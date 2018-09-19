2018-09-19T14:01:26+03:00
Минск

Спешите на Ламу! 21 сентября дедлайн приема конкурсных работ

Третий локальный фестиваль рекламы Лама 2018 пройдет в Минске 10-11 октября
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В этом году 21 сентября для белорусских рекламистов – самый «зеленый» день календаря. Именно в эту дату наступит дедлайн приема конкурсных работ на третий локальный фестиваль рекламы ЛАМА! А это значит, что расслабляться и прохлаждаться нельзя – нужно зарядиться профессиональным драйвом, завершить подготовку своих самых крутых кейсов и успеть выставить их на суд экспертного жюри главного профессионального первенства страны!

Напомним, что конкурсная программа ЛАМА охватывает практически все возможные проявления рекламного таланта – на фестивале представлено 35 конкурсов, 57 номинаций, разделенных на две вертикали: индустриальную и катеригорийную, которые будет оценивать два состава жюри соответственно: агентское и клиентское.

Все, что нужно сделать участникам – зарегистрироваться на lamafest.by, выбрать подходящий для своей работы конкурс и загрузить в него кейс. Главное требование: проекты должны быть созданы и реализованы с 1 января 2017 года по 1 октября 2018 года.

Лучшие работы ЛАМА 2018 будут объявлены 11 октября на торжественной Церемонии награждения победителей фестиваля, будут опубликованы на ведущих интернет-ресурсах Беларуси и позволят своим создателям занять позиции в главном рекламном хитпараде страны – Рейтинге креативности и мастерства АКМА.

Не забывайте, что для активных участников действует еще один приятный бонус! Все, кто подаст пять и более конкурсных работ на ЛАМА, получают аккредитацию для одного из представителей компании на посещение деловой программы ЛАМА – конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», которая пройдет в Минске 10-11 октября, а также вечеринки-церемонии награждения победителей фестиваля, которая встретит гостей в ресторанном комплексе Astoria Riverside.

Подробную информацию о правилах и стоимости участия в фестивале ЛАМА можно получить на официальном сайте lamafest.by, а также по эл.почте konkurs@adfest.by.

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