Куда звонить, если детская площадка превращается в злачное место?
«Городская молва» газеты «Ва-банкъ» принимает жалобы, благодарности, сообщения о находках
«Ва-банкъ» - газета, которая помогает! Звоните!
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Нашли чужое обручальное кольцо и не знаете, что с ним делать? Увидели, что детская площадка превращается в злачное место? Решили избавиться от старого кресла? Хотите поблагодарить человека за благородный поступок?
Помощник минчанам на все случаи жизни – «Городская молва» в газете «Ва-банкъ».
Звоните со своими сообщениями, вопросами, претензиями и благодарностями по понедельникам и вторникам с 16.00 до 17.00. Телефон 293-74-60.
А на вайбер вы можете присылать свои сообщения каждый день круглосуточно. Номер: 8-029-124-42-59.