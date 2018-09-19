Эксперт о замедлении роста ВВП: «К концу года мы увидим цифру меньше, чем сейчас»

СЕГОДНЯ 16:41 2018-09-19T17:23:12+03:00

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Валовый внутренний продукт, он же ВВП, - это стоимость продукции и услуг, которые за определенный период произвела страна. И вот, за первые восемь месяцев этого года наш ВВП составил 77,4 млрд. рублей (или около 36 млрд. долларов). По сравнению с тем же промежутком прошлого года экономика выросла довольно ощутимо - на 3,7%.

Хотя, несмотря на это, прирост ВВП постепенно замедляется. По итогам первого квартала он составлял 5,1%, по итогам первого полугодия - 4,5%...

- Снижение темпов роста экономики связано со снижением роста промышленности. Пока этот рост сохраняется, но в последнее время замедляется практически каждый месяц, - говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - Еще более важный фактор - это отрицательные темпы роста, или, проще говоря, падение в сельском хозяйстве. Оно отчасти связано с более низким урожаем, вызванным погодными условиями в этом году по сравнению с прошлым. Эти две причины и определяют замедление прироста нашего ВВП.

- По итогам первого полугодия Министерство экономики заявляло, что по итогам 2018-го рост экономики может составить 4,1%. Это реально?

- Скорее всего, прирост ВВП продолжит замедляться. Это будет связано, во-первых, с вероятным ужесточением санкций против России, что скажется на российской экономике и приведет к снижению спроса на белорусскую продукцию. Во-вторых, в связи с санкциями возможно продолжение торговых войн России против Беларуси: очередные неторговые барьеры в поставках молока, мяса, возможно, другой продукции. И, в-третьих, если Россия реализует запланированное снижение поставок нефтепродуктов в Беларусь, это тоже может негативно сказаться на темпах роста нашей экономики. Поэтому, вероятно, к концу года мы увидим цифру меньше, чем сейчас.

- Она будет ближе к прогнозам международных организаций? Европейский банк реконструкции и развития обещает нам рост ВВП в этом году на 3%, МВФ - на 2,8%...

- На прогнозы международных организаций надо ориентироваться меньше всего, потому что они выходят с задержкой и пересматриваются достаточно редко. В них не учитываются изменения, которые происходят каждый месяц. Я бы определил диапазон по итогам года как 2,5 - 3,5%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусы стали немного богаче: реальные доходы выросли на 7,7%

К реальным располагаемым доходам относятся не только зарплаты, но и другие выплаты: пенсии, пособия и так далее. Плюс в расчетах учитываются налоги и сборы, а также инфляция. То есть можно сказать, что в январе - июле этого года по сравнению с прошлым у белорусов стало на 7,7% больше денег, которые можно на что-нибудь потратить.

К слову, увеличились не только реальные доходы, но и реальные зарплаты (то есть зарплата с учетом инфляции). Они за тот же январь - июль выросли на 12,9% по сравнению с прошлым годом.