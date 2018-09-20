Работа по договору подряда: Отпуск, больничный и запись в трудовой не положены, зато работать можно без расписания

СЕГОДНЯ 15:14 2018-09-20T15:16:00+03:00

Разбираемся со специалистами, чем трудовой договор отличается от гражданско-правового и что нужно знать, прежде чем его подписать

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В Беларуси с вами, скорее всего, подпишут контракт или трудовой договор. Но иногда наниматели предлагают только договор подряда, особенно на испытательных сроках или в некоторых сферах, скажем, строительстве. Какие особенности у такого договора и что нужно знать, прежде чем его подписать? Об этом «Комсомолке» рассказали эксперты адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» - адвокат, партнер бюро Елизавета Ярмош и младший юрист Кирилл Лугин.

«Отпуск не предусмотрен». Чем договор подряда отличается от трудового

То, что мы в обиходе называем договором подряда, правильнее называть гражданско-правовым договором. Договор подряда - лишь один из его видов, а бывают еще, к примеру, договор возмездного оказания услуг, договор поручения и так далее. Основное отличие от трудовых в том, что на гражданско-правовые договоры не распространяется законодательство о труде.

- Права и обязанности указанных в договоре сторон регламентируются нормами Гражданского кодекса и другими нормативно-правовыми актами, а не трудовым законодательством, - говорит Елизавета Ярмош.

Отсюда самый важный нюанс: если вы подписали гражданско-правовой договор, вам не положены социальные гарантии.

- Работнику, работающему по гражданско-правовому договору, не предусмотрено право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, дополнительный отпуск в случае работы во вредных или опасных условиях, отпуск по уходу за ребенком, оплата листов временной нетрудоспособности и так далее, - перечисляет Елизавета Ярмош.

Разные договоры: когда важнее процесс, а когда - результат

У гражданского-правового и трудового договоров отличаются и цели. Если для первого важен результат, то для второго - процесс.

- Допустим, вы заключили договор подряда со строительной организацией на возведение беседки на дачном участке. Условия договора будут выполнены, когда на вашем участке в определенный срок появится указанная беседка. Но сам процесс ее строительства вы не контролируете, - приводит пример Елизавета Ярмош. - Если же заключен трудовой договор, то работник обязуется выполнять работу по определенной профессии или специальности согласно штатному расписанию, соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель, в свою очередь, - предоставлять ему работу, обеспечивать условия труда, материалы и оборудование, своевременно выплачивать зарплату. После выполнения какого-либо задания нанимателя действие договора не прекращается.

Другими словами, если на работе вы подписали контракт или трудовой договор, то трудиться должны по правилам компании: выполнять определенные обязанности, приходить на работу по расписанию и так далее. А с гражданско-правовым договором подобных правил нет, главное - выполнить работу в срок.

И, наконец, оплата. Здесь тоже есть различия.

- При заключении трудового договора работнику выплачивается зарплата. Это вознаграждение за труд наниматель обязан выплатить в зависимости от сложности работы, ее количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, - объясняет Елизавета Ярмош. - А по гражданско-правовому договору заказчик платит за результат труда единовременно, либо по условиям, регламентированным в договоре.

Что должно быть прописано в гражданско-правовом договоре?

- Обязательными условиями любого гражданско-правового договора является предмет договора (то есть, какую именно работу вы беретесь сделать. - Ред.), а также, как правило, срок действия договора и цена работ или услуг, - перечисляет Кирилл Лугин. - Дополнительно можно указать любые не противоречащие законодательству положения, по которым стороны договора пришли к соглашению. Например, используются при выполнении работ материалы заказчика или исполнителя, каким образом осуществляется оплата и так далее.

Я работаю по гражданско-правовому договору. За меня платят взносы в Фонд соцзащиты?

Важный вопрос, ведь от взносов зависит ваша будущая пенсия. Он прописан в указе президента «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам».

- В документе сказано: юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу по гражданско-правовым договорам, обязаны определить в этих договорах обязательство заказчика по уплате в установленном порядке обязательных страховых взносов в ФСЗН, - комментирует Елизавета Ярмош.

Так что, если вы заключили с нанимателем гражданско-правовой договор, он обязан уплачивать за вас взносы в фонд.

А запись в трудовой у меня будет?

- В соответствии с законодательством трудовая книжка может оформляться исключительно работнику. Поскольку человек, выполняющий работу по гражданско-правовому договору, не является работником, а гражданско-правовой договор не считается трудовым, то на его основании трудовая книжка оформляться не будет, - объясняет Кирилл Лугин. - Вместе с тем период работы по гражданско-правовому договору входит в трудовой стаж, несмотря на то, что трудовая книжка не оформляется, а запись о выполненной работе в нее не вносится.

Наниматель может попросить у вас трудовую книжку, например, чтобы убедиться, что у вас есть нужная квалификация и опыт для работы. Но оставить ее у себя он не может. А вы можете не показывать ему трудовую, если не хотите.

Как расторгнуть договор, если работать больше не хочется?

Использовать слово «увольнение» в этом случае неправильно, ведь на работу вас не брали.

- Поскольку на гражданско-правовой договор не распространяется законодательство о труде, работник не может быть уволен, но сам договор может быть расторгнут. Такое расторжение возможно по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения - по инициативе одной из сторон при определенных условиях. Также любой гражданско-правовой договор можно расторгнуть в судебном порядке, - говорит Елизавета Ярмош.

Заказчик и исполнитель могут заранее прописать в договоре, при каких условиях его можно расторгнуть. Если вы этого не сделали, нужно следовать законодательству. Так, вы можете отказаться выполнять работу, если заказчик полностью или частично не соблюдает прописанные в договоре условия. Например, пообещал предоставить нужные для работы материалы, но не сделал этого. Расторгнуть договор в одностороннем порядке может и заказчик - скажем, если видит, что за работу вы до сих пор не взялись и уже никак не уложитесь в установленный срок. Кстати, если заказчик расторгнет договор, что называется, на полпути, он будет обязан оплатить вам ту часть работы, которую вы успели сделать.

ЕСТЬ ВОПРОС

Если у меня договор подряда, должен ли я ходить на работу по расписанию?

Почему наниматели иногда стараются заключить именно гражданско-правовые договоры? Во-первых, чтобы сэкономить на тех же отпусках и больничных, которые работающим по ним не положены. Во-вторых, чтобы снять с себя часть обязательств по охране и организации труда. Но при этом работодатель может требовать от вас то, чего вы делать не должны: например, ходить на работу по расписанию или выполнять определенный перечень обязанностей, а не конкретное задание. Все это незаконно.

- Если для выполнения работ организация заключает договор подряда, но отношения между вами и организацией соответствуют трудовым, вы вправе требовать заключения именно трудового договора. А если наниматель откажет - обратиться в суд с иском о признании договора подряда трудовым договором и о понуждении нанимателя к заключению трудового договора, - уточняет Кирилл Лугин.