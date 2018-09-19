Где в Минске купить картошку и капусту поближе к дому?

Что будет с лофтами в Минске: в «Горизонте» хотят сделать квартиры и медцентр, а в цехах на Октябрьской - офисы и театр

«Комсомолка» узнала, как сейчас живется в заводских помещениях барам, арт-пространствам и офисам и чего их посетителям ждать в будущем