инстаграму об интернате узнали не только мы.

- Тренер футбольного клуба «Минск» после наших видео предложил ребятам покататься на джипе. Подписчик из Америки прислал деньги - мы сходили в кафе с ребятами, купили им какие-то вещи. Тогда парни задумались над тем, что смогут зарабатывать видеоблогингом, - рассказывает Роман. - Но мы не стараемся выпросить денег или подарки. Хочу показать, что дети в интернате такие же, как ваши. Чтобы люди не боялись вести себя открыто при встрече с ними, усыновлять их.

Визит «Комсомолки» тоже засняли в ИнстаграмФото: Святослав ЗОРКИЙ

Десятиклассник Савва за пять секунд выпивает литр кефира, восьмиклассник Серега поет песню, мальчишки все вместе готовят. Ролики в Инстаграме простые и юморные.

- Но чтобы отснять Серегу с его песней или парой фраз в магазине, приходится делать десятки дублей, - рассказывает Роман. - У него такая особенность - Серега очень плохо запоминает фразы.

- Когда я решил завести Инстаграм, спросил у директора можно ли, мы же госучреждение, дети - под защитой государства. На что получил ответ: нужно! - Роман вспоминает одно из первых видео. - Я отвел Серегу в магазин, чтобы купить какие-то сладости. И тут он по дороге начинает петь Стаса Михайлова: «Ты мое сердце из чистого золота…» Решили - надо снимать музыкальную паузу. Несколько месяцев назад российский музыкант Стас Костюшкин увидел наше видео с его песней, написал: «Красава, ребята!» - разместил видео у себя. Оно набрало около 100 тысяч просмотров. Для нас это результат.