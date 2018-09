На какие концерты можно сходить в Минске в октябре-ноябре 2018 года?

СЕГОДНЯ 20:51 2018-09-23T20:53:05+03:00

Русский Крымский

Шансонье Константина Крымского редко показывают по ТВ, а его песни нечасто можно услышать по радио, но на своих концертах он неизменно собирает полные залы. Когда-то Константин Крымский прославился как исполнитель песни «Моя дорога» на музыку из кинофильма «Цыган». Были в его биографии и выступления в знаменитой парижской «Олимпии» на гранд-фестивале памяти Поля Мориа, а также концерт, посвященный 40-летию Led Zeppelin в Зеленом театре, со специальной версией песни Dancing Days.

В Германии Константин Крымский принимал участие в проекте «Дортмундский фестиваль рок, соул и блюз музыки», где исполнил песню «Костер любви». Не успел допеть - на сцену неожиданно поднялся легендарный блюзовый исполнитель Джо Кокер, со словами: I was shocked by the fact that Russia has a singer who sings what I started 37 years ago («Я был в шоке от того, что в России есть певец, который поет то, что я начал 37 лет назад»).

В песнях Константина Крымского слышны и ритмы рок-н-ролла и свинга, и лирика рок-баллад, и шарм исконного французского шансона в духе Жака Бреля, Джо Дассена и Шарля Азнавура. Сам же певец из классики любит Вагнера и ностальгирует под музыку групп Deep Purple, Pink Floyd, Smokie. А еще он заядлый рыбак и коллекционер эксклюзивных зажигалок.

С сольными концертами Константин Крымский, кстати, народный артист Республики Крым, объездил всю Россию, страны ближнего зарубежья и Европы. В семье Крымских есть легенда, что их корни - от князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского, командующего российской армией, который в ходе семилетней войны занял Крымский полуостров в 1771 году и заслужил похвалы Екатерины II.

Концерт Константина Крымского состоится 17 октября в 19.00 в ДК МАЗ. Билеты: 20 - 35 руб. Т.(029) 924-99-33, (017) 291-32-04.

Возрастная категория - 12+

Живой звук.

Уд. №460 от 20.08.2018 г. выд. Управлением культуры Мингорисполкома.

Белорусская Кадышева

Популярная белорусская исполнительница народных и эстрадных песен, романсов Жанна Пивоварова - это красивая женщина с ярким, эмоциональным, сильным голосом, передающим самые тонкие нюансы человеческой души. Ее часто называют «белорусской Кадышевой», и с этим можно согласиться (проникновенность, попадание в десятку - точно да!), а можно и поспорить - Жанна утонченная молодая женщина с хорошим вкусом и прекрасно подобранными сценическими нарядами. Она поет не только народные песни, которые искренне любит и понимает, но и песни современных белорусских композиторов и даже шансон. Для певицы пишут композиторы Олег Чиркун, Анатолий Шибалин, Елена Хоровец, Эдуард Зарицкий.

Сегодня Жанна Пивоварова - певица, которая весьма успешно занимается сольной карьерой. Так, два года назад на Всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» она была приглашена в качестве хедлайнера. Но до «индивидуализма» на сцене был «коллективизм» в прекрасных коллективах «Купалiнка», Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, ансамбль белорусской песни и танца «Цернiца».

В репертуаре Жанны Пивоваровой популярные композиции: «Неделимая любовь», «Вишня», «Медавуха», «Вот и вся любовь», «Ромашка белая». Всего в репертуаре певицы три альбома, самый узнаваемый из которых «Ромашка белая».

18 ноября состоится большой сольный концерт Жанны Пивоваровой и фолк-поп-группы «МедАвуха» в ДК МАЗ. В программе примут участие Валерий Скорожонок («Песняры»), Дария и Светлана Агарвал. Билеты: 13 - 15 руб. Т.(029) 924-99-33, (017) 291-32-04.

Возрастная категория - 12+

Живой звук.

Уд. №901 от 15.05.2018 г. выд. Главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

