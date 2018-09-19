Где в Минске купить картошку и капусту поближе к дому?
С 15 сентября во всех районах Минска начались традиционная расширенная продажа сельскохозяйственной продукции. Картошку, капусту, морковку и другие дары огородов и садов продают с автомашин и лотков на 197 площадках, сообщает Главное управление потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома.
Адреса продаж:
Заводской район
ул. Красина, 27.
ул. Павловского, 52.
ул. Васнецова (любая дворовая территория).
ул. Селицкого, 105.
ул. Бачило, 14.
ул. Бачило, 30.
ул. Ангарская, 2-8.
ул. Ангарская, 14.
ул. Ангарская, 18-20.
ул. Ангарская, 62.
ул. Ангарская, 78.
ул. Ангарская, 84-86.
ул. Крупской, 6а.
ул. Герасименко, 16-22.
ул. Герасименко, 36-58.
ул. Байкальская, 62-66.
ул. Голодеда, 7.
ул. Уборевича, 10-58.
ул. Уборевича, 64-82.
ул. Уборевича, 102-126.
ул. Уборевича, 162-174.
ул. Народная (любая дворовая территория).
ул. Охотская, 120.
ул. Нестерова, 51-55.
ул. Илимская, 10-16.
ул. Илимская, 27.
ул. Райниса, 1-7.
ул. Райниса, 17.
Ленинский район
пр. Рокоссовского, 4 (дворовая территория).
пр. Рокоссовского, 5 (дворовая территория).
пр. Рокоссовского, 39.
пр. Рокоссовского, 99.
пр. Рокоссовского, 132-140.
пр. Рокоссовского, 143-147.
ул. Горовца, 4-6-8.
ул. Плеханова, 60-62-64.
ул. Плеханова, 72.
ул. Плеханова, 75.
ул. Плеханова, 97/5-99.
ул. Якубова, 6.
ул. Якубова, 66-76.
ул. Я.Лучины, 10-14.
ул. Я.Лучины - Игуменский тракт (за остановкой).
Игуменский тракт, 36.
ул. Прушинских, 26.
ул. Прушинских, 34-42.
ул. В.Сырокомли, 38.
ул. Гашкевича, 10.
ул. Шпилевского, 55.
ул. Авроровская, 8.
ул. Марата, 19.
ул. Маяковского, 154 – ул. Физкультурная, 26а (во дворе).
ул. Семенова, 20.
ул. Нахимова, 5 – ул. Велозаводская.
ул. Судмалиса, 18.
ул. Маяковского, 184.
ул. Красноармейская – пер. Казарменный, 3.
ул. Малинина, 35а.
Московский район
ул. Алибегова, 3.
ул. Алибегова, 12б (остановка возле паркинга).
ул. Алибегова, 27.
пр. им. газеты «Звязда», 14а.
пр. им. газеты «Звязда», 40.
пр. им. газеты «Звязда», 69.
ул. Л.Сапеги, 7-17.
ул. Голубева, 28.
ул. Космонавтов, 17-19.
ул. Космонавтов, 32.
ул. Слободская, 3.
ул. Слободская, 47.
ул. Слободская, 95.
ул. Минина, 18.
ул. Н.Орды, 11.
ул. Н.Орды, 37.
ул. Н.Орды, 53-55.
ул. Чюрлениса, 12-16.
ул. Я.Чечота, 11.
ул. Громова, 20.
ул. Гурского - ул. Я.Брыля, 30.
ул. Железнодорожная, 132.
ул. Щорса, 5.
ул. Тышкевичей, 19.
ул. Острожских, 8-10.
пр. Любимова, 41.
ул. К.Либкнехта, 108.
пр. газеты «Правда», 20.
пр. газеты «Правда», 40.
ул. Рафиева, 78-88.
ул. Есенина, 18.
ул. Есенина, 103.
ул. Каролинская, 10.
ул. Грушевская, 33.
ул. Я.Брыля, 3-5.
Октябрьский район
ул. Кижеватова, 62-64.
ул. Асаналиева, 7-9.
пер. Корженевского, 18.
пер. Корженевского, 4б.
ул. Воронянского, 15, корп. 2.
ул. Серова, 3а.
ул. Серова, 52.
ул. Брестская, 77.
ул. Брестская, 79.
