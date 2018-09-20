Стилист Александр Киринюк получил от авиакомпании 7 тысяч долларов за выбитые в самолете зубы, фингал и трещину в черепе

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-20T13:08:46+03:00

Потерял сознание в небе над Индией, выбил зубы, валялся в проходе, а потом вернул 7 тысяч долларов. Фото: личный архив героя публикации

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Летом Александр отправился в отпуск в Таиланд.

- Как всегда, красивый, вкусно пахну, ухоженный, в предвкушении отдыха, - вспоминает Саша. - Летели вместе с другом. Перелет с пересадкой через Стамбул. За три часа до прилета в Бангкок пошел в туалет. Стою и понимаю, что… поплыл. Ноги ватные. В глазах темно. Сделал шаг - а дальше ничего не помню. Очнулся в проходе, надо мной - перепуганные стюарды, стюардессы. Друг колошматит: «Саша, Саша, что с тобой?» А я не помню, как на полу оказался. При этом ничего не болит. И тут вдруг ловлю себя на странном ощущении: язык проваливается. Передних зубов нет! Десна, губы - все опухло. Через минуту понял, что что-то еще и с глазом. Сильное жжение. Тогда я еще не видел себя в зеркале.

Уже потом Киринюку рассказали: он вышел из туалета и упал. Сначала ударился об угол возле туалета, а когда падал, лицом - глазом, щекой и зубами - о спинку пассажирского кресла.

Полтора часа лежал в самолете в проходе между пассажирскими креслами. Фото: личный архив героя публикации

- Вставать мне не разрешили, просили лежать в проходе. К счастью, среди пассажиров оказался медик. Помню, разговаривал с ним по-английски. Сейчас удивляюсь, как в таком состоянии до меня вообще что-то доходило… Вскрыли аптечку, дали приложить холод. Шею зафиксировали пледом. Через час началась рвота. Пошла кровь носом. За 1,5 часа до прилета меня аккуратно усадили в кресло. Там же, на борту самолета, составили акт от командира корабля о произошедшем. Когда приземлились, из самолета выходил последним. С борта меня снимали медики. До медпункта везли на инвалидной коляске, минуя очередь в паспортный контроль. Багаж тоже забрали за меня. А потом предложили медпомощь, но за мои деньги…

Фингал зажил сам, а вот зубы пришлось вставлять новые. Фото: личный архив героя публикации

- В счет туристической страховки?

- Моя туристическая страховка действовала на территории Таиланда, куда я кое-как, но долетел… Но ЧП случилось не в Таиланде! А, как оказалось, в небе над Индией. В Индии моя страховка не действует. И к тому, что произошло на борту самолета, Бангкок никакого отношения не имеет. В результате только за снимок головы я отдал 700 долларов! Оказалось, мне повезло. Это у них еще была скидка 50%! Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму: трещина в черепе, кровоизлияние в мозг… И минус два передних зуба! Когда увидел себя в зеркале - обомлел.

- Чтобы прикрыть фонари под глазами, купил эпатажные очки. Я ж Киринюк! - смеется Александр. Фото: личный архив героя публикации

- Да уж, отпуск явно был самым запоминающимся!

- Когда немного отошел, в частной клинике сделал временные зубы… и пошел за новыми очками. На фоне моих фонарей и заплывшего глаза обычные очки уже не смотрелись. Купил эпатажные. Через 10 дней, когда надо было улетать, медики все еще за меня опасались. Переживали, что плохо перенесу перелет. С трещиной-то в черепе! Да я и сам боялся, что ситуация может повториться. К счастью, долетел нормально.

Тайскими врачами, кстати, Киринюк восхищается: "Крутые специалисты. Правда, снимок головы со скидкой в 50% обошелся в 700 долларов". Фото: личный архив героя публикации

«Ответ «Нам очень жаль…» не устроил»

- Получилось вернуть потраченные на медиков деньги?

- Еще в Бангкоке написал в авиакомпанию - сообщил о произошедшем. По возвращении в Минск - письмо в белорусское представительство этой же авиакомпании. (Название авиакомпании по просьбе Александра мы не называем – Ред.) Ответ пришел в духе: «Как жаль, что во время полета с вами произошло такое». Ни о каких компенсациях речи не шло. Но я же обратился к юристу! После тщательного изучения документов, правил авиаперевозок пассажиров и прочих тонкостей выяснилось: за то, что происходит на борту самолета, ответственность несет авиакомпания. Дальше в белорусское представительство авиакомпании мы выслали уже официальный иск, в котором привели все имеющиеся у нас доводы и соображения… На него пришел ответ с просьбой отправить это письмо в главный офис авиакомпании, в Азию. Кстати, по правилам они не могли этого требовать. Ведь билет куплен в Беларуси. Перевести и перенаправить письмо в главный офис авиакомпании белорусское представительство должно было само. Решили не тянуть время - составили письмо сами. По электронной почте - в главный офис авиакомпании, еще один экземпляр - лично в белорусское представительство. И поставили в известность: если не получим ответ в установленные 15 дней, подаем иск в суд. Ранее полученные ответы нас не устраивали.

