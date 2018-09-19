Стартовал третий этап голосования премии «Народная марка»

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-19T12:13:31+03:00

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16 сентября в Беларуси стартовал третий этап народного голосования – за лидирующие в нашей стране ТОРГОВЫЕ МАРКИ УСЛУГ по признанию потребителей. До 15 октября все желающие жители Беларуси смогут высказаться в поддержку наиболее узнаваемых и предпочитаемых ими брендов, а марки, набравшие наибольшее количество голосов по итогам народного опроса, будут удостоены престижного титула народной любви и доверия «Народная Марка».

Голосование проходит онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, где доступна электронная версия анкеты, а также оффлайн путем заполнения анкет, опубликованных в центральных и областных печатных изданиях общим тиражом свыше 3 млн.экз.

Напомним, что в анкетах Премии отсутствуют варианты ответа – там нет подсказок с названиями тех или иных брендов. Потребители самостоятельно указывают торговые марки, которые считают лучшими. В третьем этапе голосования Премии принимает участие 49 номинаций услуг массового спроса. Кроме того, будет выбран Гран-при – самый популярный, по мнению потребителей, бренд услуг из всех заявленных в анкете номинаций.

Все участники голосования, корректно заполнившие анкету Премии, становятся претендентами на один из 100 серебряных и 10 золотых слитков от организаторов, а также 30 пригласительных билетов на концертное шоу «Народная Марка», которое пройдет 29 ноября во Дворце Республики с участием звезд белорусской эстрады и последующей трансляцией на телеканале ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by.