Книги для пожилых людей собирают на автозаправках «Газпромнефть»

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-20T12:50:30+03:00

Литературу можно оставить на специальных стеллажах, все собранные книги передадут в библиотеки домов-интернатов для пожилых людей и специальных детских учреждений

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Волонтерский проект под названием #ЗаЧтение запускает компания «Газпромнефть-Белнефтепродукт». Участвовать в нем могут как сотрудники, так и клиентов. Проект не закончится только сбором литературы. Волонтеры предприятия приедут к жильцам домов-интернатов и устроят совместные чтения, собранных книг. А еще для пожилых людей состоится серия встреч с врачом-геронтологом.

Если вы решили подарить свою книгу проекту, то ищите на автозаправках «Газпромнефть» полки со значком #ЗаЧтение. Каждый, кто принесет книжку, получит в подарок сувениры - выбрать можно между наклейками и закладками с яркими персонажами.

- Мы надеемся, что проект #ЗаЧтение найдет отклик не только у наших сотрудников, но и у клиентов. Ведь от отзывчивости в нашем случае зависит его успешность, - рассказывает Ольга Задаля, заместитель директора по организационным вопросам ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт». - Думаю, что в домашних библиотеках белорусов есть много книг, которые найдут новых увлеченных читателей. Мы поставили перед собой цель, не просто пополнить библиотечные фонды, но и напомнить о том, что у разных поколений есть то, что их объединяет. В нашем случае, любовь к хорошим книгам и вдумчивому чтению.

Теперь перед каждым выездом водители могут положить в автомобиль пару книг и внести свой вклад в проект во время очередной заправки.

Кстати, проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

БУДЬ В КУРСЕ

Поделиться литературой можно будет до ноября 2018 года на минских АЗС №6 (ул. Ваупшасова, 12), №9 (ул. Матусевича, 35А), №48 (ул. Кижеватова, 84), №51 (пр. Партизанский, 103б), №72 (ул. Купревича, 2а), №24 (Щемыслицкий с/с, М 9, 27 км) и №33 (Сеницкий с/с, М9, 20 км).

Скоро такая возможность появиться у клиентов в Бресте, Витебске, Гомеле и Гродно. Позже все собранные книги отсортируют и отвезут в библиотеки.