Куда звонить, если детская площадка превращается в злачное место?

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-20T14:53:20+03:00

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Нашли чужое обручальное кольцо и не знаете, что с ним делать? Увидели, что детская площадка превращается в злачное место? Решили избавиться от старого кресла? Хотите поблагодарить человека за благородный поступок?

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