ул. Левкова, 3/1.
ул. Барамзиной, 10а (микрорайон Сокол).
ул. Ландера, 22.
ул. Ландера, 34а.
ул. Жуковского, 10, корп. 1.
ул. Корженевского, 10, корп. 4.
ул. Казинца, 45.
ул. Аэродромная, 40-42.
Партизанский район
ул. Пулихова, 21.
ул. О.Кошевого, 30.
ул. Столетова - 2-ой пер. Багратиона.
ул. Солтыса (напротив дома № 60).
ул. Солтыса (напротив дома № 193).
ул. Карвата (между домами № 9 и № 17).
ул. Карвата (напротив дома № 64).
ул. Менделеева, 25.
ул. Антоновская, 30.
ул. Буденного, 16а.
ул. Багратиона (напротив дома № 71).
ул. Ваупшасова, 4.
Первомайский район
ул. Острошицкая, 3а (площадка со стороны д. 5).
ул. Героев 120-й Дивизии, 15 (площадка ГДО).
ул. 50 лет Победы (автостоянка).
ул. Волгоградская, 35.
ул. Волгоградская, 69.
ул. Городецкая, 30 (вход в парк «Уручье»).
ул. Калиновского, 23.
ул. Калиновского, 55 (автостоянка).
ул. Карбышева, 13/1 (возле универсама).
ул. Я.Коласа, 48 (автостоянка).
ул. Козлова, 35.
ул. Славинского, 1/4.
ул. Седых, 2 (автостоянка).
ул. Основателей, 25.
ул. Гуртьева, 7.
ул. Шугаева, 21/1.
ул. Ложинская, 23.
Советский район
ул. Мирошниченко, 55.
ул. Гамарника, 22-24.
2-й пер. Измайловский, 22 (у магазина).
ул. Зеленолугская, 44 (микрорайон «Цна»).
ул. Маневича (микрорайон «Боровая» возле Дома культуры).
ул. М.Богдановича, 76 (возле школы).
ул. Золотая Горка, 12.
ул. Восточная, 40 (возле школы).
Фрунзенский район
пр. Пушкина, 3а.
пр. Пушкина, 15а.
пр. Пушкина, 77.
ул. Сердича, 68.
ул. Жудро, 37.
ул. Шаранговича, 34.
ул. Кунцевщина, 11.
ул. Кунцевщина, 19.
ул. Кунцевщина, 35.
ул. Горецкого, 15.
ул. Лынькова, 21.
ул. Лынькова, 57.
ул. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»).
ул. Якубовского, 36.
ул. Берута, 24/1.
ул. П.Глебки, 48.
ул. П.Глебки, 84.
ул. Неманская, 22.
ул. Гаруна (напротив д. 12).
ул. Гаруна, 23.
ул. Игнатовского, 7.
ул. Игнатовского, 14.
ул. Я.Мавра, 44.
ул. Я.Мавра, 48.
ул. Чайлытко, 11.
ул. Притыцкого, 110.
ул. Скрипникова, 4.
ул. Чичурина, 2.
ул. Аладовых, 15.
ул. Семеняко, 4.
ул. Лобанка - ул. Шаранговича (возле автостоянки).
ул. Ольшевского, 28 (возле общежития).
ул. Одинцова, 33.
пер. Путепроводный, 6.
ул. Лидская, 12.
ул. Матусевича, 59а.
Центральный район
ул. Каховская, 31 (площадка у кинотеатра «Киев»).
ул. Осипенко, 2 (внутридворовая территория).
ул. М.Танка, 8-10 (внутридворовая территория).
ул. М.Танка, 30 (внутридворовая территория).
ул. Орловская, 9-23 (внутридворовая территория).
ул. Радужная, 6-8 (внутридворовая территория).
ул. Карастояновой, 43 (площадка около троллейбусного депо).
Долгиновский тракт, 50-52 (внутридворовая территория).
пр. Победителей, 95 (внутридворовая территория).
пр. Независимости, 39 (внутридворовая территория).
ул. Червякова, 2/1 (внутридворовая территория).
Старовиленский тракт, 75 (внутридворовая территория).
ул. Карастояновой, 17-25 (внутридворовая территория).
ул. Ильянская, 4 (возле магазина «Евроопт»).
По информации ГУПР Мингорисполкома.
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