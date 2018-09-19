Финалист «Евровидения-2018» MELOVIN: «На телешоу участников пичкают, как бройлерных куриц. А потом они сдуваются»

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-19T15:07:22+03:00

«Комсомолка» поговорила с артистом о том, почему звезды музыкальных телешоу так быстро сдуваются и кто тронул его из белорусских артистов

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Украинский артист MELOVIN запомнился публике в образе Дракулы с глазами разного цвета на «Евровидении-2018». Несмотря на то, что эпатажный парень занял только 17-е место в финале, его карьера набирает обороты.

- «Евровидение» многие считают конкурсом домохозяек и геев. Как думаешь, почему музыканты так стремятся в нем участвовать?

- Согласен, что это основная публика конкурса. Но когда я принял решение участвовать в нацотборе Украины, не думал об аудитории, рейтинге проекта. Думал больше о себе - для меня было важно выйти и сделать то, о чем давно мечтал. Я знал, что рано или поздно мой голос приведет меня на сцену «Евровидения». Это крутой стартап для любого музыканта - открываются новые двери. Но они также могут моментально захлопнуться. Поэтому либо ты ставишь ногу, чтобы удержать эту дверь, либо сидишь дальше за закрытыми дверями.

Несмотря на то, что артист занял только 17-е место в финале "Евровидения", его карьера набирает обороты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Были ли какие-то конкретные предложения после конкурса - от продюсеров, например?

- Все продюсеры знают, что я откажусь, поэтому ничего не предлагают. Но, конечно, я чувствую, как изменилась моя жизнь после «Евровидения». Появляются новые связи, возможности, приглашения. Благодаря конкурсу у меня есть слушатели в Европе, в том числе и в Беларуси. Я выжимаю максимум из этого опыта. И как продюсер проекта MELOVIN (настоящее имя Костя Бочаров. - Авт.), понимаю, что нужно развиваться, а не зацикливаться на послевкусии от «Евровидения».

- MELOVIN, ты занял 17-е место в финале. Но обещал украинцам, что привезешь победу. Пришлось ли оправдываться?

- 7-е по зрителю… А я всегда ориентируюсь на зрителя. Артист не работает для жюри, для людей, которые критикуют или оскорбляют его. Артист дарит эмоции людям, которые его любят. Что касается оправданий - нет, никогда не оправдывался. Да, я так сказал и не жалею об этом. Не хочу зацикливаться на этих словах, иначе мне бы пришлось завершить карьеру музыканта после «Евровидения». Думаю, я еще привезу победу в Украину. Но уже не в этом конкурсе.

У украинского певца уже есть свои фанаты в Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Твой земляк ALEKSEEV выступал от нашей страны. Белорусские организаторы так на него рассчитывали - раскрученный парень подтянет Беларусь на международном конкурсе. А тут даже до финала не дошел…

- Мне кажется, не надо на него накидываться. Я тоже был в такой ситуации на «Х-Факторе». Люди набрасываются, не делают скидку на возраст, опыт. Для молодых музыкантов конкурсы - это возможность развиваться. Здесь не важно, какое место, важно участие. У Никиты Алексеева была хорошая песня, хорошая постановка. Его подвели нервы, но мы все люди и не всегда можем справиться с волнением. Я кайфовал от каждой минуты на сцене, когда видел это невероятное количество людей в зале. Было волнение, но без мандража.

- А ты бы поехал от другой страны на «Евровидение»?

- Я не хотел бы, не вижу в этом смысла. Если мы берем формат конкурса, то я бы хотел защищать интересы своей страны.

MELOVIN сам себе продюсер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Откуда у тебя такой имидж?

- Я попрощался с образом Дракулы сразу после конкурса - не кусаюсь (смеется). Не сказал бы, что у меня есть конкретный образ сейчас. Я заменил белую линзу на черную, как это задумывал еще до «Х-Фактора». Могу отличаться на сцене и дома. В жизни я социофоб, более скромный парень. Мне некомфортно и, может быть, страшно в окружении людей. На сцене я смелее - она будто лечит мои комплексы. Не люблю звездных тусовок, мне нравится проводить время в кругу родных и друзей, пить сухое вино и обсуждать творческие планы.

- Белорус Майкл Соул дошел до финала украинского «Голоса» и говорил нам, что в Украине своих артистов уважают и ценят, в отличие от Беларуси, где нужно сначала прославиться за границей. Ты на себе это ощущаешь?

- В Украине никто не хочет пропускать тебя вперед. Зачем лишний рот в шоу-бизнесе? Чтобы удержаться, нужно быть зубастым.

- Судя по тому, что у тебя 15 концертов в ближайший месяц, ты сумел удержаться в шоу-бизнесе. А где все эти люди - победители телешоу?

- Во время шоу над тобой работает огромная команда: продюсеры, режиссеры, стилисты, постановщики. Тебя накачивают, как бройлерную курицу. Проект заканчивается, и ты не понимаешь, что делать дальше, куда бежать, как оставаться интересным? Поэтому участники сдуваются.

Артист говорит, что на музыкальных проекта участников пичкают знаниями, с которыми они потом не знаю, что делать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас сложно держать внимание публики. Но посмотри, как популярны рэперы. Слушаешь Face, Скриптонита, Oxxxymiron?

- Нет, не слушаю. Для меня это все временно, скоротечно. Мейнстрим, который быстро зажигается и быстро потухает. Сто процентов уверен, что там крутая команда, раз они стали популярны. Но они не задержатся надолго.

- Что в твоем плейлисте?

- Чаще всего слушаю винил дома. От джаза - Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга - до поп-музыки - Sia, Adele, Lady Gaga. Украинских музыкантов редко слушаю, в основном в публичных местах. Из белорусов знаю только NaviBand: лично не знаком, но мне кажется, они очень искренние музыканты.