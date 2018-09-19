Что будет с лофтами в Минске: в «Горизонте» хотят сделать квартиры и медцентр, а в цехах на Октябрьской - офисы и театр

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-19T17:17:23+03:00

«Комсомолка» узнала, как сейчас живется в заводских помещениях барам, арт-пространствам и офисам и чего их посетителям ждать в будущем

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Уже полвека в Европе и США развиваются лофты - это когда помещения бывших заводов и фабрик переделывают в кафе, офисы, жилье... Выглядит необычно, но при этом удобно и без пафоса. Набирают они популярность и в Минске. Логично: производства все меньше, не стоять же цехам без дела! Многим уже знакомы бары, студии и магазинчики в стенах Станкостроительного завода МЗОР на Октябрьской и в «Горизонте» на Куйбышева. Чего ждать дальше?

В зданиях "Горизонта" сейчас находится одно из самых популярных арт-пространств - "Корпус".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Горизонт»: «Есть идея с лофтовым жильем, но пока нет нормативов»

Завод «Горизонт» использует 70% помещений сам, остальное - сдает.

- Мы предоставляем помещения в аренду в основном участникам холдинга, партнерам. Они рядом, это удобно, - объясняет директор по недвижимости холдинга «Горизонт» Андрей Дикун. - Также для работников и партнеров создается необходимая инфраструктура: общепит, тренажерные залы, места оказания бытовых услуг. Сдавая помещения, исходим из того, насколько арендатор полезен холдингу.

- Когда-то хотели отдавать помещения завода под лофтовое жилье. Есть такие планы?

- Мы продвигали идею, готовы инвестировать в помещения собственные средства. Вся Европа идет к тому, что старые производственные здания в центре города превращаются в многофункциональные комплексы. Но в нашей стране есть нормативы и требования для жилых помещений в панельных и кирпичных домах, а вот для переоборудования производственных цехов рекомендаций нет. Так что пока все непросто. Хотя технически возможно. Например, провести под помещения необходимые коммуникации, склады переделать под санузлы и т. д.

В планах у завода - создать новое для Минска пространство.

- Зарубежный опыт и спрос на рынке показывают, что популярен стиль индастриал с разным наполнением. Мы собираемся создать пространство с коворкингом (когда в одном помещении работают самые разные люди. - Ред.), открытыми зонами для оказания услуг, торговли. Там не будет перегородок, здание будет продолжением улицы. Возможно, разместятся точки с кофе, шоу-румы с дизайнерскими вещами, мастерские ремесленников, хостел, медцентр. Посетитель сможет в одном месте посмотреть на производство, купить товар и провести переговоры, - объясняет Андрей Дикун. - Есть картинка, как это будет выглядеть, предприниматели подхватили идею и готовы размещаться. Думаю, к лету получится презентовать площадку.

На заводе МЗОР на Октябрьской сейчас освобождают новые помещения и рассматривают заявки от будущих арендаторов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

МЗОР: «После арендаторов иногда остается мусор, а штраф платит завод!»

Знаменита лофтами и улица Октябрьская. Бары, йога-студии, тренажерные залы, арт-пространства и галерея - все это разместилось в помещениях завода МЗОР.

- В аренду сдается 19% площадей завода. Профиль разный: от производства станков до офисов и фотостудий, - говорит юрист МЗОР Алексей Мозолин. - В помещениях, которые мы можем сдать, в основном уже есть арендаторы. Но есть и другие помещения, которые планируем освободить и сдавать. Желающих много, заявки рассматриваются, обращаем внимание на экономическую состоятельность и платежеспособность.

- Как часто повышаете арендную плату и есть ли так называемая текучка арендаторов?

- Контракты на период от года до 10 лет. У нас фиксируемые коэффициенты при заключении договора, увеличение платы обычно происходит, когда повышается размер базовой величины. Текучка бывает, но только из-за неплатежеспособности организаций.

После нескольких фестивалей и с появлением новых модных мест заводскую улицу Октябрьскую не узнать!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Улица Октябрьская знаменита и вечеринками. Нет ли проблем из-за этого, жалоб от местных жителей?

- Жалоб нет. Но иногда после мероприятий, которые проводятся у арендаторов, появляется мусор на прилегающей территории. Так было с территорией со стороны реки Свислочь, которая принадлежит городу. Штраф за мусор выплачивает завод, а потом приходится взыскивать средства у арендаторов. Сейчас ведется работа по закреплению этой территории в договоре, чтобы арендаторы были за нее ответственны.

