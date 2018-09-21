Выходные в Минске 22 и 23 сентября: кусочки Баку и Индии, светящиеся велики

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-20T15:10:17+03:00

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- В субботу - фестиваль азербайджанской культуры «Бакинский бульвар». В программе - дегустация плова, мастер-классы по лезгинке и игре в нарды, концерт. Можно будет посетить импровизированную выставку ковров, прогуляться по «Азербайджанской улочке», заглянуть на «Бакинский рынок». Для детей - прыжки на батутах, контактный зоопарк, аквагрим и большие мыльные пузыри. Завершится праздник ярким огненным шоу.

22 сентября, 13.00 – 23.00, Верхний город. Вход свободный.

Фестиваль азербайджанской культуры «Бакинский бульвар»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- День Индии в Верхнем городе в воскресенье. Будет представлено традиционное боевое искусство Каларипаятту, от которого произошли все другие искусства боя. Можно послушать выступления знаменитой индийской сказительницы из Великобритании доктора Симы Ананд. На празднике будет работать специальная детская площадка с индийскими сказками, мультиками и раскрасками коллажей. В программе также показ индийской моды, мастер-классы по йоге и медитации, лекции и демонстрации методик аюрведы, уроки индийской кухни, а также искусство росписи по руке «Мехенди».

23 сентября, 13.00 – 17.00, Верхний город. Вход свободный.

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- В Минске в «Песочнице» - фестиваль пива «АктоЎбэрФЭСТ». В программе кроме пенного напитка - концерт с участием групп «Петля пристрастия», AKUTE, Баварского оркестра, а также стрельба из рогаток, выставка авто.

22 сентября, 12.00 – 23.00, «Песочница» (ул. Куйбышева, 45). Билеты: 5 - 10 руб.

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- В Минске проходят показы международного фестиваля студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар - 2018». В детской субботней программе в 12.00 и 14.00 в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи «Песочный замок» от театра «Летуценнікі» из Любани и молодежной театральной студии «Йорик» из Латвии. Вечером в 20.00 в Лицее БГУ - премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» от минского театр «На балконе». В воскресенье, в 16.00 в Центре художественного творчества детей и молодежи московский творческий центр «Артист» представит «Чернобыльскую молитву» нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич.

22 и 23 сентября, в разное время, две площадки - Национальный центр художественного творчества детей и молодежи и Лицей БГУ. Билеты: 5 руб.

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- 22 сентября «День без автомобиля» - заключительное мероприятие Европейской недели мобильности. В субботу для пешеходов и велосипедистов выделяют часть ул. Ленина, где будет большой праздник. Для малышей - фигурное вождение велосипеда, для тинейджеров - роллер-школа, для взрослых - концерт группы NaviBand (с 20.00 до 20.40). МЧС представит машину-перевертыш. С 20.00 до 21.00 - шоу-конкурс светящихся велосипедов. А в 21.00 стартует финальный велопробег для всех желающих от ул. Ленина до Национальной библиотеки (для всех участников обязательно наличие фонариков!).

День без автомобиляФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

22 сентября, 16.00 – 21.00, площадка на ул.Ленина (от пр. Независимости до ул. Кирова). Бесплатно, конечно.

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- Проект «Беларускія уікэнды» приглашает на эксклюзивное событие: лекцию лауреата Нобелевской премии Кеннета Брокмана с показом фильма «Книга Илая» на белорусском языке. Ученый будет рассказывать про опасность ядерного оружия и про те усилия, которые предпринимаются, чтобы ядерный апокалипсис на Земле стал невозможен, а также про использование ядерных технологий в мирных целях.

22 сентября, 17.00, кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Билеты: по цене входного билета в кинотеатр.

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- В историческом музее можно увидеть раритетное серебро: письменные приборы, подносы, шкатулки, кофейные сервизы, блюда, чаши, вазы. И все это украшено алмазами, сапфирами и бриллиантами. Экспонаты выставки «Серебряный век ювелиров России» - это почти 80 кг серебра, которое на вес золота.

22 и 23 сентября, 11.00 – 19.00, и вплоть до начала ноября, Национальный исторический музей. Билеты: 4 – 7 руб., дошкольники – бесплатно.