В Минске начались осенние ярмарки: Картошка за 30 копеек и яблоки по рублю

СЕГОДНЯ 16:39 2018-09-19T16:39:29+03:00

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Мини-ярмарки и грузовики с овощами-фруктами уже появились в минских дворах с 15 сентября и будут продавать полезную продукцию до 15 ноября. Такая «выездная торговля овощами и фруктами» проходит в этом году в столице аж в 197 местах. А с 22 сентября у Дворца спорта откроется сезон больших сельскохозяйственных ярмарок выходного дня.

- К участию приглашены не только производители плодовоовощной продукции, но и мясо-молочной, консервной, будет организована продажа хлебобулочных, кондитерских изделий, рыбы и рыботоваров, - сообщила Ольга Гаврильчик, начальник отдела торговли и услуг Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. - Также будет организована культурно-развлекательная программа.

Первые ярмарки пройдут уже в эти выходные, 22 и 23 сентября: колхозы, фермеры и дачники будут продавать овощи и фрукты около Дворца спорта.

А 29 - 30 сентября и 6 - 7 октября ярмарки пройдут одновременно в двух местах - около Дворца спорта и спорткомплекса «Чижовка-Арена». Затем торговать уже будут только возле «Чижовка-Арены» все выходные, до 3 - 4 ноября.

Время работы ярмарок: 10.00 - 18.00. Организаторы обещают, что цены здесь будут значительно ниже, чем в магазинах и на рынках (см. ЧТО ПОЧЕМ). Также торговать на ярмарках могут простые дачники. Для участия надо подать заявление, принести сертификат, подтверждающий безопасность продукции, справку о наличии земельного участка. Разрешение на торговлю выдадут бесплатно за 3 - 5 дней.

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