Арендаторы: «Да, помещение дешевле, но и ремонт делали сами»

Арендаторы «Горизонта» говорят, что главные плюсы здесь - низкая цена и выгодное расположение.

- Аренда новых помещений с таким расположением будет примерно в три раза дороже. Наша танцевальная студия размещается здесь пять лет, - рассказывает директор танцевальной студии «Квартал» Юлия Шостак. - Потом подтягивались офисы, школы танцев, студии... Мы посчитали, что дешевле отремонтировать заводские помещения, чем снимать новые. Ремонт делали своими руками: демонтаж стен, выравнивание пола, покраску. Меняли сантехнику. Меняли окна, ведь они были в аварийном состоянии. Завод пошел навстречу, включил их стоимость в счет аренды. Для школы танцев здесь все условия: высокие потолки, нет рядом жилых домов. Но приходится сталкиваться и с проблемами, например, с протеканием крыши и стен.

- На какой срок заключается аренда, часто ли повышают плату?

- Аренда заключается на год. Это не очень удобно, мы не можем делать нормальный ремонт и вкладывать деньги, ведь есть риск, что ее не продлят. Арендную плату повышали единожды, когда ее привязали к курсу евро.

Удачное расположение и особенно растущая популярность места имеют и свои минусы.

- Мы рады и горды тем, что наша студия находится на одной из самых популярных и оживленных улиц Минска - Октябрьской. К сожалению, такое расположение имеет и свои минусы. Один из них - постоянно растущие цены на аренду помещений. В августе это коснулось и нас: стоимость аренды возросла более чем в 1,8 раза. Несмотря на это, мы делаем все, чтобы сохранить помещение, продолжать работать в том же темпе и развиваться. В этой непростой ситуации мы приняли такое же непростое решение - повышение цен, - в конце лета появилось сообщение на странице йога-студии YogaPlace в Фейсбуке, которая располагается в помещениях МЗОР.

Культурный проект ОК16: «Нам повезло - банк выкупил цеха, и мы не платим аренду»

В прошлом году на улице Октябрьской открылось пространство ОК16. Это проект Белгазапромбанка. Под него банк не брал цеха в аренду, а специально выкупил их у МЗОРа. Здесь уже прошли, например, презентация книг Светланы Алексиевич на белорусском языке, «Ночь музеев», спектакль «11 апреля» о теракте в метро.

Только бывший заводской цех смог вместить всех желающих получить автограф писательницы Светланы Алексиевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Современные культурные центры часто занимают здания старых заводов - масштабные помещения, здания с богатой текстурой. Это связывает место с историей XX века, создает контраст современного искусства со старинным пространством, - объясняет руководитель ОК16 Георгий Заборский. - И это важно, потому что современное искусство строится на диалоге со зрителем и средой. Мы рассматривали много вариантов, но выбрали Октябрьскую, у нее есть культурная история.

- Что делали, чтобы оборудовать заводские помещения под культурную площадку?

- За лето провели текущий ремонт самого компактного цеха, установили сценическое оборудование: свет, звук, проекторы, блэкаут. С сентября начали организовывать спектакли, выставки и в это время готовили следующие помещения. Так будем и продолжать. Уникальность ОК16 в том, что это проект Белгазпромбанка, и здание находится в его собственности, а не в аренде. Речь идет о самоокупаемости, и с этим все хорошо.

Еще одно творческое место Space, на этот раз - больше для айтишников, тоже поселилось на Октябрьской.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЕСТЬ ВОПРОС

Что будет с открытой площадкой около завода «Горизонт» осенью-зимой?

Не только внутри завода размещаются объекты. Летом во дворике «Горизонта» появилась большая площадка с десятками точек уличной еды, место быстро стало популярным. Что будет с ним осенью-зимой?

- Мы планировали работать летом и посмотреть на спрос. Он оказался высоким, поэтому будем работать минимум сентябрь, с теми же ценами. Возможно, в октябре-ноябре уйдем на каникулы, но есть идеи и остаться на неполный рабочий день. Зимой планируем открыться в режиме рождественской ярмарки с глинтвейном, елкой, установим домики, горелки, - рассказывает организатор проекта «Песочница» Евгения Красовская. - Территория арендована у «Горизонта» на три года, мы платим аренду вне зависимости от месяца. Так что в наших интересах ее использовать. Есть идеи размещаться и в помещениях завода, но пока проблемы с реализацией. Следующим летом также будем работать, при хорошей погоде можно будет запуститься и раньше.