2018-09-20T22:58:12+03:00
Общество

РТ-2019: более 30 тысяч абитуриентов выбирают Лицей БГУ

В 2017 - 2018-м учебном году на репетиционном тестировании в стенах Лицея БГУ проверяли свои знания более половины минских абитуриентов
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В Лицее БГУ можно проверить знания по всем предметам будущего ЦТВ Лицее БГУ можно проверить знания по всем предметам будущего ЦТФото: Павел МАРТИНЧИК
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Уже не первый год флагман и бренд белорусского среднего образования Лицей БГУ больше всего столичных абитуриентов выбирают как пункт проведения репетиционного тестирования. Скажем, с октября 2017-го по апрель 2018-го выполнили 60 894 репетиционных теста. И 31 323 из них прошли в Лицее БГУ. Прогноз на вступительную кампанию - 2019: главное место проведения РТ не изменится. И вот почему.

Все и сразу: на все предметы - регистрация на смартфоне и оплата в ЕРИП. Больше никаких бумажных заявлений. Алгоритм записи на РТ-2018 в Лицее БГУ проще некуда: заходите на сайт и вводите в простую форму личные данные. Осталось выбрать предмет. В учреждении можно проверить знания по всем предметам будущего ЦТ - белорусский, русский и иностранный языки, математика, физика, химия, биология, география, всемирная история и история Беларуси, обществоведение. Когда решение принято, платите 7 рублей за РТ в ЕРИП - это пару операций в терминале или в интернет-банкинге. Итого: никаких поездок по городу и бесконечных очередей.

Удобно: расписание под выпускника. Лицей БГУ составил график РТ-2018, который учитывает загрузку выпускника. Кроме понедельника и вторника абитуриентов ждут в любые будние дни в 16.30, когда уроки закончились и в школах, начинающих учебный день с 8.00, и у тех, кто приходит на занятия на полчаса-час позже. В выходные РТ проходят трижды в день - в 10.00, в 13.30 и в 16.45. Чтобы выбрать удобное время и дату и уточнить вакантные места, смотрите полное расписание репетиционного тестирования по предметам на спецстраничке на сайте Лицея БГУ.

Просто и понятно: ответы на все вопросы РТ и ЦТ. Лицей БГУ - не просто точка, где абитуриент сдает РТ, получая затем на руки результат. По сути, именно здесь находится крупнейший в стране информационный центр по вопросам тестирования - как на подготовительном этапе РТ, так и на финишном ЦТ-2019. Это принципиальная позиция для Лицея БГУ. Тем более именно здесь каждый год принимают несколько десятков тысяч абитуриентов.

Чем больше выпускник школы получит информации до начала централизованного тестирования, к примеру, о технических моментах и организации своей работы, тем меньше в его подготовке и финальном результате будет места суете. Не секрет, что даже самый подготовленный абитуриент может потерять драгоценное время и даже баллы на, казалось бы, сущих мелочах. К счастью, о правильном заполнении бланка, правилах исправлений при ошибочном ответе, расчете времени на ЦТ рассказывают инструкторы с многолетним опытом. А еще они дадут дельные советы, как эффективно провести работу над ошибками после РТ.

Продуманно: удобное расположение в Минске. Чтобы приехать на РТ в Лицей БГУ, не надо выстраивать хитрую логистику. Ведь знаменитое учреждение образования находится по адресу: улица Ульяновская, 8 - это самый центр Минска. Обе ветки метро (станция «Октябрьская» на первой линии, а «Первомайская» и «Купаловская» на второй) и наземный городской транспорт связывают Лицей БГУ с любым районом города. А для абитуриентов из других городов, выбравших этот пункт репетиционного тестирования, большое преимущество - близость к автовокзалу «Центральный» и железнодорожному вокзалу.

Государственное учреждение образования «Лицей Белорусского государственного университета». УНП 100557342.

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