- К концу отдыха немного отошел. но даже через 10 дней медики боялись за мое состояние здоровья. Переживали, что во время обратного перелета состояние может ухудшиться. Все же трещина в черепе! Фото: личный архив героя публикации

- Дай догадаюсь: ответ пришел быстро.

- Да, из главного офиса авиакомпании. Вежливо высказали сожаление по поводу произошедшего и попросили немного времени для проведения экспертизы. Вскоре пришло письмо, в котором авиакомпания подтверждала: мой инцидент действительно зафиксирован. Также авиакомпания сообщила о своей готовности компенсировать все расходы, которые я понес в результате той ситуации плюс моральную компенсацию. Но при этом авиакомпания красиво подчеркнула, что ее вины в произошедшем нет. И это действительно так. Никто не виноват, что я потерял сознание. Но тем не менее, как только вы ступаете на борт самолета - ответственность за вашу жизнь несет авиакомпания.

- Если не секрет, сколько денег выплатила авиакомпания?

- Я потратил 700 долларов за снимок головы, 2,5 тысячи долларов на зубы, плюс услуги юриста и некоторые другие расходы. Вместе с моральной компенсацией мне выплатили 7000 долларов.

- А почему сознание в самолете потерял, выяснил?

- Прилетел в Минск, сделал МРТ. Действительно черепно-мозговая травма. Но почему потерял сознание - не знаю. Потом стал интересоваться. Знакомый стюард рассказал, что в среднем, по статистике, сознание в самолетах у них теряют до 50 человек в месяц. Причины могут быть самые разные: от нехватки воздуха и скачков давления до обострения хронических заболеваний и более тяжелых случаев. Получается, от этого не застрахован никто.

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«Покупая билет на самолет, страхуете себя автоматически»

- Травмы, полученные во время полета любым рейсом, когда за штурвалом профессиональный пилот, считаются общепризнанным страховым случаем. При этом все страховые расходы несет компания-авиаперевозчик, - рассказала помогавшая Александру Киринюку адвокат Минской областной коллегии адвокатов, партнер адвокатского бюро «Горина и Партнеры» Дарья Герасина и посоветовала, как себя вести, если вы вдруг попали в подобную историю.

Родить в самолете помогут, а уколы делать не станут.

КСТАТИ

Родить в самолете помогут, а уколы делать не станут

Давление на борту самолета низкое, в среднем такое, как на высоте 2000 метров над уровнем моря, - говорят медики. - В кровь поступает меньше кислорода, начинает скакать давление, через несколько часов перелета может наступить обезвоживание.

Обратите внимание, какие заболевания могут вызвать осложнения на 10-километровой высоте. Сердечно-сосудистые: ишемическая болезнь сердца, стенокардия и гипертония. Противопоказано летать тем, кто недавно перенес инфаркт, инсульт или гипертонический криз (нужно выждать хотя бы полгода). Опасны перелеты и для тех, кто страдает заболеваниями вен, тромбофлебитом и тромбозом.

Специального запрета на перевозку заболевших и беременных в законе нет. По поводу беременных - оговорка. В разных авиакомпаниях на борт могут не взять беременную женщину на сроке начиная с 36 недель. В некоторых - уже на 28-й неделе. В остальном пассажир должен сам определить возможность путешествия, исходя из состояния своего здоровья.

Первую помощь бортпроводники оказывают при травмах, отравлениях и простудах. Бесплатно. К примеру, белорусских бортпроводников оказанию первой медицинской помощи учат в университете гражданской защиты в Светлой Роще. Они умеют определять шок, делать искусственное дыхание, осуществлять непрямой массаж сердца... Но удивитесь: на медподготовку выделяют всего 8 часов каждые 2 года.

Самостоятельно назначить пассажиру медпрепараты они не могут, но если вы попросите – предложат подходящий из своего комплекта первой помощи. Вводить вам ваш собственный препарат они не имеют права. Если ситуация требует медицинского вмешательства, в первую очередь будут искать медика из числа пассажиров. Исключение – если нужно экстренно принять роды.

Если во время полета ваше заболеваниеможет потребовать врачебного вмешательства, в самолет берите с собой инструкцию по оказанию вам же первой помощи.

Медики советуют: "В самолет берите инструкцию"

Если ваше заболевание в критической ситуации может потребовать врачебного вмешательства, попросите лечащего врача дать подробные письменные рекомендации, переведите памятку на английский и несколько других языков и путешествуйте с этими правилами. С собой в самолете лучше иметь нужные медикаменты. Требования к перевозке лекарств и шприцов уточните в своей авиакомпании заранее. Если у вас аллергия на какие-то лекарства или анестезионные препараты, а в организме есть титановые протезы и импланты – внесите эту информацию в свою памятку. Самое важное – предупредите стюардессу о том, что вам может стать плохо в полете и расскажите, где находится ваша инструкция.