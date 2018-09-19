Водитель, по машине которого стреляла ГАИ, до этого имел всего одно нарушение

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-19T17:23:12+03:00

Пояснить, зачем он удирал от гаишников по всему Минску, он не смог: подозревают писихическое расстройство [видео]

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Во вторник, 18 сентября, в центре Минска экипажи ГАИ с мигалками пытались остановить нарушителя на красной старенькой Audi 80 с номерами Смоленской области. Очевидцами стали посетители торгового центра «Корона» на Кальварийской. Audi заехала на парковку, затем - под автомобильный мост. За ней гнались шесть автомобилей ГАИ. Один из гаишников выбил водительское боковое стекло коленом. Когда машину зажали на газоне, двое инспекторов подбежали и пытались открыть дверь, но водитель дал по газам. Тогда один из инспекторов открыл стрельбу, на съемке очевидцев слышны минимум два выстрела. Вокруг были прохожие, из подземного перехода выходили люди.

Водителю удалось вывернуться, по тротуарам и газонам он выехал на Кальварийскую и уехал в сторону станции метро «Пушкинская». Нарушителя смогли зажать только на узкой улице Жудро в районе метро «Спортивная» - он уперся во встречную машину, дал задний ход и врезался в припаркованный автомобиль. Инспекторы достали его из машины и задержали.

Оказалось, что погоня началась еще в 30 км от Минска, в районе «Линии Сталина». Экипаж ГАИ хотел остановить машину, но водитель проехал мимо. Началась погоня.

- В районе Заславля по техническим причинам автомобиль ГАИ не смог продолжить преследование, и информация была передана в дежурную часть, - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Машину встретили перед кольцевой, но водитель снова не остановился, и погоня продолжилась. На кадрах с регистраторов патрульных автомобилей, которые опубликовало ГУВД, видно, что Audi как минимум пять раз проехала на красный свет, два раза выезжала на встречку.

- Водитель Audi - 65-летний гражданин Беларуси, 1953 года рождения, имеющий водительское удостоверение соответствующей категории, был трезв. Причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений он пояснить не смог. Проводится проверка, - уточнили в ГУВД.

Как удалось узнать «Комсомолке», водитель живет в Минске и до этого имел только одно нарушение по линии ГАИ. Сейчас он задержан. Не исключено, что его подвергнут судебно-психиатрической экспертизе.

- Составлены многочисленные протоколы за проезд на красный, выезд на встречную полосу, невыполнение неоднократных требований об остановке, создание аварийной ситуации, заезд на тротуары, создание ДТП, - рассказал «Комсомолке» начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. - Общую сумму штрафа называть пока рано. Но кроме штрафа он однозначно будет лишен водительских прав.

Кроме этого, на мужчину составили административный протокол по статье «Неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». В среду, 19 сентября прошел суд – мужчине дали штраф в 1102 рубля. В течение десяти дней он может обжаловать решение в городском суде.

ЕСТЬ ВОПРОС

Зачем стреляли в центре города?

Применение оружия сотрудникам милиции прописано в законе «Об органах внутренних дел РБ»: «Сотрудник ОВД имеет право на использование оружия для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется заведомо очевидным для него законным неоднократным требованиям сотрудника ОВД об остановке (…) и его действия создают реальную угрозу жизни или здоровью граждан». Хотя при этом запрещается применять оружие при значительном скоплении людей, если могут пострадать посторонние лица.

- Табельное оружие было использовано для остановки транспортного средства, так как действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан, - пояснили в ГУВД. - Однако данная мера не позволила пресечь противоправные действия водителя. В результате применения табельного оружия никто не пострадал. В ГАИ Минска достаточно средств и методов для борьбы с нарушителями, все средства используются строго в соответствии с законодательством Беларуси.

БУДЬ В КУРСЕ!

Пьяного дальнобойщика преследовали 150 км и стреляли 90 раз

Останавливать нарушителей стрельбой по колесам белорусским гаишникам приходится регулярно. Но самое громкое преследование со стрельбой было летом 2014 года – на протяжении 150 километров экипажи ГАИ преследовали автовоз, которым управлял пьяный водитель. Позже видео с регистратора буквально взорвало интернет. Погоня началась в Слонимской районе, когда водитель притер припаркованный у обочины Mercedes. Автовоз сначала гнал по трассе Гродно-Барановичи, потом по трассе Брест-Москва. Виляя из одной стороны в другую, игнорируя знаки и дорожную разметку нарушитель набирал скорость и останавливаться не хотел. Гаишники уговаривали его через «матюгальник», стреляли по колесам и даже бросали камни в лобовое стекло… К концу преследования у фуры остались лишь два целых колеса, многочисленные отверстия от пуль были даже в бензобаке. Позже подсчитали: гаишники стреляли 90 раз! Водителем оказался 30-летний минчанин - в его «выхлопе» было 1,94 промилле. Дальнобойщик рассказал, что выпил 300 грамм водки и сверху два литра пива – хотел расслабиться. В результате сотрудники ГАИ оформили на него 38 протоколов.

- Была надежда, что у ГАИ закончится топливо, - позже рассказал водитель. - Мозги уже соображают, что накосячили, я раскаиваюсь и понимаю, что лишился водительского заработка.

А самая резонансная погоня за пьяным произошла в 2008 году – когда гаишники применили нашумевший «живой щит». История обсуждалась тогда не только в Беларуси. Имя Романа Ментюка стало нарицательным, а словосочетание «живой щит» — устойчивым выражением. Водитель Volkswagen Golf на большой скорости двигался в сторону Минска по Слуцкой трассе. Один экипаж ГАИ безуспешно преследовал его, а инспекторы, ехавшие навстречу, не придумали ничего лучше, чем остановить обычные автомобили и таким образом заставить притормозить нарушителя. Но произошла авария, пострадали люди. Потом было несколько судебных заседаний, отставки в ГАИ. Романа Ментюка осудили на пять лет.