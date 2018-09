«Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою» - наш топ-5 лучших песен о путешествиях и для путешествий

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-18T10:37:23+03:00

И пока вы выбираете направление, мы вместе с Huawei поможем вам определиться с выбором, создав настроение. Настраивайтесь на путешествие с нашим топ-5 самых мотивирующих песен о поездках и дорогах.

1. «Машина времени» - «Поворот»

Пожалуй, самая «дорожная» песня, которую можно напевать одному и с друзьями, при этом бодро шагать с рюкзаком за спиной, или мчаться в поезде-автомобиле, или плыть по морю-океану. После слов «вот, новый поворот...» становится важно только одно - движение. Движение только вперед, навстречу приключениям.

Машина времени - Поворот.

Антон Кашликов, создатель проекта о путешествиях www.34travel.me:

«Самое важное правило путешественника - не смотреть, а видеть, не только слушать, но и слышать.

Важно умение не планировать все до мелочей, а отдаваться потоку - дорога тебя все равно куда-то выведет.

И важно всегда помнить, что самое интересное в стороне от исхоженных туристами троп, буквально за углом, но почему-то далеко не все за этот угол сворачивают».

2. Макс Корж - «Жить в кайф»

Этот хит нужно слушать всегда, когда в сердце закралось сомнение в верности выбора направления. Согласитесь, можно решаться месяцами двинуться за мечтой, готовиться и уже решиться... Как вдруг одно слово, действие или событие перечеркивают все намерения в одночасье - и вот мы снова на том же месте, с которого пытались сдвинуться.

Макс же уверенно поет: «В моем рюкзаке пару маек, носки,

И пускай начало оставляет желать лучшего.

Все, кто меня помнят, знают:

Я не был таким, а значит, и у вас получится!»

И пусть эта песня - еще и гимн молодости и мечте найти свое предназначение, она отлично мотивирует в любом возрасте заниматься тем, чем нравится, путешествовать и открывать мир и себя миру в любое время, не откладывая в долгий ящик свое решение.

Макс Корж - Жить в кайф.

Иван Летохин, фотограф, travel-блогер:

«Кто бы что ни говорил, но впечатления и воспоминания относятся к самым важным событиям в жизни. И источником таких эмоций смело можно называть путешествия. Согласитесь, трудно забыть свой первый подъем в горы или первый выход в открытое море, песчаные бури и подворотни Гонконга, бесконечный дождь в Исландии и средневековые замки Франции (прям слезу утираю, как сладко пишу!).

Ребят, впечатления - это навсегда! Особых правил и советов у меня нет. В приоритете - открывать новые страны и направления. И главное - не сидеть на месте ровно и всегда искать приключения (ну вы знаете на что)».

3. Моана - «Что меня ждет»

Этот мультфильм можно смотреть и пересматривать, каждый раз задерживая внимание на новых деталях, глубже проникаясь любовью к земле и ее дарам, ловя себя на желании откликнуться на зов и...

«Вот бы парус поднять, в путь отправиться дальний -

Он свет прольет на все то, что там меня так долго ждет».

Не сдерживайте себя - скажите путешествию и встрече с новым да!

Моана - Песня Что меня ждёт .

Катерина Раецкая, бьюти-блогер, продюсер, солистка группы DaVinci:

«Лучшее, что может дать путешествие, - это понимание себя нового, своих ресурсов, страхов, своих привычек. Любая новая страна - словно большой пазл, в который ты либо вписываешься, принимая традиции и обычаи, либо сопротивляешься, требуешь привычного комфорта... и тогда ничего не чувствуешь. Тем и отличаются туристы и путешественники: первые хотят посмотреть, не выходя из зоны комфорта (хорошего отеля, включенного питания и трансферов по расписанию), а вторые с первой секунды включаются в бытовую, простую настоящую жизнь страны.

Я бы пожелала каждому ощутить этот «переход» в категорию настоящих путешественников - тех, кто не зацикливается на количестве маршрутов и полезной информации, а чувствует и проживает внутри себя каждое мгновение экспедиции».

4. ДиДюЛя - «Полет на Меркурий»

Просто включите эту композицию и закройте глаза... Слышите стук колес, мерное покачивание вагона и постукивание ложечки о стенки граненого стакана в серебряном подстаканнике. Или, может, это плавный взлет под негромкий уверенный голос бортпроводника и бескрайнее море из облаков под крыльями самолета, уносящего вас в путешествие мечты... Это были наши ощущения. Открывайте глаза и собирайтесь в дорогу - уже за своими впечатлениями.

ДиДюЛя - Полет на Меркурий.

Ася Поплавская, travel-блогер и автор poplavskaya.by:

«С прошлого сентября, всего за год, я побывала в 72 местах в Беларуси. Дорога стала моим домом. Поездки, путешествия - это своего рода исследования, которые помогают мне услышать и лучше понять себя, свою страну и белорусов.

Моя любовь к Беларуси, людям и путешествиям вылилась в блог, где я рассказываю об интересных местах, городах и деревушках. Я хочу побудить своих читателей путешествовать по Беларуси, открывать ее, изучать свою страну и вдохновляться ее красотой.

Мне часто на встречах задают вопрос, мол, не боюсь ли я одна ездить по Беларуси… Я всегда отвечаю, что страха не было никогда, что есть любовь к родине и людям, которая всегда ко мне возвращается сторицей».

5. Бременские музыканты - «Ничего на свете лучше нету!»

Есть песни, что называется, на века. И «Ничего на свете лучше нету!» из культового мультфильма «Бременские музыканты» - одна из таких. Простые и понятные каждому слова, цепляющие за душу строки - Юрий Сергеевич Энтин еще в 1973 году нашел, как модно говорить сегодня, инсайт. И потому эта гениальная во всех смыслах песня стала гимном для путешественников и мечтателей нескольких поколений. Добавили ее в свой плейлист?

Бременские музыканты - Ничего на свете лучше нету.

Андрей Гусаров, директор маркетингового агентства GUSAROV:

«Мы живем очень быстро. Изменения и в жизни, и в бизнесе происходят практически мгновенно. Информация устаревает просто с пугающей скоростью, ее нужно постоянно возобновлять, обновлять, наполнять...

Мой источник - это путешествия и возможность сменить обстановку, причем в поездке меня скорее можно встретить в музее или на выставке, чем на пляже. Конечно, каждому свое, но для меня понять, изучить новую культуру, попробовать понять или прикоснуться к ней пусть даже за короткое время - это и перезагрузка, и получение новой информации, положительных эмоций и впечатлений, и энергия, которую я затем трансформирую в бизнес-идеи, и то самое движение, нужное мне для жизни.

Путешествия каким-то волшебным образом влияют на людей, меняют их и не дают останавливаться и костенеть. Поэтому я бы каждому «прописал» ежегодные поездки. Сам в прошлом году посетил 7 стран, в этом до конца года уже будет 8».

И бонус: The World Is Just Awesome (Boom De Yada) | Discovery

The World Is Just Awesome (Boom De Yada) Discovery.

Заглянуть за дальние дали, покорить самые непокоренные вершины, затеряться и выжить в джунглях, проплыть в самых опасных реках, побывать в самых глубоких ущельях, погрузиться на дно моря или океана, услышать пение китов, пробежаться по белоснежным пляжам островов, омываемых лазурными водами, проникнуться душой мамы-Африки, понять мудрость Востока, а если повезет - то увидеть полярное сияние и Землю в иллюминаторе.... - об этом и не только рассказывает и показывает телеканал «Дискавери» в своем популярном мотивирующем треке.

