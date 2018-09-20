2018-09-20T14:53:20+03:00
Минск

Куда звонить, если детская площадка превращается в злачное место?

«Городская молва» газеты «Ва-банкъ» принимает жалобы, благодарности, сообщения о находках
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«Ва-банкъ» - газета, которая помогает! Звоните!«Ва-банкъ» - газета, которая помогает! Звоните!
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Нашли чужое обручальное кольцо и не знаете, что с ним делать? Увидели, что детская площадка превращается в злачное место? Решили избавиться от старого кресла? Хотите поблагодарить человека за благородный поступок?

Помощник минчанам на все случаи жизни – «Городская молва» в газете «Ва-банкъ».

Звоните со своими сообщениями, вопросами, претензиями и благодарностями по понедельникам и вторникам с 16.00 до 17.00. Телефон 293-74-60.

А на вайбер вы можете присылать свои сообщения каждый день круглосуточно. Номер: 8-029-124-42-59.

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